MS 2. yy'dan itibaren yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapmış olan, en etkileyici akustiğine sahip Aspendos Antik Tiyatrosu, sanata ışık tutmaya devam ediyor. Yaklaşık 15 bin kişilik kapasiteye sahip antik tiyatro, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle bir kez daha kapılarını dünya müziği için açıyor. 4 Ağustos'ta Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde sokak hayvanları yararına düzenlenen Christina Ramos ve Jonathan Antoine konserine ev sahipliği yapan Aspendos Antik Tiyatrosu, önümüzdeki günlerde birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayacak.







14 Ağustos'ta popüler Flamenko grubu Gipsy Kings, 20 Ağustos'ta Chris de Burg, 26 Ağustos'ta Buika ve 31 Ağustos'ta Kovacs'ın konser vereceği antik tiyatro, eylül ayında klasik müzik festivali kapsamında dünyaca ünlü İtalyan tenor Alessandro Safina ve efsanevi İspanyol orkestra şefi Placido Domingo gibi isimleri sanatseverlerle buluşturacak. Bu konserlerin yanı sıra Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Aida, La Triviata, Don Kişot gibi operalar da 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında 10 Eylül itibariyle seyirciyle buluşacak.



Türk bayrağıyla sahneye çıktı

Ülkemize gelen yabancı sanatçılar kısa sürede adeta bizden biri oluyor. Bunun son örneği önceki gün Side'de yaşandı. Hollandalı komedyen Jandino Asporaat ailesiyle birlikte geldiği Antalya'da hem tatil yaptı, hem de iş.







Çocuklarıyla birlikte Side'de dolaşıp, dondurmacıdan dondurma kapmaya çalışan, bebeğiyle birlikte sokak müzisyenlerine eşlik eden ünlü komedyen, sempatik tavırlarıyla hemen ilgi odağı olmayı başardı. Sosyal medya hesabında turizm elçisi gibi paylaşımlar yapan komedyen, Side'yi, antik tiyatroyu ve Türkiye'yi överken Side Antik Tiyatrosu'ndaki gösterisine de Türk bayrağıyla çıktı. Sahne gösterisini flemenkçe yapan komedyen gördüğü ilgiden memnun kaldı. "Türkiye sonsuza kadar kalbimde" diyen komedyen, ilk fırsatta yeniden geleceğini söyledi.



İklim krizine dikkat çekecek 3 yeni oyun

Sakıp Sabancı Müzesi'nin Sabancı Vakfı desteğiyle gerçekleştirdiği Müzede Sahne, altıncı yılında iklim krizi ve ekolojik yıkıma dikkat çekiyor. Bu amaçla üç farklı yazara iklim kriziyle ilgili sipariş edilen oyunlar, 10-14 Ağustos tarihleri arasında seyirciyle buluşacak.







Geçtiğimiz yıl açıklanan ve atmosferde ölçülen en yüksek karbondioksit oranı olan 419 ppm'e dikkat çekmek amacıyla Dünya 419 PPM

Bir Sahne başlığıyla düzenlenecek programda ayrıca oyunlar öncesi söyleşiler ve paneller de gerçekleşecek.



Başar hikayelerine devam ediyor

Tiyatro Keyfi'nin kurucusu oyuncu-yönetmen Kemal Başar, Öylesine Hikayeler adlı oyunla hikayelerine devam ediyor. Hakkı Ergök'ün yazdığı Başar'ın anlatıp orkestra eşliğinde şarkılar söylediği interaktif eser, 17 Ağustos'ta Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda seyirciyle buluşacak.







Öte yandan Başar, Sam Bobrick'in 'Çılgın Zamanlar' adlı komedi oyununu sahneye koyuyor. Oyunun yönetmenliğini üstlenen Başar, aynı zamanda sahneyi Bülent Alkış, Zeynep Gülmez, Melek Tanker ve Caner Nalbantoğlu ile paylaşacak. Provaları süren oyun sezonun iddialı komedileri arasında yer alacağa benziyor.