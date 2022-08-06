Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yerli yazarları ve eserleri teşvik etmek amacıyla oyun yazma yarışması düzenlemeye devam ediyor. Bu seferki yarışmanın konusu ise 'bağımlılık.' Sadece uyuşturucu madde bağımlılığı değil, günümüzün artık en büyük sorunu internet ve teknoloji bağımlılığı. Müdürlük, bu sorunları ele alan oyunların başvurularını kabul etmeye başladı.







Başvuruları sene sonuna kadar devam edecek olan yarışmanın sonuçları 27 Mart 2023 tarihinde açıklanacak. İnternet, madde kullanımı, kumar gibi her türlü bağımlılık unsurunun tiyatro sanatı çerçevesinde ele alınarak bu konuda farkındalığı artırmayı amaçlayan yarışmanın birincilik ödülü ise 45 bin lira. Ayrıca dereceye giren oyunlar Devlet Tiyatroları repertuvar havuzuna alınarak sahnelenme sırası bekleyecek.



Dizdar Toronto yolcusu

Son dönemin yıldızı en çok parlayan oyuncularından Merve Dizdar, Toronto yolcusu. Tiyatro sahnelerindeki başarısını TV ekranına taşıyan Dizdar, başrolünde yer aldığı 'Kar ve Ayı' filmiyle dünyaya açılıyor. Selcen Ergun'un ilk uzun metrajlı filmi 'Kar ve Ayı', Toronto Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapacak. Film, 8-18 Eylül tarihlerinde yapılacak festivalin önemli keşif filmlerine yer verilen Discovery Bölümü'ne Türkiye'den seçilen tek yapım oldu.







Çekimleri 2020 kışında Artvin-Şavşat bölgesinde gerçekleştirilen film, kasabaya atanan genç bir hemşirenin bölgeye alışma sürecini konu ediniyor. Hem dram hem de komedideki başarısıyla yeni neslin öne çıkan oyuncularından olan Dizdar'ın Toronto'da ve devamındaki festivallerden eli dolu döneceğine inancım tam. Dizdar'ın festival gediklisi usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan imzalı 'Kuru Otlar Üstüne' adlı filmde de başrolde yer aldığını hatırlatayım.



Sahneye çıkmadan izdihama neden oldu

İstanbul sahneleri dünyaca ünlü yıldızları sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Onlardan biri bu yazın en çok beklenen ve biletleri çıktığı gün tükenen ünlü İngiliz indie rock grubu Arctic Monkeys... Efsanevi solist Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders ve Nick O'Mally dörtlüsünden oluşan grup, uzun bir aradan sonra Türkiye'de hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Arctic Monkeys, Zincirlikuyu'daki bir performans sanatları merkezinde 9 ve 10 Ağustos'ta iki gün üst üste sahne alacak.







Ancak, rağbet o kadar fazla ki, konser için bilet bulamayanlar grubun sosyal medya hesabı üzerinden aleni olarak bilet alışverişinde bulunuyorlar. Hatta kimisi biraz daha ileri gidip grup üyelerine konser bileti konusunda yardımcı olmaları için ısrarcı davranıp işi DM atmaya kadar götürmüş. Görünen o ki konser günü büyük izdiham yaşanacak.



Frida Kahlo yeniden hayat buldu

Sanat yaşamında birçok zorluklar yaşamış, kadınlara ilham olmuş, günümüzde hâlâ popülerliğini koruyan Meksikalı ressam Frida Kahlo, genç sanatçılara ilham oldu. 30 sanatçının 33 eseri, 'Günümüzde Frida Kahlo' sloganı ile düzenlenen 'Free'da Sergisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.







Dr. Feride Çelik küratörlüğünde gerçekleştirilen sergiden elde edilecek gelirle İyilik İçin Sanat Derneği'nin Anadolu'nun 7 ilinden seçilen sanatçıların yer aldığı 'Sanat Elçileri' projesine destek verilecek.