1910'da silah tamiratı ve imalatı yapan İmalat-ı Harbiye İşçileri tarafından kurulan Ankaragücü, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri. Bu köklü kulübün tarihi şimdilerde sinema filmi olarak hayata geçiriliyor. Senaryosu Eyüp Coşkun tarafından yazılan 'Tek Yürek Ankaragücü' adlı filmin yönetmenliğini Serdar Çetinkaya üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosu için Fikret Kuşkan, İsmail Hacıoğlu, Burak Dakak, Aytaç Şaşmaz'ın da aralarında yer aldığı çok fazla isimle görüşmeler sürüyor. Ancak filmde en büyük sürpriz Fatih Hoca'dan gelebilir.







Malum Fatih Terim, antrenörlük hayatına 1987 yılında MKE Ankaragücü kulübünde başlamıştı. Yapım ekibinin teklif götürdüğü Fatih Hoca'dan cevap bekleniyor. Filmin bir diğer sürprizi de uzun süredir beyazperdede görünmeyen Kenan İmirzalıoğlu. İmirzalıoğlu'na, İmalat-ı Harbiye Direniş örgütünün kurucusu Mustafa Kemal'in okul arkadaşı Selahattin Adil rolü içi teklif yapılmış.







Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da Bala'dan hemşerisi olan Ankaralı ünlü oyuncuyu ikna etme çabalarının sürdüğünü öğrendim. Başkan'ın bu baskısı sonuç verir mi bilmiyorum ama Galatasaraylı iki ismin Ankaragücü filminde yer alması da hem spor hem de sinema tarihine geçer.

Bu arada filmin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya geldiği tarih 27 Aralık'ta vizyona girmesi planlanıyor.



Dört günde 12 tiyatro oyunu

Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'ya gitmek için bir sebep daha... Tatilcilerin uğrak yeri olan Bozcaada caz festivalinden sonra tiyatro festivaline de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 26-28 Ağustos tarihleri arasında bu yıl 6. kez düzenlenecek olan caz festivalinin hemen ardından bu kez tiyatroseverler adaya hücum edecek.







1-4 Eylül tarihleri arasında ilk kez hayata geçirilen Bozcaada Tiyatro Festivali 4 güne yayılan programıyla göz dolduruyor. Sahnelenecek 12 oyun arasında Bora Akkaş'ın muhteşem performansıyla konuşulan 'Harika Şeyler Listesi,' Seda Türkmen ve Deniz Karaoğlu'nun çok sesli bir apartman hikâyesi anlattığı 'Istırap Korosu'; Engin Hepileri ile Nergis Öztürk'ün rol aldığı 'Akciğer' gibi sezon boyunca öne çıkan oyunlar da yer alıyor. Ayrıca pek çok ödüle layık görülen Murat Mahmutyazıcıoğlu, Kayhan Berkin, Engin Alkan gibi deneyimli isimler de atölye çalışmalarıyla festival boyunca katılımcıları ağırlayacak.



Kendi jenerasyonunda rakibi yok!

Ecrin Su Çoban ismini ilk kez Alice Müzikali'nde duymuş genç kızın sesine, Serenay Sarıkaya karşısında gösterdiği performansa herkes gibi ben de hayran kalmıştım. Masal Şatosu filminde rol alan ve Pembe Günlüğüm adlı şarkısıyla hayran kitlesini genişleten genç oyuncu, dün gösterime giren 'Masal Şatosu Gizemli Misafir' adlı filmde başrolde.







Filmin ,'Eğlenmene Bak' adlı şarkısını Sinan Akçıl'la seslendiren Çoban'ın umarım şans hep yanında olur. Çünkü onun jenerasyonunda hem şarkı söyleyen hem de oyunculuk yapabilen pek kimse yok. Kariyerini doğru yönetip sosyal medyanın geçici şöhretine kapılmazsa uluslararası gururumuz olabilir.



Caz festivali programı açıklandı

Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali bu yıl 24 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında 32. kez düzenleniyor.







Festival kapsamında satışa çıkan ilk konser, Oslo caz sahnesinde uzun yıllardır çeşitli orkestralarla üretimini sürdüren üç müzisyenin ortaklığıyla hayat bulan yeni bir trio olan HÜM olarak açıklandı. Norveçli grubun ilk İstanbul konseri, 4 Ekim akşamı izlenebilecek.