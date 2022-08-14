Sanatseverleri yenilenen yüzüyle karşılayan Atatürk Kültür Merkezi, geçtiğimiz nisan ayında ikonik silüetini tamamlayacak heykeli seçmek üzere bir yarışma düzenlemiş ve başvuru sürecini başlatmıştı. Hüsamettin Koçan'ın başkanlığında; Celaleddin Çelik, Günseli Kato, Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir Gökçebağ gibi alanında duayen isimlerden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda ödüle değer bulunan isimler ve eserler belirlendi.







İç mimar ve tasarımcı Semih Eskicioğlu'nun tasarladığı eser, yarışma şartnamesinde de belirtilen çevre ile uyum, yenilikçi yaklaşım, mimari ile kesin diyaloga girmesi gibi kriterleri karşıladığından ve AKM ile kurduğu diyalogun hem karşıt hem de pozitif ve üretken olması açısından birinciliğe layık görüldü. Eskicioğlu, 150 bin liralık ödülün de sahibi oldu. 1994 doğumlu Eskicioğlu'nun eseri, Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı'na bakan cephesinde sanatseverleri selamlayacak.







Öte yandan yarışmada 'Zamanın İzinde' isimli eserle Sinan Günay, Nurhayat Öz ve Ayceren Karabıyık ikinci; 'Uvertür' isimli eserle Ramazan Avcı ve Özlem Satı Kurtcu üçüncü oldu.



Nemrut'ta battaniyeli çorbalı konser

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı, sadece dağcıların değil sanatseverlerin de gözde yerlerinden biri. Daha önce de çeşitli konserlere ev sahipliği yapan açık hava müzesi niteliğindeki Nemrut'ta, önceki akşam da yine bir konser dinletisi yapıldı.







Adıyaman Valiliği'nin organize ettiği Nemrut Perseid buluşmaları kapsamında 'Battaniyeni al gel, konser ve çorbalar bizden' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Sedat ve Selahattin Akar kardeşler konser verdi.







Konseri dinlemeye gelen sanatseverler soğuğa aldırış etmeden bu güzel etkinliğin keyfini çıkardı. Bir yandan konser dinlerken diğer yandan da ikram edilen sıcak çorbalarla yıldızları izleme imkanı yakaladı.



Kaş ve caz 4. kez buluşuyor

Yıldızların dünyaya en yakın gözüktüğü yer olarak tanımlanan, Akdeniz'in en güzide tatil yerlerinden Kaş, 4. kez caz festivaline ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 26-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Kaş Caz Festivali; Kerem Görsev, Fatih Erkoç, Erkan Oğur gibi yerli sanatçıları sanatseverlerle buluşturacak.







Ayrıca festivalin yabancı konukları Uriel Herman Trio, Itamar Borochov, Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir şiirinden alınan albüm başlığı ile dikkat çeken Hollandalı Rembrant Trio da keyifli bir programla katılımcılarını caza doyuracak.



İstanbul Bienali 17 Eylül'de

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek olan 17. İstanbul Bienali 17 Eylül'de kapılarını açılıyor. Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh'in üstlendiği bienal, 20 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. 500'ün üzerinde katılımcının projeleri 12 sergi mekanının yanı sıra sayıları 50'yi aşan kitapçı, sahaf, hastane, huzurevi, kafe, metro durakları ve bir radyo istasyonunda izleyiciyle buluşacak.