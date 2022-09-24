T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle gerçekleştirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Troya'da tüm hızıyla sürüyor. Örneğin festivalde önceki akşam 'Disco Disco Partizani' şarkısıyla tanınan Balkan müzikleriyle ünlü DJ Shantel konseri vardı.







Anadolu Hamidiye Tabyaları Açık Hava Sahnesi'nde Çanakkaleliler ile buluşan Shantel, sahnede enerjiyi doruğa çıkardı. Festival coşkusu dün itibariyle Konya'ya da taşındı. Konya'daki festival Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali adıyla bu yıl 19. kez yapılıyor.







Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalin ilk konuğu Katalan müzisyen Jordi Savall oldu. Mısır'dan Azerbaycan'a İran'dan Hindistan'a pek çok müzisyene ev sahipliği yapacak festival 30 Eylül'e kadar sürecek.



San Sebastian'dan iki yıl üst üste ödülle döndü

Türk yönetmenlerin yurtdışındaki başarıları göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Onlardan biri olan Selman Nacar 'Tereddüt Çizgisi' adlı filmiyle İspanya'nın dünya çapındaki en önemli sinema etkinliği olan San Sebastian Film Festivali'nde WIP Europa ödülünü kazandı Nacar, aynı ödülü 'İki Şafak Arasında' adlı bir önceki filmiyle de kazanmıştı.







Öte yandan Melisa Önel'in T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nden yapım desteği alan Türkiye- Almanya-Sırbistan ortak yapımı 'Aniden' adlı filmi dünya prömiyerini 24 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek 35. Uluslararası Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştirecek.



İDOB'dan anlamlı konser

Besteci ve piyanist Aydın Karlıbel, sanat hayatının 35 yılını geçirdiği ve sanatsal anlamda önemli değerler kazandırdığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne veda ediyor. Cemal Reşit Rey'in son öğrencilerinden olan Karlıbel için özel bir konser düzenleniyor. Karlıbel'in İDOB'dan emekli olması dolayısı ile düzenlenen İDOB'ta 35. Yıl Konseri 27 Eylül'de Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek.



Yarım milyon kişi Göbeklitepe'ye koştu

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle büyük ilgi görmeye devam ediyor.







Aynı yıl 412 bin 378 kişiyi ağırlayarak önemli bir ziyaretçi sayısına ulaşan Göbeklitepe, 2021'de ilk 5 ay pandemi nedeniyle kapalı olmasına karşın 567 bin ziyaretçiyle kendi rekorunu kırdı. Göbeklitepe, 2022'nin geride kalan 8 ayında ise 495 bin 725 ziyaretçi sayısına ulaşarak kalan 4 ay sonunda yeni rekor için umut verdi. Göbeklitepe'yi yıl sonuna kadar 600 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Halkları buluşturmaya devam ediyor

Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl, yaklaşık dört yıl önce halk müziğimizi ve kültürümüzü daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla bir yola çıktı. Bingöl'ün sanat yönetmenliğini üstlendiği Türkiye'nin tek halk müzikleri festivali olan İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, bu yıl dördüncü kez yapılıyor.







Festival, İspanya'dan Buika, İran'dan Alireza Ghorbani ve Türkiye'den İrfani Türküler konserleri ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 4-5-6 Ekim tarihlerinde AKM'de gerçekleşecek. Konserlerin haricinde Anadolu'nun müzik enstrümanlarından oluşan sergi ile bağlama sanatçısı ve saz yapım ustası Oktay Yılmaz'ın 'Bağlama Yapım Atölyesi' de ziyaretçilerle buluşacak.