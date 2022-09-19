Geçtiğimiz yıl Beyoğlu'nda başlayıp Başkent'e taşınan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca bu yıl 5 ilde düzenleniyor. Bunların ilki Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde görkemli bir açılış töreniyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Gaziantep'teki Gastronomi Festivali'nden çıkıp ayağının tozuyla Çanakkale'deki 'Troya Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katılması, bakanın bu kültür yolu festivallerine ne kadar önem verdiğinin kanıtı bence. Yine Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da atom karınca gibi bu festivalle yakından ilgileniyor. Bir bakıyorsunuz emekçi kadın sanatçılarla bir açılışta, bir bakıyorsunuz kütüphanede gençlerle beraber...







Bu özverilerini takdir etmek gerek. Halkın da festivale kayıtsız kalmaması, etkinlik alanlarını doldurması herkesi mutlu etmiş durumda. Örneğin açılış gecesindeki Anadolu Ateşi Dans Grubu'nun sergilediği 'Troya' gösterisini 25 bin kişi izlemiş. Tiyatrodan sinemaya, seminerlerden sergilere onlarca etkinliğin sanatseverlerle buluştuğu festivalin ikinci gününde Gelibolu Mevlevihanesi'nde sahnelenen Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Bizim Yunus' oyunu ve Troya Atı Açık Hava Sahnesi'ndeki Aydilge konseri büyük ilgi gördü. Çanakkaleliler esas coşkuyu ise akşam yaşadı. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan'ın, Efe Kışlalı ve Levent Gündüz ile beraber sahne aldığı '3 Tenor' konserinde binlerce kişi 'Memleketim', 'Neredesin Sen', 'Nazende Sevgilim', 'Çökertme', 'Aynalı Çarşı' gibi sevilen eserleri hep bir ağızdan söyledi. 25 Eylül'e kadar devam edecek Troya Kültür Yolu Festivali, hem sanatçılara hem de sanatseverlere iyi geldi.



AMATÖR ŞARKICILAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk müziğini gelecek nesillere aktarılmasına önem veren projeler de geliştiriyor. Bakanlık 'Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz' projesiyle Türk müziğini yaşatmak ve sevdirmek için harekete geçti. Projenin tanıtımı da önceki gün Aylin Şengün Taşçı, Melihat Gülses, Umut Akyürek gibi isimlerin katılımıyla Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı.







Proje kapsamında halk eğitim merkezlerinde ücretsiz eğitim alacak amatör koristler, ocakta kendi illerinde konser verecekler. En başarılı seçilen korolar da önümüzdeki sene bir araya getirilip stadyum konseri verecek. 15 bin koristin katılması planlanan konserin Guinnes Rekorlar Kitabı'na da girmesi bekleniyor.



GELİRİ TENİSÇİ KIZLARA

Okullar açıldı ama çocuklar için eğlenceli aktiviteler devam ediyor. Dün ve önceki gün Kemerburgaz'da düzenlenen İstanbul Çocuk Festivali kapsamında çocuklar keyifli bir hafta sonu geçirdi.







Bir diğer festival de 24-25 Eylül'de Fenerbahçe Dalyan'da yapılacak. Çocukların sanat, bilim ve sporla buluşacağı festivalin güzel bir yanı var. Festivalin geliri, kız çocuklarının tenise kazandırılması için harcanacak. Güzel düşünce.



TARİHİ KETHÜDA HAMAMI'NDA ÖZEL KONSER

Ortaköy'deki Mimar Sinan imzalı tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı uzun süredir kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanatçı Burçe Karaca da 28 ve 29 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte sahne alacak. Karaca'nın kendi yazdığı eserleri piyano ile icra edeceği etkinlikten elde edilecek gelir, Ceren Özdemir Sanat Bursu Programı kapsamında, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi kız öğrencilerine öğrenim bursu olarak paylaşılacak. Öte yandan Karaca'nın 'Kıyısında' adlı farkındalık yaratan bestesi de dijital platformlarda yerini aldı.



DÜNYA BARIŞ GÜNÜ'NDE SAVAŞA KARŞI OYUN

BM Dünya Barış Günü'nde sahnelenen Kosta Kortidis imzalı 'Sorgu' oyunu coğrafya gözetmeden savaş kavramının anlamsızlığının altını çiziyor.







Kortidis'in Özdemir Çiftçioğlu, Akın Kaplan, Sibel Taşçıoğlu ile birlikte rol aldığı oyun; 21 Eylül'de Nazım Hikmet Kültür Evi'nde sahnelenecek.