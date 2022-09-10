‘Hızlı Ayaklar’ 30 Eylül’de vizyonda

Minika’nın yapımcılığını üstlendiği ‘Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda’ adlı film, çocukların fikirleri dikkate alınarak hayata geçirildi. Filmin yapım sürecinde 50 çocuk söz sahibi oldu

Minika ekranlarının sevilen çizgi dizisi 'Hızlı Ayaklar' film oldu. Minika yapımcılığında Türk Telekom katkılarıyla hazırlanan 'Hızlı Ayaklar:

Olimpiyat Yolunda', 30 Eylül'de vizyona girecek.

Harun Can ve Çetin Altay'ın seslendirme kadrosunda yer aldığı, müziklerinde Ferman Akgül'ün imzası olan film, tek amacı milli formayı giyerek olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak isteyen atlet Ali'nin zorlu çalışma sürecini anlatıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destek olduğu yapım, Türkiye'de çocuklardan geri bildirim alarak hazırlanan ilk film olma özelliği taşıyor.







Filmin yapım sürecinde, 50 çocuğun yer aldığı grup için geçtiğimiz ay özel bir gösterim gerçekleştirildi.

Gösterim sonrası 5 gruba ayrılan çocuklara filmle ilgili çeşitli sorular soruldu ve onların görüşleri alındı.

Çocuklar en beğendikleri ya da beğenmedikleri sahnelerle, bağ kurdukları karakterlerin hangileri olduğunu anlatırken, onlara empati duygularını artıracak, "Sen olsaydın nasıl davranırdın?" gibi sorular da soruldu.

Filmin eğlenceli sahnelerine kahkahalarla eşlik eden çocuklar, olimpiyat sahnelerinde de Ali ve arkadaşlarıyla birlikte nefeslerini tuttu.

Gösterim sonrası miniklerin değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak film üzerinde çeşitli düzenlemeler yapıldı.







100 KARAKTER TASARLANDI

Çağrı Cem Bayraklı'nın yönettiği 'Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda' 60 kişilik ekip tarafından hazırlandı. Film için 100 karakter, 800'e yakın 2D ve 3D mekan tasarlandı. 2D animasyonu Toom Boom Harmony'de yapılan film, Türkiye'de ve dünyada her iki yapım tekniğinin bir arada kullanıldığı nadir örneklerden biri olma özelliğini taşıyor.