Türk resim sanatının usta isimlerinden Devrim Erbil, bir yandan Bodrum'daki kendi müzesinin heyecanını yaşarken diğer yandan yeni sergiler için çalışmalarına devam ediyor. Erbil önceki gün de memleketi Uşak'ta yeni sergisini açtı.









Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları çerçevesinde yapılan açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da katıldı. Önce halısıyla meşhur şehirde dokuma ustası kadınlarla birlikte halı dokuyan Özgül, ardından Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Devrim Erbil'in resim ve halılarından oluşan sergisinin açılışını yaptı. Yavuz'un özellikle "Erbil, üslubu ve kullandığı tekniklerle, kendisine özel bir tarz ile Türk Çağdaş Sanatı'nda kendisi bir mihenk taşıdır" tanımlaması ve onun genç ressamlar yetiştiren akademisyen kimliğine vurgu yapması takdir topladı. Erbil Uşak'ı kültür sanat kenti yapmak için çalışmalar yapacağını belirtti.







Öte yandan Uşak kurtuluşunun 100. yılına yakışır bir kutlama programıyla dikkat çekiyor. Örneğin, Uşak'ı her yönüyle ele alan 'Kurtuluşun 100. Yılı'nda Uşak' adlı kitap hazırlandı. Prof. Dr. İskender Pala'nın yazdığı 'Kurtuluş' adlı oyun da tiyatroseverlerle buluşuyor. Etkinlikler hava uçuşu gösterisi, Manga, Oğuzhan Koç ve Demet Akalın konserleriyle hafta boyunca devem edecek.



Başucu kitabım Kuran-ı Kerim

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi işadamı Murat Ülker'in bloğunda yazdığı yazılar kitap haline getirildi. Ülker'in pandemi sürecinde ele aldığı konulardan oluşan 'Hayatın İpuçları' serisinin üçüncü kitabı 'Hayatın İpuçları 3 - Zor Konuların Yalın Anlatımı'nın tanıtımında Ülker'le bir araya geldik.







Ülker'in kişisel görüşlerinin yer aldığı kitabının satışından elde edilecek gelir, Sabri Ülker Vakfı'na bağışlanacak. "Başucu kitabım Kuran-ı Kerim" diyen Ülker'in, kütüphanesinin olmadığını, kitaplarını dağıttığını ve modern sanat ile olumlu bakış açısı kazandığını anlatması dikkat çekiciydi.



Cihat Aşkın'ın yeni keşifleri

Balıkesir demişken CAKA'dan bahsetmemek olmaz. Dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın'ın, Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) adını taşıyan Uluslararası Yaz Akademisi'nin 15'incisi bu yıl da Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlendi.







Ayvalık'ta başlayıp 5 ilçede devam eden konserlerde sanatseverler, Aşkın'la birlikte önemli müzisyenlerin konserine tanıklık ederken genç yeteneklerle tanışma imkanı da buldu. Örneğin, CAKA'nın önceki akşamki final konserinde 9 yaşındaki Peren Alan yeteneği ve performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Aşkın küçük kemancıyı 'müthiş yetenek' diye tanıttı.



'Uzlaşmadılar, algı oluşturmaya çalıştılar'

Geçtiğimiz hafta Burhaniye'de düzenlenmesi planlanan Zeytinli Rock Festivali'nin iptali çok konuşulmuştu. Kamuoyunu uzun süre meşgul eden iptal kararı mahkemeye taşınmıştı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak konuyla ilgili ilk kez konuştu:







"Belediye firmaya usulsüz içki satış ruhsatı vermiş. 'Asayiş olaylarına hukuksuzlukla çanak tuttuyorsunuz. Alkol almak isteyen gitsin ruhsatlı yerlerden alsın' dedik. Uzlaşmak yerine işi inatlaşmaya götürdüler. Sanata sanatçıya aykırı duruşumuz yok."







"Algı operasyonu yapıyorlardı. Süreci iyi yönettik" diyen valinin de dediği gibi sanata ve sanatçıya karşı bir durum yok ortada. Özellikle 'yasakçı zihniyet' tanımlamasından oldukça rahatsızlar. Keşke orta yol bulunabilseydi. Öte yandan organizatörler festivali eylül sonunda yapacaklarını, İdare Mahkemesi'nin kararını beklediklerini açıkladı.