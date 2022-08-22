Gaziantep'te düzenlenecek 4. Gastronomi Festivali'nin tanıtımı için belediye başkanı Fatma Şahin'le bir araya geldik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalin teması ise 'Sürdürülebilirlik' olarak belirlendi. Malum iklim krizi sebebiyle bu konu çok önemli. Meğer Unesco koruması altında 50'ye yakın ürünü olan Gaziantep'te toprakla sofra arasındaki kayıp yüzde 30'muş. Gıda enflasyonunu önlemek için sulanabilir arazinin önemine değinen Başkan Şahin, ayrıca Galatasaray Kulübü'nün 37. Başkanı Mustafa Cengiz adına müze yapılacağını açıkladı.







Başkanlığı döneminde Galatasaray futbol takımına kupalar kazandıran ve 28 Kasım 2021'de hayatını kaybeden Cengiz'in 1949'da Nizip'te doğup büyüdüğü ve liseye kadar yaşadığı evin müzeye dönüştürülecek olmasına bir Galatasaraylı olarak çok sevindim. Şahin, Nizip'ten çıkan ve Türkiye'nin en büyük kulübünün başına başkan olarak geçen Cengiz'i gençlere örnek bir başarı hikayesi olarak görüyor. Mustafa Cengiz adına geçtiğimiz martta Gazi oyunlarının ilkini düzenleyen Başkan Şahin'i de ayrıca tebrik etmek gerekir. Cengiz'in adını iki sokağa verip sahip çıkıyormuş gibi yapmaktansa hem Gazi oyunlarıyla hem de müze projesiyle Cengiz'in adını yaşatmaya çalışması takdire şayan. Öte yandan Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'den de merhum başkanın kişisel eşyalarının sergileneceği evin restorasyon çalışmalarının başladığı ve yeni yılın ilk aylarında ziyarete açılacağı bilgisini aldım. Merhum başkan, Antepli olmaktan gurur duyduğunu söylerdi. Sanırım tüm Antepliler de Anadolu'nun bir köyünden çıkıp adını tarihe yazdıran Cengiz'le gurur duyuyordur.



Yeni sezon hazırlıkları tam gaz

Tiyatro toplulukları yeni sezon için çalışmalarını hızlandırdı. İlerleyen günlerde tiyatro sahnelerinde izleyeceğimiz yeni oyunlar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Örneğin, Oyun Atölyesi yeni sezona iki farklı oyun hazırlıyor. Biri 'Kırlangıç', diğeri 'Acındırma Propaganda Birimi'. Birkan Uz'un yöneteceği 'Kırlangıç'ta Selen Öztürk ve Uğur Kanbay rol alıyor.







Öztürk ayrıca oyunun müziklerini de seslendiriyor. Diğer oyunda ise Mustafa Kırantepe, Hasibe Eren, Onur Özaydın ve Burcu Aslan, Muharrem Özcan'ın rejisiyle sahneye çıkmaya hazırlanıyorlar. DasDas Sahne'nin yeni sezon oyunu 'Dünya Yerinden Oynar'ın çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Şebnem İşigüzel'in yazdığı oyun Alara Canay, Gökşen Ateş, Melisa Akman, Özge Borak, Özge Fışkın, Rana Büyükyılmaz, Su Sonia'dan oluşan kalabalık kadrosuyla dikkat çekiyor.



Çevreye duyarlı kreasyon

Ünlü moda tasarımcısı Tuba Ergin çevreye duyarlı tasarımlarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Son yıllarda iklim krizi ve ekolojik sorunlar sebebiyle dilimize takılan sürdürülebilirliğin modadaki temsilcisi konumunda olan Ergin, oluşturduğu yeni koleksiyonunda da yine bu konudaki hassasiyetini gösterdi.







Ergin'in Alaçatı'da bir defileyle tanıttığı yeni koleksiyonu Trunk Show; el örgüsü kimonolar, Şile bezi keten, cupro ve organik koton gibi doğal elyaflardan, el tezgahı dokumalarıyla hazırlanmış renkli plaj elbiseleriyle dikkat çekiyor. Çevrecilerden tam not alan Ergin'in tasarımları davetlilerin de beğenisini kazandı.