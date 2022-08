Türkiye karalanıyor bizimkiler ses çıkarmıyor

Yıllardır dizi ve filmlerinde Türkiye’yi aşağılayan sahne ve cümlelere yer vererek algı operasyonu yapan Netflix, çirkin senaryolara yer vermeye devam ediyor. Sözde aydın ve sanatçılar, Türkiye’nin bu platformda karalanmasını görmezden geliyor

Yıllardır yayınladığı dizi ve filmlerle Türkiye'ye nefret kusan, yapımlarında yer alan karakterler üzerinden Türkiye'yi karalayan ABD merkezli film platformu Netflix'in Türkiye düşmanlığı bitmiyor. Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına devam eden platform, yapımlarında sürekli Türkiye'yi aşağılayan sahnelere ve cümlelere yer vermesine rağmen, Türk oyuncular bu mecrada boy gösterebilmek, platformun dizilerinde rol alabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.



TÜRKLER KÖTÜ GÖSTERİLDİ

Örneğin platformun, 6-7 Eylül olaylarını konu eden, 'Kulüp' dizisinde; Türkler her yeri durduk yere yakıp yıkan bir millet gibi gösterildi. Bir diğer Türk yapımı dizi olan, 'Zeytin Ağacı'nın 1940'lı yıllarda geçen bir sahnesinde ise mübadele döneminde bir Rum anne, bindiği bir Türk ailenin teknesinde, uykuya daldığı sırada, tekne sahibi tarafından başına vurularak denize atılıp boğuluyor.

Türkiye'yi aşağılayan ve çirkin gösteren senaryolara yer verilirken kendisine aydın ve sanatçı diyen kişiler bu karalamaya seslerini çıkarmıyor.



DİZİ VE FİLMLERİYLE TÜRKİYE'Yİ AŞAĞILIYORLAR

■ 'Yakamoz S-245' dizisinde, Türk ordusu ve Deniz Kuvvetleri kötü gösterildi.

■ 'Into the Night'ta Türkiye için 'B.kt.n' denildi. Dizide, İtalyan asker Terenzio, Türkler için "Bir askeri zaferleri bile yok" gibi aşağılayıcı ifadeler kullandı.

■ Bir MOSSAD ajanını konu alan 'The Spy'da duvara asılı, bölünmüş Türkiye haritası dikkat çekti.







■ 'Designated Survivor' adlı dizide kalkışmanın FETÖ ile alakasının olmadığı iddia edildi. Dizide 'Nuri Şahin', Türk Cumhurbaşkanı 'Fatih Turan' tarafından, Türkiye'deki darbe girişiminin aktörü olarak suçlandı, ABD ise Şahin'i korumaya aldı. Bazı sahnelerde Türkiye Cumhurbaşkanına ağır hakaret edildi.







■ 'Homeland' adlı dizide Almanya'da yaşayan 'Numan' isimli bir Türk vatandaşı sınır dışı edilmek istendi. 'Laura' ise Alman yetkililere "Onu sınır dışı edemezsiniz. Çünkü Türkiye'de idam cezası var" dedi.







■ 'Shooter'ın bir bölümü, Almanya'da terör saldırısı gerçekleştiren DAEŞ'li teröristlerin 'Türklerden oluşan bir hücre' olarak gösterilmesiyle başlıyor.

■ 'Madam Secretary'de "Türkler güvenilmez müttefik oldu. Elçilerini kovalım" tavsiyesinde bulunuldu.







6 UNDERGROUND

■ Amerikalı bir milyarderin etrafında toplanmış altı kişilik bir suikast timinin 'Turgistan'ın başındaki diktatörü darbeyle yönetimden indirme planını konu edinen filmde, Türkiye'ye göndermeler var. Filmde Türkiye'nin mülteci kamplarına bomba atan bir diktatör tarafından yönetildiği algısı yaratılmaya çalışılıyor. Yapımda Amerikalı 'kahramanlar'ın düzenlediği darbeyle koltuğundan edilen diktatörün sonu Kaddafi gibi oluyor.







LA CASA DE PAPEL

■ 4. sezonunda diziye bir Türk karakter dahil oldu. 'Osman' adlı karakterin işkenceci olması dizinin Türkiye'deki hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.







COLLATERAL

■ 'Collateral' isimli dizide de, "Kırıkkale dünyanın en berbat yeri. Türkiye'de olmadığım için şükrediyorum" sözlerine yer verildi.