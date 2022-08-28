Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da Ulu Önder Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan Büyük Zafer için üç büyük şehirde düzenlenecek konser programı organize etti. Türk Ordusu'nun bir asır önce Dumlupınar'da kazandığı destansı zafer, Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde iki özel konserle kutlanacak.







İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu, şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde dinleyicilerle buluşacak. Zafer şarkılarından oluşan özel bir repertuvarın sunulacağı coşku dolu konserde sevilen oyuncu Volkan Severcan, bu anlamlı günün anısına özel bir şiirle İDSO ve İDOB'a eşlik edecek. Ardından MFÖ konseri seyirciyle buluşacak. Ankara'daki konser ise şef Cem Gürdal yönetiminde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları eşliğinde CSO Ada Ankara'da gerçekleşecek. Danslı kahramanlık türkülerinin yer alacağı program kapsamında ünlü şarkıcılar Aşkın Nur Yengi ve Yusuf Güney sevilen şarkılarını seslendirecek. İzmir'de gerçekleşecek konserde ise Fatih Erkoç, Ahmet Baran sanatseverle buluşacak. Gündoğdu Meydanında düzenlenecek olan etkinlikte ayrıca İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu 'Son Söz Müzikali'ni sahneleyecek.







Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak'ta seyirciyle buluştuktan sonra sahnelenecek olan müzikalde, Zübeyde Hanım'ın, oğlu Mustafa Kemal Paşa'ya zaferle dönmesini temenni ettiği son sözün hikâyesinden başlayarak ay yıldızlı bayrağı göğe çeken kahramanların 9 Eylül'de düşmanı denize döktüğü muhteşem zaferin öyküsü anlatılacak. Sanatseverler 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılabilecek.



SAKARYALILARI COŞTURDU

Merhum sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço konser serisine devam ediyor. Hafta içinde Japonya İstanbul Başkonsolosluğu'nda İstanbul Kültür Ateşesi Konsolos Yuta Nagamura ile bir araya gelerek 2023 projelerini konuşan Manço bu kez Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamında, sahneye çıktı.







Sakarya Millet Bahçesi'nde eski Sakarya stadyumundan kalan tribünde düzenlenen konsere katılmak isteyen sanatseverler, etkinlikten saatler önce alana geldi. Manço, Dj setinin başında sevilen şarkıları tribünü dolduran Sakaryalılar için seslendirdi. Müzikseverler, sanatçının performansıyla şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.



ERZURUM'DAN TRAKYA'YA

'Hiç tiyatro izlememiş çocuk kalmasın' diyerek Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kamyon Tiyatrosu yoluna tüm hızıyla devam ediyor.







İki sezon boyunca 50 il ve 148 ilçeye giden Kamyon Tiyatrosu, bu yıl turnesine haziran ayında Karadeniz Bölgesi'nde başlamıştı. Turne kapsamında 11 il ve 42 ilçede 58 temsil verildi. Binlerce çocuk sevindirildi. Kamyon Tiyatrosu rotasını bu kez Trakya'ya çevirdi.

Işıl Kasapoğlu'nun yazdığı ve rejisörlüğünü üstlendiği Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı Dünyanın Eski Zamanlarında adlı oyun Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çorlu'nun il ve ilçelerinde seyirciyle buluşmaya devam ediyor.