Oyuncu yönetmen Kemal Başar söyleyeceği sözü sakınmayan, tabiri caizse kimseye eyvallahı olmayan bir sanatçı. Kaleme aldığı 'Milletin Tiyatrosundayım Sanmıştım Meğer Devletin Tiyatrosundaymışım' adlı kitabında da bu dik başlı, yırtıcı ve açık sözlü yönünü ortaya koymaktan geri kalmıyor.







Başar'ın memuriyet anılarını aktardığı kitabını sanki karşımda anlatıyormuş gibi zaman zaman kahkahalar atarak okuduğumu itiraf etmeliyim. Hem kendi özeleştirisini hem de tiyatroya dair tespitlerini öyle akıcı kaleme almış ki, bir günde bitirdim.







Tiyatro dünyasında çalıştığı isimleri anan Başar, kimsenin kolay kolay gösteremeyeceği cesaretle Cüneyt Gökçer, Bozkurt Kuruç, Lemi Bilgin gibi usta isimleri de acımasızca eleştiriyor. Hatta Gökçer'in, babası Savaş Başar'ı 2. sınıf oyuncu diye değerlendirdiğini, kayırmacı ve kendi gibi düşünmeyeni cezalandırıcı zihniyeti yüzünden tiyatronun babasından yeteri kadar faydalanamadığını belirtiyor. Gökçer'in faşizan ve adaletsiz yönetimi yüzünden babası dahil çoğu tiyatrocunun kendisini alkole verdiğini, Yıldız Kenter'in bile bu idare tarzına başkaldırıp İstanbul'a gittiğini de anlatıyor.

Başar'ın bu ifşaları, sahne dünyasını sarsacağa benziyor.







DEV İSİMLER SENARYO YARIŞMASININ JÜRİSİNDE

Jürisinde yapımcı Mehmet Bozdağ, yönetmen Ömer Faruk Sorak ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun bulunduğu bir yarışma düşünün... Türk dizi ve sinema sektörüne yön veren işlere imza atan bu isimler, Sinehane'nin bu yıl Lacivert dergisiyle beraber ilkini düzenlediği senaryo yarışmasının jürisini oluşturuyor. Sinehane, usta yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan' filminin ortak yapımcısı... İşte sektörün bu önemli isimleri, sinemaya yeni ve orijinal hikâyeler aktarabilmek amacıyla düzenlenen yarışma için güçlerini birleştirdi. Birinciye 200 bin lira para ödülünün verileceği yarışmaya başvurmak için hâlâ geç kalmış sayılmazsınız. İlk üçe giren senaryoların prodüksiyonunun Sinehane tarafından gerçekleştirileceği yarışmanın son başvuru tarihi 15 Eylül.







OYUN AFİŞİ DEĞİL DÜĞÜN DAVETİYESİ

Yazın hareketli geçen düğün sezonu, sonbaharda da tüm hızıyla devam ediyor. Sanat dünyasında bir çift daha dünyaevine giriyor. Oyuncu yönetmen Damla Cercisoğlu ile oyuncu Orçun Kaptan hayatlarını birleştiriyor. Geçtiğimiz ilkbaharda ilişkileri başlayan çift, 10 Eylül'de tarihi Ses Tiyatrosu'nda dünyaevine girecek. Sosyal medya hesabında düğün davetiyesini paylaşan Kaptan, "Oyun sananlar olmuş, iki oyuncunun davetiyesi böyle olmalıydı" dedi. Çifte şimdiden mutluluklar diliyorum.







İNSANIN DOĞA İLE İLİŞKİSİ BU SERGİDE

Ünlü fotoğraf sanatçısı ve yazar Can Sarıçoban'ın küratörlüğünü üstlendiği, Tomas Hetmanek ve Uğur Başaran'ın da çalışmalarının olduğu birbirinden ilginç fotoğraf tekniklerinden oluşan eserler, 'Three Extremes' adıyla, 10 Eylül- 8 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu'ndaki bir galeride sanatseverlerin izlenimine açılıyor. Sanatçıların birbirinden farklı fotoğraf teknikleri ile ürettikleri eserler, insan bedeninin doğa ile ilişkisini, yalnızlık ve şehvet ikilemi üzerinden dışa vuruyor.