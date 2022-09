Temmuz ayında hayatını kaybeden merhum yazar Rasim Özdenören'in vefatının ardından pek çok yazı yazıldı. Muhit Dergisi de eylül sayısında kapsamlı bir Özdener dosyası hazırladı. Dergide 'Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler' kitabıyla geniş kitlelerin gönlünü kazanan usta edebiyatçı ile ilgili detaylıca bilgiler yer alıyor. Örneğin Özdenören de "1944 yılında Dostoyevski okudum.







O gün bugündür huzurum yoktur" diyen Cemal Süreya gibi Dostoyevski dünyasına girmiş. Başta 'Suç ve Ceza' romanı olmak üzere ünlü Rus yazarın eserlerini kaynak edinmiş kendisine. Romandan çok hikâye anlatıcılığı üzerine yoğunlaşan Özdenören, kendine has üslubuyla edebiyat dünyasında iz bırakmayı başardı. Özdenören; 'Hastalar ve Işıklar', 'Çarpılmışlar', 'Çok Sesli Ölüm'le' başlayan, 'Kuyu', 'Hışırtı', 'Toz', 'İmkansız Öyküler'e' uzanan hikaye serüveni ile birlikte geride bıraktığı 40 güzel eserle kendinden sonra gelen kuşağı etkilemiş önemli bir şahsiyetti. Allah rahmet eylesin.



ASPENDOS'TA AÇILIŞI AİDA YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali', 29'uncu kez perdelerini açtı.







Festival önceki akşam Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Aida' operasıyla başladı. Aspendos'un etkileyici tarihi atmosferinde sanatseverlerle buluşan festival, 14 Eylül'de 'La Triviata', 17 Eylül'de 'Don Kişot', 21 Eylül'de 'Carmina Burana' gösterileri ile devam edecek.



TÜRK TASARIMCININ ULUSLARARASI BAŞARISI

Hollywood'taki gururumuz afiş tasarımcısı Emrah Yücel'e portfolyosunu gönderen Ali Aydın, 2009'da Yücel'den gelen kabul cevabıyla hayatının en mutlu gününü yaşamıştı. 2009 yılının şubat ayında, Los Angeles'a taşınarak Hollywood kariyerine başlayan Aydın, yaklaşık 6 yıl önce kendi reklam ajansını kurdu. Bu süreçte sadece Hollywood yapımlarının değil dijital platformlardaki pek çok sükseli yapımın da afişini tasarlayarak dikkat çekti.







Will Smith'in sunuculuğunu yaptığı 'Welcome to Earth', 'The Queen's Gambit', 'Snowpiercer' ve 'The Walking Dead' gibi tüm dünyada ilgiyle izlenen projelerin afişlerini tasarlayan Aydın, 'John Wick 3' ve 'SAW Unrated' filmlerinin afiş tasarımıyla Clio Key Art Awards'ta gümüş ve bronz ödüle layık görülmüştü. Aydın, son olarak Emmy Ödülleri'nde ödül alan Obama belgeseliyle adından bahsettirdi.







'TV dünyasının Oscarları' olarak kabul edilen ve geçtiğimiz hafta 74'üncüsü düzenlenen Emmy Ödülleri'nde, Eski ABD Başkanı Barack Obama, Our Great National Parks belgeseliyle En İyi Anlatıcı kategorisinde ödül aldı. Obama'nın dünyanın dört bir yanında yer alan milli parkları kendi sesiyle anlattığı 5 bölümlük yapımın afişini tasarlayan Aydın, artık iyice çıtayı yükseltti. Sadece Hollywood starlarının değil siyasi figürlerin de ilk tercih ettiği isimlerden biri olan Aydın'ın başarısı göğsümüzü kabarttı.



FESTİVAL PROGRAMI AÇIKLANDI

32 yıldır şehir ve caz kültürünü bir araya getiren, Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali, bu yıl 24 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında, 22 farklı mekanda, dünya ve Türk caz sahnesinden 120'nin üzerinde sanatçının birbirinden özel performansına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.







Festivalde; caz müziğinin önemli temsilcilerinden Abdullah İbrahim, Gonzalo Rubalcaba&Aymee Nuviola, Ravi Coltrane ve Oded Tzur Quartet gibi isimler sahne alacak.