İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü Kubilay Karslıoğlu ile yeni sezon öncesi bir araya geldik. Geçen yıl sezon başlangıcı ile Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış telaşı bir arada yaşanmıştı. Hatta, pandeminin gölgesinde 'Seyirci gelir mi?' endişesiyle başlayan sezon, sanatçıların da ummadığı bir ilgiyle sezon boyunca neredeyse kapalı gişe devam etmişti.







Muhtemelen bu yıl da aynı doluluk oranı devam edeceğe benziyor. Karslıoğlu da "AKM'li ilk sezon çok iyi geçti. Kültür Yolu Projesi AKM'yi görünür kıldı. İnanılmaz bir izleyici potansiyeli vardı. AKM'de seyirci kaygımız hiç olmadı. Oyunlarımız yüzde 98 doluluk oranıyla devam etti" diyerek tezimi doğruladı. İSTDT'nin AKM ile daha da güçlendiğini söyleyen Karslıoğlu, "Bütün birimlerimiz burada. Burası artık fabrika gibi. İstanbul'daki tüm oyunlarımızın dekorları, kostümleri, aksesuarları burada yapılıyor. O yüzden burası tam anlamıyla merkezimiz oldu" dedi.







'SAHNELERİ ÖZLEDİM'

Yaklaşık 4 yıldır kurumun başında yönetici pozisyonunda canla başla çalışan Karslıoğlu, AKM'nin kendi idarecilik dönemine denk gelmesinden dolayı çok hoşnut olduğunu belirterek sahneleri özlediğini itiraf ediyor. En son 5 yıl önce Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Huzur' adlı oyununda oyuncu olarak sahnede yer alan Karslıoğlu, "Sahneleri çok özledim. Özlemez miyim? Oyuncuyuz eninde sonunda. Uyuzu kaşındı derler ya, uyuzlandım gerçekten. Başrol hevesim de yok, küçük bir rol de olsa çıkmak istiyorum" diye konuştu.







Karslıoğlu henüz sahneye çıkmıyor ama Brecht'in analık ve adalet kavramını sorgulayan 'Kafkas Tebeşir Daire'sini sahneye koyuyor. Oyunun provaları devam ediyor. İSTDT repertuvarında bu sezon 50'nin üzerinde oyun izleyecek seyirci. Devam eden 38 oyuna 15 yeni oyun eklenecek. Yeni oyunlardan biri olan Nurullah Tuncer'in 'Don Kişot'un Yeni Maceraları', 4 Ekim'de perde açacak. Ingmar Bergman'ın yazdığı, Zeynep Erkekli'nin tek kişilik oyunu 'Bir Ruhun Hikâyesi', Kurtcebe Turgul'un yazdığı komedi 'Bence Katil Öldürdü' de ilk kez seyirci karşısına çıkacak oyunlardan... Süreyya Opera Sahnesi de '7 Kadın' adlı müzikli oyuna ev sahipliği yapacak. 'Kontrabas', 'Profesyonel', 'Radyum Kızları', 'Aksesuvarcı' gibi beğenilen oyunların yanı sıra yerli klasik oyun 'Rumuz Goncagül' de ünlü oyuncu Zafer Algöz rejisiyle seyirci karşısına çıkacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'yle ortak bir projeleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Karslıoğlu, yakın zamanda kaybettiğimiz Ragıp Ertuğrul ve Civan Canova anısına da onların bir oyununu sahneye koyacaklarını ifade etti.



'SOYAĞACI' SERGİSİ ADANA'DA

Çağdaş sanatçı Basako'nun ikinci kişisel sergisi 'Soyağacı', Adana'da bir galeride sergilenecek.







Çukurovalı sanatseverler, 8 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında sanatçının son dönem büyük boy kağıt işlerinin ağırlıkta olduğu 'Sırça Fanus', 'Kırık, Kesik, Çizik' ve 'Dora'nın Oyunu' adlı serilerinden eserleri görme imkanı bulacak.



BEYOĞLU'NDA MİLLİ ŞAİR'E ÖZEL PROGRAM

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin ilki olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali heyecanı 1 Ekim'de başlıyor. 23 gün boyunca 51 farklı mekanda binden fazla etkinliğin yapılacağı festivalde, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy da unutulmadı.







Mısır Apartmanı'ndaki Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi'nde anılacak olan milli şair için birbirinden değerli isimlerin katılımıyla 23 sohbet etkinliği yapılacak. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan şair İbrahim Sadri'ye kadar pek çok ismi ağırlayacak Taksim Camii Kültür Merkezi, festivalin son günü de Ahmet Özhan konserine ev sahipliği yapacak. Onlarca etkinliğin arasından gözden kaçmasın...