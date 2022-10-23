Beni bıraksalar sadece müzik yapacağım

KEMAL BAŞAR

Beni bıraksalar tamamen müzik yapacağım. Hep içimde vardı ama geç kaldım. 55 yaşında profesyonel olarak başladım müziğe. Çılgın Zamanlar adlı komedi oyununa başladık.







Şahane bir ekiple müthiş bir komedi oynuyoruz. Çok iyi reaksiyon alıyoruz. Seyirci açısından mutluyuz. Tiyatro Keyfi olarak biri çocuk oyunumuz olmak üzere 4 oyunumuz da devam ediyor.







CEM ÖZER

HEP KİBİRLİ SANDILAR AMA ÖYLE BİRİ DEĞİLİM

Hayatta yeteri kadar hüzün var, gülmek güldürebilmek çok önemli. Benim de hayatımda çok hüzün vardı ama komedyen olup güldürmek istedim. Dibi de gördüm zirveyi de. Geldiğimiz yeri unutmamak lazım. Aksi halde egosu şişik, kibirli biri sanırlar. Beni hep şov programından dolayı kibirli sandılar. Talk şovdaki Cem öyle olmak zorundaydı. Ayağına kurşun sıkılmış evine bombalı paket gönderilmiş biriyim, hiç korumam olmadı. Geriye baktığımda pişmanlığım yok. Pahalı değil iyi yaşayan bir adamım.







İMREN ÇAPANOĞLU

ARABİSTAN'DA BÜYÜDÜM

Aslında ben müzisyenim, şarkıcıyım. Hazmedemem adlı şarkım yeni çıktı. Kadınlar üzerine çok şey anlatmak istiyorum. Öte yandan Çılgın Zamanlar ilk tiyatro oyunum. Tiyatrodan çok keyif aldım. 11 yaşında Arabistan'a gittim, orada büyüdüm. 10 sene orada yaşadım. 18 yaşında anne oldum. Biri 16 yaşında iki çocuğum var. Çocuklarımı da orada büyüttüm.







SEDEF ŞAHİN

ERKEKLERLE FUTBOL OYNARDIM

Tek Yürek Ankaragücü filminin çekimleri devam ediyor. Ankaragücü'nün tarihini anlatan bir film. Kulüp de çok destek oluyor. Ben de mahalle maçlarında rol alan iyi bir futbol oyuncusuydum. Erkeklerle oynuyordum. Stoperdim. Çocuk oyuncuyum aslında. Yıldız Kenter'le 17 yaşında çalışma imkânı buldum. Kenter Tiyatrosu'nun seçmeyle aldığı ilk oyuncuyum. Müşfik Kenter haricinde onunla karşılıklı iki kişi oynayan tek oyuncu benim. Hatta sen olmasaydın devam etmezdim dedi.



HANDE ÜNSAL

AŞK AYAKLARI YERDEN KESER

Ben kendi şarkılarımı yazıp söyleyen biriyim. Ama bu kez Sen Yokken diye çok güzel bir Ersay Üner şarkısıyla çıktık. Zor bir klip çektik. 8 metre yukarı astılar beni. Biraz tedirgin oldum. Pembe bulutların üstünden uçuyorum, aşk öyle bir şey. Ayakları yerden keser. Çocukken müzik eğitimi aldım. Lisede konservatuvara girdim. İlk paramı kazandığımda 14 yaşındayım. İlk Manga'nın klibinde keman çaldım. Hayatımda yolunda gitmeyen bir şey olduğunda, "Sen bunu yazarsın hit olur" diyorlar.