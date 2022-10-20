Türk sanatseverlerin yakından tanıdığı dünyaca ünlü kamança üstadı Mark Eliyahu, daha önce defalarca ülkemizde konser vermişti. Ünlü müzisyen bu kez Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu. Müziğinde Doğu ve Batı'yı harmanlayan ünlü besteci ve kamança ustası, 2.5 yıl aradan sonra geldiği İstanbul'da yine büyük ilgiyle karşılandı.







Konsere gelenleri, "İyi akşamlar, burada olduğum için mutluyum" diyerek selamlayan sanatçı sevilen eserlerini seslendirdi. Sanatçıya eşlik edenler arasında babası Piris Eliyahu da vardı. Akıl hocası ve ilham kaynağının babası olduğunu söyleyen Eliyahu, "Besteci, müzikolog ve tar üstadı babam Piris Eliyahu ile çalmak benim için onur" dedi. Baba Eliyahu, konserde tarıyla solo bir performans da sergiledi. Sosyal medyasından "İstanbul muhteşemdi" diyen sanatçı Lizbon'un yolunu tuttu.



TİYATRO FESTİVALİ, 'KİBARLIK BUDALASI REMİX' İLE BAŞLIYOR

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 26. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim'de perdelerini açmaya hazırlanıyor. Işıl Kasapoğlu tarafından hazırlanan festival kapsamında 26 Kasım'a kadar Türkiye'den 15 yeni oyun seyirciyle buluşacak.







Festival doğumunun 400. yılı kutlanan Fransız yazar Moliere'nin 'Kibarlık Budalası' adlı oyunuyla açılacak. 'Kibarlık Budalası Remix' adlı oyuna çağdaş bir yorum getirenler ise Caner Alper ve Mehmet Binay... 'Zenne', 'Çekmeceler' ve 'Bergen' filmleriyle çok ses getiren, bol ödüllü yönetmenlerin sinemada yarattıkları dünyayı tiyatro perdesine nasıl yansıttıklarını çok merak ediyorum.



BAŞKENT'TE MEVLANA GECESİ

Başkent Kültür Yolu Festivali, önceki akşam 'Aşk Eri Hazret-i Mevlânâ'yı Anlamak' projesini ağırladı. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından, CSO Ada Ankara'da icra edilen projede, Mevlânâ'ya ilişkin anekdotlar,







Mesnevi'den alıntılar ve Mevlânâ felsefesi özel bir metinde derlenerek bir anlatıcı tarafından Semâ gösterisi ile izleyicilere aktarıldı. Anekdotlar Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, şiirler ise Volkan Severcan tarafından seslendirildi.



SALON BİFO İLE AÇILIYOR

Klasik müzikten edebiyata, yerli projelerden dünya müziğine her zevke hitap eden programını geçtiğimiz günlerde seyircileri ile paylaşan İş Sanat, 27 Ekim'de orkestra Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps'in gerçekleştireceği açılış konseri ile kapılarını açacak. Şef Patrick Hahn yönetimindeki konserde Franck, Tchaikovsky ve Shostakovich'in eserleri seslendirilecek.







Edebiyat dinletileri ve tiyatro oyunlarının yanı sıra, Tiflis Senfoni Orkestrası, Grammy ödüllü Estonyalı orkestra şef Tonu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası ve dünyaca ünlü Venedik Barok Orkestrası da sahne alacak.