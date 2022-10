Dünyanın en büyük korosu stadyumda Türk Müziği konseri verecek

Türkiye'de sayılarının 4 bin olduğunu tahmin ettiğimiz amatör koro var. Hangi ile gitseniz herkes amatör koroda şarkı söylemeyi sever. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 999 Halk Eğitim Merkezi'nde amatör koro kuralı diye yola çıktık. Koroları yönetecek olan şeflerin Türk müziği konservatuvarı mezunu olması gerektiği şartını koyduk. Türk müziğinde 100 temel eser belirledik. Bunların hepsini kayıt altına aldık. Ben bu 100 eseri tek tek seslendirdim. Repertuvarlarınızı bu eserler arasından seçin diye Halk Evleri'ne göndereceğiz. 20 eserlik bir konser repertuvarınız olsun dedik. Her koro ocak ayına kadar çalışıp Ocak 2023'te kendi konserlerini verecek. En başarılı bulunan koro başka illere konserlere gidecek. Daha sonra bütün koristler yani 15 bin kişi yüzlerce saz sanatçısının eşliğinde bir stadyum konseri verecek. Guinness Rekorlar Kitabına girmek için başvuracağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle Dünyanın en büyük korosu olarak Türk müziğine dikkat çekecek bir çalışma yapacağız. Ayrıca istihdam yaratmak açısından da bu projeyi çok önemsiyoruz. Türk müziği hiçbir zaman ilgisiz ya da pop müzikten geri kalmadı.









SERKAN ÇAĞRI



İLK KLARNETİMİN İNTERNETTE SATIŞA ÇIKTIĞINI GÖRDÜM

BU yıl Edirne'de Uluslararası Balkan Müzikleri Festivali'nin 4.'sünü yaptık. Balkan topraklarından sanatçıları Trakya'da ağırlıyoruz. Bizim çocuğumuz yıllar sonra memleketinde bizim için bir şeyler yapıyor demeleri çok hoşuma gidiyor. Beni cesaretlendiriyor. Bu yıl da Trakya Caz Festivali'ni başlattık. İlk defa yapıyor olmamıza rağmen büyük ilgi gördü. Tuluğ Tırpan, Kerem Görsev gibi isimler sahneye çıktı. Bir coğrafya düşünün her derdini müzikle anlatıyor. Böyle bir coğrafyada doğduğum için çok mutluyum. TRAKSEV olarak Trakya'ya kültür sanat hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. 20 yıldır enstrüman taleplerine hiç kayıtsız kalmadım. Bazen o kadar bonkör davrandık ki rahmetli babam benim bile sazımı vermişti. Sonra o sazın internette açık artırmaya verilmiş olduğunu gördük. İçimizi acıttı tabii. Eğitim açlığım hep devam etti. Türkiye'nin ilk klarnet metodunu ben yazdım üniversitede. Hem performansçı olmak hem de akademik kariyer yapmak çok zordu. Şu an klarnet eğitimi veren hocaların çoğu hep benim elimden geçmiştir.



ASLI SAMAT



KİLO VERİNCE ROL ÇEŞİTLİLİĞİM ARTTI

KİLO vermekten yorulduğum bir dönemdeyim. 2013'te çok iyisin ama iş bulamazsın dediklerinde ameliyat olmaya karar verdim. 9 yılda 108 kilo verdim. Herkesin hayat sınavı vardır benimki de buymuş. 173 kiloydum, 65'e düştüm. Hâlâ ciddi sağlık sıkıntıları yaşıyorum. Ailemizdeki bütün kadınların sorunu kilo. Kilolu olunca hep aynı tarz roller geliyordu. Şu an kilo verince, gelen rollerin çeşitliliği arttı.









ALİ MURAT ERENGÜL



OPERAYA İSTİKLAL MARŞI'YLA BAŞLADIM

BİZİM için AKM çok şey ifade ediyor. Profesyonel hayatıma orada başlamıştım. Kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Çok özlemişiz. Her sanatçı imkânları çok olan bir salonda sahneye çıkmak ister. O yüzden AKM'de sahneye çıkmak çok heyecan verici. Ben Carmen'de Don Jose rolünü canlandırıyorum. Zamansız bir opera. Bir tenor olarak Carmen'de Don Jose oynamak çok önemlidir. Çok da zor bir roldür. Asıl güzelliği de zor oluşu. Tenor ses, zor bulunan bir ses. Bu işte gelişmek için çok çalışmak bir numaralı kuraldır. Benim için en yorucu olan yüksek sesle konuşmak. Operaya da İstiklal Marşı'yla başladım.



UMUT AKYÜREK



ARABESK ALBÜMÜ YAPACAKTIM EĞİTİMİME İHANET ETMEDİM

BU projenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Gençlerin çocukların Tük müziğine kayıtsız kaldığını düşünmüyorum. Sanıldığı gibi gençlerimiz Türk müziğine uzak değiller. Bu bir sanat seferberliği başlangıcı olacak. Geçtiğimiz gün Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada'da güzel sanatlar liselerinde eğitim gören 12 öğrenci ile sahneye çıktık. Çok ses getirdi. İnanılmaz yetenekli gençlerimiz var. Birine el vermek çok güzel bir şey. Benim elimden tutan olmadı. Zara, Funda Arar, Ziynet Sali gibi dönem arkadaşlarım çok güzel yerlere geldi. Ferdi Tayfur bana kaset teklifi yaptı ancak ben kendimi oraya ait hissetmedim. Arabesk ağırlıklı bir albüm yapacaktım. Ancak, elimin tersiyle ittim o kaset teklifini. Türk müziği eserlerinden oluşan bir albüm yapacağım dedim. Eğitimime hocalarıma ihanet etmek istemedim. Uzun bir süre piştim. Pop müziğin çok sattığı dönemde ben Türk müziği albümü çalışması yaptım. Uzun yıllar sonra Türk müziği albümüyle başarı yakaladım. Bir dönem bornozu giyen assolist oluyordu, assolistlik böyle bir şey değil. Adabını öğrendik ustalarımızdan.



NESRİN GÖNÜLDAĞ



YÜKSEK SESLE KONUŞMAK DAHA YORUCU

DÜNYA opera repertuvarında önemli yer tutan bir eser. Carmen, bir mezzo soprano olarak bir sanatçı için çok önemli bir başrol. 4 saat uzun ama sahnede o koşturma arasında nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Seyirciler de çok büyük ilgi gösteriyor, biletler çıkar çıkmaz hemen tükeniyor. Bir opera sanatçısı için şan ve teknik çok önemli. O tekniğe sahip değilseniz sahnede rol yapmanızın anlamı yok. Yüzde 80 ses ve teknik, diğeri oyunculuk. Yüksek sesli şarkı söylemek değil, uzun süre telefon konuşması yoruyor.