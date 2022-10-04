Türk dünyasını kültürel ve sanatsal paydada birleştirmesi amaçlanan 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ilki geçtiğimiz yıl Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenmişti. Türkiye ev sahipliğinde Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan'dan sinemacıları bir araya getiren festivalin ikincisi bu yıl 1-5 Kasım tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek







Festivalin kurmaca yarışma bölümüne, Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan' filmi seçildi. Yabancı festivallerin de gözdesi olan ve yurt dışından ödüller kazanan film, Türkiye'den geçtiğimiz yıl 'Yabancı Dilde En İyi Uluslararası Film' kategorisi için Oscar ödülüne aday gösterilmişti.



CEP TELEFONUNDAN SANAT GALERİSİNE

Sanatçı Özgür Çabuk ilk kişisel sergisini Beyoğlu'nda bir galeride açmanın heyecanını yaşıyor.







Sanatçının cep telefonuyla çektiği insan odaklı fotoğraflardan oluşan 'İşin Aslı' adlı sergisi 7-23 Ekim tarihleri arasında sergilenecek.



GENÇ OPERACILARIN HEYECANI

Bu yıl 22'nci kez düzenlenen Türkiye Opera Yarışması'nda ilk üçe girenlerin açıklandığı gece oradaydım. Genç operacıların heyecanı görülmeye değerdi. 1998'den beri yapılan yarışmaya bu yıl 40 başvurunun olduğunu, şimdiye dek 100'den fazla genç sanatçıya yol açıldığını öğrendim. Bu yıl uluslararası jürinin oylarıyla 1995 doğumlu Ecem Arıcasoy birinci seçildi.







Genç sanatçı dünyanın en saygın opera akademilerinden Bologna International Opera Academy'de masterclass eğitimi ve para ödülü almaya hak kazandı. Arıcasoy ile birlikte yarışmada dereceye giren Enes Pektaş ve Zeynep Seray Özcan ismini bir kenara not edin. Ayrıca Pektaş'ın 2023'te New York'taki Carnegie Hall'de sahne alacağını da belirteyim.