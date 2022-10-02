‘Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda’ Filmi ile daha çok sporcu yetişecek

Vizyonda seyirciyle buluşan ‘Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda’ adlı filmin müziklerini yapan ünlü rock grubu Manga’nın solisti Ferman Akgül, “Bu filmin hikayesi çocuklara ilham verecek ve daha fazla sporcu yetiştirmemizi sağlayacak” diye konuştu

Minika'nın yapımcılığında geçtiğimiz cuma vizyona giren ve ilk günlerden büyük ilgi gören 'Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda' adlı filmin müzikleri de kısa sürede çok sevildi. Tek amacı milli formayı giyerek olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak olan atlet Ali'nin zorlu çalışma sürecini eğlenceli şekilde anlatan filmin müzikleri ünlü müzik grubu Manga imzası taşıyor. Grubunun solisti Ferman Akgül ile projeye nasıl dahil olduğunu konuştuğumuz keyifli sohbette Minika Genel Yayın Yönetmeni Elçin Koyuncu da çizgi dizinin sinema yolculuğunu anlattı.

Ferman Bey, kariyerinizin başından beri çizgi dünyasına bir yakınlığınız söz konusu. Bunun özel bir sebebi var mı?

Grubumuzun ismi Japon çizgi roman kültüründen geldiği için onun etrafında yaratmaya başladığımız çizgi dünyası, animasyonlara olan ilgimizi daha da artırdı. Animasyonun verdiği sınırsız hayal gücü, benim dünya ve müzik görüşümle bağdaşıyor.







Çizgi romana olan ilginiz ve bunu işlerinize yansıtmanız, çocuk sahibi olmanızla daha da perçinlendi mi? Hayatınızda ne değişti?

Aslında çok etkisi oldu diyemem. Çünkü yeni neslin animasyon dünyası oldukça başka. Bizim zamanımızdaki 'He-Man', 'Voltron' gibi filmleri izlettiğimizde onlara pek geçmiyor. Ama 'Hızlı Ayaklar' gibi projelerde olmam onların çok ilgisini çekiyor.

'Hızlı Ayaklar' projesinin sizi etkileyen tarafı ne oldu? Projede yer almanızın özel bir sebebi var mı?

Olimpiyatlara hazırlanan bir sporcumuzun hikayesini anlatmak benim için zaten çok değerli ve hikaye beni çok etkiledi. Çocuklara ilham verecek ve eminim ileriki senelerde daha çok sporcu yetiştirmemize katkı sağlayacaktır. Bunun parçası olmak önemli. Diğer yandan filmin yapımcıları uzun zamandır tanıdığımız ve sonrasında ailecek çok iyi arkadaş olduğumuz insanlar.

Filmde en çok hangi sahneden keyif aldınız?

Olimpiyat açılış sahnesi çok etkileyici.







BİR SENEDİR ŞARKILAR İÇİN UĞRAŞIYORUM

Şarkıların yapım süreci nasıl geçti?

Yaklaşık bir senedir filmin müzikleri için uğraşıyorum. İlk eskizleri ve hareketsiz görüntüleri üzerine bile denemeler yaptık. Hollanda ve Kanada'dan müzisyen arkadaşlarımız da bu sürece önemli katkılar sağladılar. En son manga ile canlı kaydettiğimiz 'Bir Kadın Çizeceksin' filme girdi.

'Bir Kadın Çizeceksin' hit bir şarkı, yeni neslin de yeniden bu şarkıyı dinleyecek olması sizi heyecanlandırıyor mu?

Bu durum bizi çok sevindiriyor. Şarkımız nesilden nesile aktarılan bir marş gibi oldu artık.



MELODİ YAPMAK ÇOK EĞLENCELİ

Eurovision şarkınızın yanı sıra şimdi de film için yaptığınız olimpiyat şarkısı var. Coşku dolu önemli anlara şarkı yapmak size ne hissettiriyor?

Bir müzisyen için en keyifli, en heyecanlı ve en zor mücadele diyebilirim. Müziğini yaptığınız kare veya anda milyonlarca insanın hislerine de tercüman olabilmeniz gerekiyor. Bu duygularla melodilerin başına geçmek tren yolculuğu gibi. Normalde geçip göremeyeceğiniz manzaralara bir tek o yolla ulaşabiliyorsunuz. Çok eğlenceli.







FİLM İÇİN 60 KİŞİLİK EKİP 2.5 YIL ÇALIŞTI

Elçin Hanım, MinikaGO ekranlarında yayınlanan 'Hızlı Ayaklar'ın sinemaya uyarlanmasına nasıl karar verildi?

Özel ve değerli bir değil birkaç sebebi var ancak 'Hızlı Ayaklar'ı sinema filmi yapalım dedirten en anlamlı şey, çocukların geri dönüşleri ve çizgi dizimize gösterdikleri ilgi oldu. Çocuklar, Ali ve arkadaşlarının hikayeleri ile spor ve sporcuya dair çok önemli kazanımlar yakaladılar. Azim, disiplin, cesaret, dostluk, kazanmak ya da kaybetmek. Bu mesajların altını çizmek, hayatta her zaman değerli ve geçerli olduğu bilincini kazandırmak için çok uygun bir hikaye. Filmimizle amaçlarından asla vazgeçmeden ve yılmadan yollarına devam etmelerini, her zaman oldukları gibi kalmalarını anlatmak istedik.







Yapım süreci nasıl ilerledi?

Minika yapımı animasyon film projemiz, Neher Animasyon Stüdyosu tarafından hazırlandı. Yapımcılığını M. Ammar Gündüz üstlendi. Yönetmenliği Çağrı Cem Bayraklı'nın yaptığı filmin senaryosunu ise çizgi dizimizin de senaristleri Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül yazdı. Yaklaşık 2.5 yıllık bir emek söz konusu. Arkasında 60 kişilik bir yapım ekibi ile dünyada örneklerine az rastlanan 2D-3D yapım teknikleri bir arada kullanıldı. Sürecin en keyifli yanı filmi, 50 çocukla birlikte özel bir gösterimle izlemekti. Ççocukların filmle ilgili görüşlerini alıp yanıtlarla son rötuşları tamamladık.

Seyirciyi nasıl bir film bekliyor?

'Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda', MinikaGo ekranlarında yayınlanan 'Hızlı Ayaklar' çizgi dizimizin kahramanlarından Ali'nin yarım kalan hikayesini, spor kariyerinin biraz daha ileriki döneminden başlayarak muhteşem bir şampiyonluk hikayesine dönüşümünü anlatıyor. Adından da anlaşılacağı üzere Olimpiyat Yarışları'na uzanan bir yolumuz var ve bayrağımızı göndere çekmek için heyecan dolu bir yarış İstanbul Olimpiyatları'nda Ali'yi bekliyor. Ancak Ali uzunca süren sakatlığı nedeniyle yarışlara zorunlu bir ara vermek durumunda kalmış. Bakalım hayat onu nereye sürükleyecek.