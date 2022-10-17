Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği 'Bağlılık Hasan' filmi, Avrupa macerasına da emin adımlarla ilerliyor. Ağustosta Fransa'da gösterime giren film orada da büyük ilgi görmüş, sinema yazarlarından övgü toplamıştı. Fransa'da vizyondaki 10. haftasında olan, Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı 'Bağlılık Hasan', geçtiğimiz cuma günü bu kez İspanya'da gösterime girdi. 20'den fazla ülkede çok sayıda uluslararası festivalde görücüye çıkan film, İspanya'da da ilgi odağı oldu. Dünya prömiyerini 74. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren, Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nden Yılın En İyi Yabancı Filmi ödülünü alan ve Türkiye'nin Oscar aday adayı olduğunu belirten İspanyol sinema yazarları, filmden övgüyle bahsetti.







Örneğin, sinema yazarı Jose Perez Guevara, "Taşıdığınız tüm elektronik cihazları kapatın ve bir sinema salonuna girip kendinizi kısa süreliğine de olsa filmin sunduğu görüntülere, seslere ve sessizliklere kaptırın" yorumunda bulundu. Filmle ilgili övgülerden memnun olan Kaplanoğlu da Barcelona'da bir masterclass'a katılarak sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Filmi farklı kültürlerden insanların aynı duyguyla izlemesine şaşırdığını söyleyen Kaplanoğlu, 'Hasan' karakterinin doğallığının insanları ortak paydada buluşturduğunu ve bu sayede pek çok insana dokunduğunu belirtti. Söyleşi sonunda hatıra olarak afişi imzalayan yönetmen, İspanya'dan da mutlu ayrıldı.







YEŞİLÇAM'IN İKİ DEV İSMİ AYNI SAHNEDE BULUŞTU

130'dan fazla filme damga vuran Yeşilçam'ın romantik jönü Ediz Hun, tiyatroyu sevdi. Hun pandemiden önce Agatha Christie'nin ölümsüz eseri 'On Küçük Zenci' eserinden uyarlanan 'On Kişiydiler' adlı oyunla, ilk kez tiyatro sahnesine çıkmıştı. Tiyatro Ak'la Kara tarafından sahneye konulan oyunda usta oyuncu 79 yaşında tiyatro heyecanı yaşamıştı. Oyun sahnelendiğinde ben de izleme imkanı bulmuş ve seyircilerin oyun sonrası Hun'u görebilmek, onunla fotoğraf çektirebilmek için yarıştıklarına şahit olmuştum. Usta oyuncu bu kez yeni bir oyunla daha sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Hun, 'Muhteşem İkili' adlı oyunda yıllarca kendisine birçok filmde eşlik eden Selma Güneri ile aynı sahneyi paylaşacak. Yeşilçam'ın iki dev ismini ilk kez aynı sahnede buluşturacak oyun, 28 Ekim'de sahnelenecek. Savaş Özdural'ın Neil Simon'un 'Sunshine Boys' oyunundan esinlenerek yazdığı, aynı zamanda rol aldığı komedi oyununu, Atilla Şendil yönetiyor. Tiyatronun muhteşem ikilisi Güneri ve Hun'u izlemek için sabırsızlanıyorum.







İNSAN DOĞA İLİŞKİSİNDE İKİNCİ PERDE

Kalyon Kültür'ün doğa ve sanat ilişkisine odaklanan sergi serisinin ikinci ayağı 'İnsan Eli Değmiş', Nişantaşı Taş Konak'ta açıldı. Ceren ve Irmak Arkman küratörlüğünde gerçekleşen karma sergide, uluslararası dokuz sanatçının eserleri sergileniyor. Özellikle sanatçı Volkan Kızıltunç'un Burdur çevresinde yer alan mermer ocaklarının drone ile çektiği görüntülerinden oluşan üç ekranlı Beyaz Kaleler yerleştirmesi, insan ve doğa ilişkisini sorgulaması bakımından öne çıkıyor. Sergi 17 Aralık'a kadar görülebilir.







GENÇ GİRİŞİMCİLERE İLHAM OLACAK

Türk iş dünyasına tecrübe aktarımı sağlayan biyografik kitapları yakından takip ediyorum. Bülent Eczacıbaşı, Şarık Tara, Murat Ülker gibi başarılı iş insanları için kaleme alınan kitaplara bir yenisi daha eklendi. 79 yıllık hayatına pek çok başarı sığdıran, Türkiye'nin öncü iş insanlarından Erdal Aksoy'un ilham veren yaşam öyküsü 'Hayat Problem Çözmekmiş' adlı kitaba ve belgesele konu oldu. Aksoy'un neredeyse sıfırdan zirveye ulaşan başarı hikayesinin genç girişimcilere ilham olacağını düşünüyorum. Kitaptan elde edilecek gelir de Türk Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin eğitimine aktarılacak.