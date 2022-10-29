Bugün Cumhuriyetimizin 99. yıldönümü... Bu özel gün, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle doyasıya kutlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi, Galata Kulesi, İstanbul Boğazı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gece boyunca sürecek etkinlikler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm ülkeye yaşatacak. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler saat 19.30'da özel ışık gösterisi ile başlayacak ve binaya Cumhuriyet Bayramı onuruna ışıklı görseller ve videolar yansıtılacak. Ayrıca İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri ile AKM önünde Çakal ve Reckol sevenleriyle buluşacak.







99. yıl coşkusu yarın da devam edecek. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, yarın 11.30'da AKM'de müzikseverlerle buluşacak. Aynı akşam ise şefliğini Murat Kodallı'nın üstlendiği İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, önde gelen Türk bestecilerinden Muammer Sun'un ölümsüz eserlerinden olan 'Kurtuluş' ve 'Cumhuriyet' film müziklerinden seçkiler ile Cumhuriyetimizin yeni yaşını kutlayacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da Ankara'da iki konser verecek. Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki CSO, Koro Şefi Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Çoksesli Korosu ve soprano Hülya Kazan ile aynı sahnede olacak.







'UMUDUN YOLU' KADIN KAHRAMANLARA İTHAF EDİLDİ

Ulusal kurtuluş savaşımızın kazanılmasında kadınlarımızın payı çok büyük. Kahraman kadınlarımız, silah ve cephanelerin Anadolu'daki cephelere ulaştırılmasında çok önemli rol oynadılar. 'Umudun Yolu-Kağnı Kamyonu Yendi' kitabında, İnebolu'dan Ankara'ya kağnılarla mühimmat getiren binlerce kadının içinde taşıdığı umudu, okuyucunun zihnine nakşeden Alp Armutlu; tarihi İstiklal Yolu'nu beyaz perdeye taşıdı. Anadolu kadınının ve yerel halkın 344 kilometre boyunca yazdığı kahramanlık destanı hakkında 2 yıllık bir araştırmanın ürünü olan bu belgesel, dün AKM'de yapılan ön gösterimle izleyici ile buluştu. Armutlu'nun belgeseli oluşturma hikayesi de çok ilginç. İnebolu'dan 2 kağnı ile yola çıktıklarını anlatan yapımcı, "Öküzlerimiz Kuyruk ve Aslan'ı yol boyunca beslemek çok güzel bir deneyimdi. Yerel halk bizi bağrına bastı. Onlarla umudu konuşmak muhteşem bir deneyim oldu. Anlatılanlar gözlerimizi yaşarttı. Tüm bunları şimdiye aktarmak, Atatürk'ün izinden giden gençler olarak bütün ekibimizin borcuydu" dedi.







ÇİĞDEM TUNÇ UZAYA ÇIKIYOR

Yılların deneyimli ismi Çiğdem Tunç, tiyatro sahnelerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Kurduğu tiyatroyla önemli oyunlara imza atan Tunç, bu kez 'Astrotürkler Geliyor' adlı oyunla sahneye çıkıyor. Eray Yasin Işık'ın yazdığı oyunun yönetmenliğini de üstlenen usta, oyunda Türk Yıldız Gemisi, Alsancak 1923 kumandanı Kaptan Kork'u canlandırıyor. Star Trek'e selam gönderen bu eğlenceli oyun, geçtiğimiz hafta perdelerini açtı. Yavuz Seçkin'in de sesiyle yer aldığı oyunun galası ise 3 Kasım'da Levent'te bir kültür merkezinde yapılacak.







ŞİİR SEVDALILARI İÇİN...

Eskiden ne çok alırdık, okurduk şiir kitabı. Özellikle sevgiliye söylenecek birkaç cümle güzel söz için, 2-3 dizelik şiir yetişirdi imdadımıza. Bir toplulukta şiir okumak, usta şairlerin dizelerini mırıldanmak havalıydı. Şimdi gençler arasında öyle romantik dokunuşlar, şiirsel yaklaşımlar kalmadı. Haliyle şiir kitabı onu çıkarmak çok büyük bir lüks oldu. Ahmet Atıl Esendemir ise şiire hak ettiği değeri vermeye, gençlerin ilgisini çekmeye çalışanlardan. Esendemir, kendi sosyal mecrasında okuduğu şiirleri 'Onun Adı Sevda' adlı bir kitapta topladı.