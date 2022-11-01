İş Sanat, Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle İstanbul'da Türkiye İş Bankası Müzesi ile Ankara'da İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde, 'Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları' başlıklı yeni sergisine, Cumhuriyet'in kuruluş döneminden kalan aile yadigârlarıyla katkı sağlamak isteyenlere davette bulunuyor.









Sergi için Atatürk döneminin sosyal hayatını yansıtan fotoğraflar, kartpostallar, belgeler, madalyon gibi anı objeleri toplamak amacıyla çağrı yapan İş Sanat, daha önce de 'Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer' sergisi için İstiklal Madalyası mirasçılarına çağrı yapmıştı. Ülkemizin dört bir yanından 300'e yakın İstiklal madalyası, madalya beratları, fotoğraflar, anı defterleri ödünç olarak verilmişti. 100. yıl sergileri için kim bilir hangi orijinal hatıralar gün yüzüne çıkacak, merak içindeyim.



METİN ERKSAN KISA FİLM YARIŞMASIYLA ANILIYOR

Sinemanın gelişimini desteklemek ve yeni yeteneklerin keşfi için pek çok film festivali düzenleniyor. Onlardan biri Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali. Bu yıl 7-13 Kasım'da yedinci kez sinemaseverlerle buluşacak olan festivalde lise öğrencilerinin filmleri de değerlendirmeye alınacak ve en iyi lise filmine 5 bin lira para ödülü verilecek.







Öte yandan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması da bu yıl 15-18 Aralık tarihleri arasında ikinci kez seyircisiyle buluşuyor. Yarışma bu yıl 'Ölümünün 10. Yılında Metin Erksan' temasıyla düzenleniyor. Erksan adına Jüri Özel Ödülü'nün verileceği yarışmada sanatçı Hülya Koçyiğit 'Susuz Yaz' filminde kendisine ilk kamera deneyimini yaşatan usta yönetmeni, AKM Yeşilçam Sineması'ndaki panelde anlatacak.



ULU ÖNDER'İN ANILARI İSVİÇRE'DE SAHNELENECEK

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını tiyatro sahnesinde anlatan çok fazla oyun yok. Yapılan nitelikli ender oyunlardan 'Anılarla Atatürk' isimli tiyatro oyunu ise sahne yolculuğuna devam ediyor. Yönetmenliğini Senem Cevher'in üstlendiği, Cengiz İmgiz'in yazıp rol aldığı tek kişilik oyun, 4 yıldır yurdun çeşitli yerlerinde sahnelendi.







Mustafa Kemal'in 42 anının canlandırılmasıyla izleyenleri geçmişe götüren oyun, yurt dışı turnesinde 13 Kasım'da İsviçre'nin Zürih şehrinde oynanacak. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun meddah formuyla Atatürk'ün çocukluğundan gözlerini yumduğu güne dek birçok anısına ışık tutan oyun, Atatürk'ü anma etkinliklerinde gurbetçilerle buluşacak.



ŞİFRELER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Ressam, bilim adamı, filozof ve matematikçi olan Reşat Atalık'ın 'Şifreler' isimli sergisi Teşvikiye'deki bir galeride sanatseverlerin beğenisine sunuldu.







Merhum sanatçının 'Matematiğin Sanatı ve Sanatın Matematiği' mottosu ile sayılarla ilişkisini eserlerine yansıttığı sergi ilgiyle karşılandı.