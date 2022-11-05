Yerli yazarlara önem gösteren Devlet Tiyatroları bu yıl ilk kez 'Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali' düzenliyor. DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, önceki gün AKM'de gerçekleşen basın toplantısında festivalle ilgili detayları paylaştı. 84 başvurunun yapıldığı festivalde 4 yabancı 2 yerli oyun seyirciyle buluşacak.







16 Kasım'da AKM'de Pembe Akgün'ün yazdığı, Betül Feyizoğlu Gökçer'in yönettiği Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu 'Periferi' ile başlayacak festival kapsamında; Brezilya'dan 'A.L.S.O', Fas'tan 'Sonsuzluk', Almanya'dan 'Rüya Makinesi', İtalya'dan 'Kadın Kahramanlar' adlı oyunlar sahnelenecek. Laçin Ceylan'ın rejisiyle İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı 'Bir Peri Masalı Radyum Kızları'nın da yer aldığı festivalde, oyun yazarlarıyla söyleşiler de gerçekleşecek.



Türk-Yunan dostluğu için üfleyecekler

Ülkemizin önde gelen klarnet virtüözlerinden Serkan Çağrı'nın sanat direktörlüğünü üstlendiği, Toplum İçin Sanat Derneği tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Klarnet Festivali için heyecanlı bekleyiş başladı.







13-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara CSO Ada'da gerçekleşecek olan festivalde; Elif Çağlar, Kerem Görsev, Azam Ali gibi isimler sahne alacak.







Festivalin en dikkat çeken konserine ise Serkan Çağrı ile Yunanistan'ın dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Vassilis Saleas imza atacak. Yıllar sonra yeniden aynı sahneyi paylaşacak olan ikili, 15 ve 17 Kasım'da verecekleri iki konserde klarnetlerini Türk Yunan dostluğu için üfleyecekler.



Bağlama ve kemençe Amsterdam'da yankılandı

Bağlama üstadı devlet sanatçısı Ümit Yılmaz'ın çocukluk arkadaşı kemençe sanatçısı Derya Türkan ile birlikte çıkardığı Seyri Ahenk adlı albümün yolculuğu devam ediyor. İbrahim Kalın'ın bestesi 'Seyir'in yanı sıra 6 eserin yer aldığı albümün kayıtları Hollanda'da yapılmıştı. İkili, geçtiğimiz akşam OBA Amsterdam Merkez Kütüphanesi Konser Salonu'nda seyirci karşısına çıktı.







Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen gecede iki sanatçıya Alper Kekeç, Hollandalı Martin Fondse ve Eric Van Der Westen eşlik etti. Bağlama ve kemençe gibi enstrümanlarımızın Amsterdamlı müzikseverlerle buluşması ve onlardan gelen güzel tepki sanatçıları memnun etti.



Afrodisias'ta bulunan fermanın dünyada eşi yok

Yüksek kaliteli mermer ocakları ve yetenekli heykeltıraşlarıyla Antik Çağ'da Akdeniz dünyasının tamamında ün kazanan Afrodisias, 1958'de usta fotoğrafçı Ara Güler tarafından tesadüfen bulunmuştu. Ardından başlatılan kazı çalışmaları 1961'den bu yana devam ediyor.







UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Afrodisias Antik Kenti'ndeki kazılarda yakın zaman önce Roma döneminde hem adalet sarayı hem de ticaret merkezi olarak kullanılan Bazilika adlı kamu binasından 'tavan fiyat listesi' çıkarıldı.







Mermer üzerine işlenmiş bin 400 maddelik bu ferman, milattan sonra 301 yılında Roma İmparatoru Diocletianus'un yüksek enflasyona karşı bir önlem olarak imparatorluk genelinde ilan ettiği 'Tavan Fiyatlar Fermanı'nın bugüne dek bulunmuş en kapsamlı örneğini oluşturuyor.