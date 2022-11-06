Çocuğum olursa ‘Bu filmi mi çektin?’ demesini istemem

MURAT CEMCİR

Mahalleden Arkadaşlar filmini 2019 Haziran'da çektik. Selçuk Aydemir'in kitabından uyarlanmış bir film. Tatilde okumuştum bu kitabı ve çok sevmiştim. Çocuğum olsa bunun filmine götürürdüm diye yola çıktım ve bu filmi çektik. Güvendiğimiz isimlerle yola çıkmak istedik ve ilk önce Murat Akkoyunlu'ya gittik. Murat ve Alper Kul muazzam performans sergilediler. Şahin Kendirci'yi Müslüm'de izlemiştim. Hayran kalmıştım. Oynamadığın seti ziyaret etmek çok güzeldi. Oynamadığım ilk film bu. Ben yapımcılığı sevdim.

Film, Selçuk'un 1991 yazındaki çocukluğunda geçiyor. 90'larda telefon, konsol oyunu, tablet yok. Kendi oyunumuzu kuruyorduk. Şimdiki nesil çok farklı, e-spor diye bir şey var. Çocuklar için zamanda yolculuk filmi bu. Çocuğunu al çocukluğunu görmeye gel mottosuyla vizyonda film.







SİNEMANIN YERİ AYRI

Yazın okul biterdi Kuran kursuna giderdim, okul başlayana kadar... O arada hep ticaret yapmak, bir şeyler satmak istemiştim. Filmde bu da var.

Sinema filmi perdede izlenir, dijitalde değil. Artistlik bir şey film, platformda olduğu zaman iki gün konuşuluyor bitiyor. Milyon tane film arasında kaybolup gidiyor. Gülme eylemi bir aradayken güzel. O yüzden sinemadakinin yerini hiçbir zaman tutmaz.

Sadece geriye bıraktıklarımız kalacak. Çocuğum olursa, ileride izlediğinde "Yapa yapa bunu mu yaptın" desin istemem.

Çalgı Çengi'nin ikinci filmini çekerken Nuri Bilge Ceylan'la tanıştık. Oysa 60'ından sonra sanat filmi yaparım diyordum. Ahlat Ağacı'nda rol aldım. Filmin çekim süreci, 2018 Cannes Film Festivali'ndeki serüveni beni başka hikâyeler anlatmaya yönlendirdi. Yapımcı olmaya o andan sonra karar verdim. İyi meseleler anlatmakla ilgilendim. Nuri Bilge Ceylan'la geçirdiğim arkadaşlık dönemi beni çok etkiledi.

Pandemide annem ve kardeşim kanserdi, atlattık. Ailecek mücadele ettik, çok şakacı bir aileyiz. Bunu da şakayla yendik. Hiç kabul etmedi annem. Bir sürü plan programım vardı, hepsini bir tarafa bırakıp, sadece bununla ilgilendim. Aileden daha değerli bir şey yok. Sevgiyle şefkatle kanseri yendi kadın. Ondan sonra da bambaşka bir bakış açısına giriyorsun zaten.



FERİDE HİLAL AKIN

15 saniyede fenomen oldum

Müzik hep çocukluğumdan beri yapmak istediğim bir şeydi. Çocuk korolarına katıldım. Ailem pek istemiyordu bu mesleğe girmemi. Kendi odama çekilip müzik dinleyip şarkı söylerdim. İlk başta küçük mekânlarda çıkmaya başladım. 18 yaşımda fenomen oldum. 15 saniyelik bir videoyla buralara geldim. Hatta arkadaşlarıma yalvarmıştım o 15 saniyeyi çektirebilmek için. Samimiyetim ve o duygum geçti sanırım. Sonra hızlıca yapım şirketlerinden geri dönüşler aldım, inanamadım. Yeni bir single'ım çıkacak. Aynı zamanda 'Aşkın Saati 19.03' adlı filmin müziklerini yaptım. O filmde de rol aldım. Oyunculukla da ilgiliyim.



MURAT AKKOYUNLU

Geri dönüşler gayet iyi

Kitap uyarlamaları risklidir, okuduğun kitabın filmini izlerken hayal kırıklığın uğrayabilirsin. Burada böyle bir şey yaşanmadı aksine izleyenler kitaptan aldığımız zevki katlayarak izledik diyorlar. Geri dönüşler çok iyi. Selçuk Aydemir'le Şaşırt Beni adlı tiyatro oyunumuz da var. Kalabalık bir kadrosu olan eğlenceli bir komedi oyunu. Yanı sıra Çakallarla Dans filminin 6. sını çektik. Yunanistan'da Kos Adası'nda çektik büyük kısmını, keyifli geçti. O seriyi seven bir kitle var. Biz de ekipçe çok seviyoruz filmi.







HAKAN ALTINER

Özel tiyatrolarda bu kadar uzun süren bir oyun yok

Kibarlık Budalası'yla 702. oyunumuzu oynadık. 15. sezonu bitiriyoruz. Hizmetçiyi yaklaşık 600 oyundur Damla oynuyor. Göksel Kortay yerine de Aydan Şener dâhil oldu. Benim için yoğun bir sezon geçiyor. Hem dizi hem de yeni oyunlar var, o yüzden ben de Orçun Kaptan'dan rica ettim.

Orçun'u Damla'dan eski tanıyorum. Damla Orçun'la evleneceğini söyleyince çok sevindim. Gelsin benden istesin dedim. Seven Ne Yapmaz adlı oyunda nikâhlanmak üzere olan bir çifti oynayacaklar. Oyunun afişine de onların nikâh davetiyesini yaptırdım. Bu bir nikah değil oyun sloganıyla aralıkta prömiyer yapacak oyun.

Meslekte 49. Yılımdayım. Kedi Sahne 17. Yılına girdi. Çoğu oyunumuz çok oynadı. Ölü Ozanlar Derneği 7 sezondur oynuyor. Seyirci yok lafına katılmıyorum. Seyirci seçerek gidiyor. Seyirciler bizim meslektaşımız.



DAMLA CERCİSOĞLU KAPTAN

Nikâh davetiyemizi oyun afişi sandılar

Ses Tiyatrosu'nda kıyıldı nikâhımız. Nikâh davetiyesi yaptırdık herkese paylaştık ama kimseden geri dönüş alamadık. Meğer oyun afişi sanmış herkes. Sonra bu bir oyun değil evleniyoruz diye paylaşım yaptık.

Ben aslında çok muzip, eğlenceli komik bir kadınım ama tipim dolayısıyla hep dramatik işlerde yer aldım. Televizyon dizilerinde ağlak hüzünlü rolleri oynadım ama tiyatroda komedi yapıyorum.

Orçun'a evlenme teklifini ben yaptım. Evleneceğime kimse inanmıyordu. Ne gerek var diyordum. Gün alana kadar kimse bize inanmıyordu. Beraberliğimizin ikinci ya da üçüncü ayıydı. Evlilik beraber eğleniyorsanız yapılmalı. Hayattaki en yakın dostum o. "Biz neden evlenmiyoruz?" diye sordum. Meğer o da sormak istiyormuş ama erken sorarsam korkuturum diye düşünüyormuş.



ORÇUN KAPTAN

Beni afişte görenler oyunu komedi sanıyor

Ben 1998'den beri tiyatro yapıyorum. Dizide sonradan oynamaya başladım. Meşhur olacağım herkes beni tanıyacak diye derdim olmadı. Hiç de öyle sanmıyordum ama dizi ve rol tutunca kitleler genişledi. Bir tiyatroda başlayıp oradan emekli olurum diye düşünürdüm. Öyle olmadı. Seyirci beni afişte görünce demek bu oyun komedi deyip geliyor. Dramda da oynadım ama hep komedi işleri geliyor.

Ben denizcilik lisesi mezunuyum sonra İstanbul Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik bölümüne girdim ama devam edemedim. Arada Dramaturji, Arkeoloji, Fransa Dil ve Edebiyatı bölümlerini de kazandım ama setlerden provalardan gidemedim. Devam sorunu olmadığı için açık öğretimde kamu yönetimi bitirdim en sonunda. Sınav severim.