Kültür ve Turizm Bakanlığı özel tiyatrolara destek olmaya devam ediyor. Bakanlık, 86 çocuk oyunu tiyatrosu, 283 profesyonel ve 72 geleneksel tiyatro olmak üzere toplam 441 projeye 32 milyon lira destek sağlandığını açıkladı. Bu sayı aynı zamanda bu zamana kadar bir sanat sezonunda destek sağlanan en yüksek proje sayısı ve destek miktarı.







Destek alan özel tiyatrolar arasında Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu'nun 'Küheylan' oyunu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun 'Evlere Şenlik' adlı oyunu, Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nun geçtiğimiz hafta seyirciyle buluşan 'Astrotürkler Geliyor' adlı oyunu, Volkan Severcan Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Aşkın Muzip Oyunları' ile Uygur Sanat'ın son oyunu 'Paraya Hayır' da yer alıyor. Ayrıca, bakanlığın 'Bağımlılığa karşı, sanatın gücü' konulu Genç Sanat: 5. Afiş Tasarım Yarışması da sonuçlandı. Genç tasarımcıların her türlü bağımlılığın olumsuz etkilerine dikkat çekerek sanatla iç içe yaşamanın önemini vurguladıkları yarışmada dereceye giren eser sahiplerine toplam 80 bin lira para ödülü takdim edilecek. Çevrimiçi düzenlenen yarışmanın ödül töreni ve sergi tarihi daha sonra açıklanacak.



Norveç'te ülkemizi temsil ediyor

Oyuncu yazar Ayşe Erbulak uzun yıllar yaşadığı Norveç'e bu kez Türkiye'yi temsil etmek için gitti. Norveç'ten dilimize kazandırdığı kitaplarının yanı sıra son kitabı 'Gönüllü Sürgün'ün okuyucuyla buluşmasının heyecanını yaşayan Erbulak, Norveç'te düzenlenen Trondheim Suç Festivali'ne katılan ilk Türk yazar oldu.







"Bu polisiye festivaline katılan ilk ve tek Türk olmanın gururunu yaşıyorum" diyerek duygularını dile getiren Erbulak'ın, polisiye romanlarıyla ünlü Kuzey Avrupa ülkesine, bu türde yazdığı kitapları anlatmak için katılması büyük başarı. Ayrıca öğrendim ki, Norveç'te yaşayan birçok Türk de bu festivale büyük ilgi göstermiş. Öte yandan yazarın, yaşasaydı 93. yaşını kutlayacak olan babası Altan Erbulak'ın doğum gününde böyle bir gurur yaşaması da hoş tesadüf oldu.



Değirmenci'nin koleksiyonundan bir seçki

Sanatçı, aynı zamanda avukat olan Ulaş Değirmenci'nin yıllardır büyük bir heyecan, tutku ve özenle oluşturduğu resim koleksiyonundan önemli bir seçki, Dilek Karaaziz Şener küratörlüğünde Ankara'da bir galeride sergilenecek.







16 Kasım'da başlayacak olan 'Yüzler ve Gizler' adlı sergide Abidin Dino'dan Devrim Erbil'e, Fahrelnisa Zeid'ten Ömer Uluç'a dek 36 sanatçının 85 eseri yer alıyor.



Geri sayım başladı

'Filmler dünyayı değiştiremez ama izleyenleri değiştirir' mottosuyla düzenlenen Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali iki yıllık pandemi arasının ardından hem İstanbul'da yeniden salonlarda gerçekleşecek hem de çevrimiçi versiyonu ile Türkiye'nin her köşesinden izleyicilerle buluşacak.







Bu yıl 15. yaşını kutlayan festival 22-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da, ardından 1-6 Aralık tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Kesintisiz 15 gün boyunca devam edecek olan festival, gıda çevre ve ekolojik sistemle ilgili derdi olan filmleri seyirciyle buluşturacak.