Antalya hem spor hem de sanat dünyasının cazibe noktası olmaya devam ediyor. Malum, futbol başta olmak üzere dünyanın önde gelen kulüpleri sezon hazırlıklarını Antalya'da yapıyor. İklimi sebebiyle Türkiye'nin Hollywood'u olarak adlandırılan bölge, 13 Ocak 2023'te sinema dünyasında da adından büyük harflerle bahsettirecek.







Çünkü çekimleri Antalya'da gerçekleşen, aksiyon filmlerinin aranılan oyuncusu Hollywood yıldızı Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı 'Servet Operasyonu' adlı film, o gün gösterime giriyor. Antalya'nın Kaleiçi bölgesi, Su Kemeri, EXPO alanı ve Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nun aksiyon sahnelerine ev sahipliği yaptığı film, sinemaseverlerin merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor.







Guy Ritchie'nin yönetmenliğini üstlendiği filmde Statham'ın yanı sıra Hugh Grant ve Josh Hartnett gibi yıldızlar da rol alıyor. Yaklaşık 2 ay süren çekimler boyunca Antalya'da kalan ünlü oyuncular, sosyal medyalarından yaptıkları paylaşımla tüm gözlerin Türkiye'ye dönmesini sağlamıştı. Fragmanı bile 5 milyondan fazla izlenen filmin Antalya için büyük bir tanıtım fırsatı olacağı kesin. Statham'ı MI6 ajanı 'Orson Fortune' rolüyle Antalya sokaklarında izlemek heyecan verici olacak.



SEYİRCİ ÇAKALLAR'I ÖDÜLLENDİRDİ

Pandemi sebebiyle dijital platformların öne çıktığı günümüzde sinema salonları can çekişiyor. Ancak sene başından beri Murat Cemcir, Ahmet Kural, İlker Ayrık gibi komedinin ünlü isimleri salonlara hareket katmak için filmlerini beyazperdede seyirciyle buluşturma yolunu seçerek takdir kazandılar. 'Film sinemada izlenir' mantığıyla hareket eden bir diğer isim yapımcı ve yönetmen Murat Şeker de, 12 yılda 5 filmde oluşturduğu 5 milyonu aşan kitlesine ihanet etmedi ve 'Çakallarla Dans' serisinin altıncısını seyirciyle buluşturdu.







Şahan Gökbakar, Ata Demirer ve Cem Yılmaz gibi gişe garantili isimler bile yeni projelerini dijital platformlara satarken, Çakallar'ın bu duruşunu takdir etmek gerekir. Nitekim seyirci de kendisine güvenen ekibi salonlara giderek ödüllendirdi. 'Çakallarla Dans 6', hafta sonu 196 bin izleyiciyle hem sezonun en iyi açılış yapan Türk filmi olma özelliğini kazandı hem de yılın en iyi komedi filmi açılışına imza attı. Sinemayı pandemi öncesindeki eski günlerine döndürmek için ellerini taşın altına sokan tüm yapımcı ve oyuncuları tebrik ediyorum. Tarih dijitale kaçma kolaylığı gösterenleri değil, sinema salonlarını ayakta tutmak için risk alıp cesaret edenleri yazacak.



'NİNA' İKİ GÖSTERİ İÇİN GELİYOR

Kostümleri, müzikleri ve göz alıcı dansları ile dev bir prodüksiyona sahip olan 'Nina' adlı dans gösterisi, seyirciyi Broadway kabarelerinin dünyasına götürecek.







Betina Dimitrova (Nina), Vasil Zolumov ve Teya Radeva'nın baş dansçı olduğu kalabalık bir ekip tarafından sahnelenen 'Nina', iki gösteri için ülkemize geliyor. Sıradan bir kızın dönüşüm hikayesini dans şovuyla anlatan 'Nina', önce 8 Aralık'ta İstanbul Zeytinburnu'nda, sonra 9 Aralık'ta da Ankara'da Başkentliler ile buluşacak.