Sektörün gözü çakalların üstünde

MURAT ŞEKER

"Dünyada 6 ana karakterin ilk filmden beri rol aldığı tek seri Çakallarla Dans. Herkes evlenip çoluk çocuğa karıştı bir ben kaldım. Çekerken çok eğlendik klişe cümlesine sığınmayacağız. Çünkü komedi işi yaparken eğlenmemek zaten olmaz. İlk filmi çekerken devamını çekebileceğimizi düşündüm ama bu kadar devam edeceğine seyirci karar veriyor. Onlar istiyor biz çekiyoruz. Sokağın dilini yansıtan bir film yapıyoruz o yüzden karşılık buluyor diye düşünüyorum. Halkımız bizi bağrına bastı. Sektörün gözü bizim filmin üzerinde. Gişe baskısını üzerimizde hissediyoruz. 2 Aralık'ta gösterime gireceğiz. Tüm sinemaseverleri bekleriz.

Çok güçlü ulusal bir sinemamız var. Ben bu konuda misyonerim. Mimar Sinan'da okudum. Halit Refiğ, Memduh Ün, Lütfü Akad'ların öğrencisi olarak misyonum farklı. Türk ulusal sinemasının devam ettirmeye çalışıyorum. Bu film, yüzde yüz yerli ve milli bir proje. Serinin 6.'sı en görkemli filmimiz oldu."







DİDEM BALÇIN

Alican'la daha güçlü olduğumu hissediyorum

"Rol arkadaşlarımın bilinirlikleri benden daha fazla olan isimlerdi. Hepsi daha önce tanışıyorlardı, ben hiçbirini tanımıyordum. Fatma karakterinin kalıcı olmasında İlker Ayrık'ın katkısı çok büyük. Hikayenin devamının gelmesi, iki oyuncunun enerjisinden kaynaklı. O yüzden ona çok teşekkür ederim.

Evlenmem, çocuk sahibi olmam pandemi dönemine denk geldi. Dizi, sinema ve tiyatronun bir arada olmasına alışığım. Bu benim mutlu olduğum bir tarz. Çalışmayı üretmeyi seviyorum. Ataşehir'deki gösteri merkezimizdeki tiyatro oyunlarım da devam ediyor.

Kadının her şeyi yönetebilme becerisini biliyordum zaten ama ekstra gücü olduğunu anne olunca öğrendim. Oğlum Alican'la daha güçlü olduğumu hissediyorum. Fazla geleneksel bir tarafım var. Mutlu bir ailede büyüdüm, o şekilde devam ediyorum. Etrafımda da mutlu aileler olmasını istiyorum."



İLKER AYRIK

Bizimkisi ilk görüşte aşk gibi

"İlk film senaryosu bize geldiğinde bu kadar meşhur değildik. Senaryo seçme şansımızın olmadığı bir dönemdi. İlk görüşte aşk gibi oldu, ilk bir araya geldiğimizde. Çok zor sahneleri kolay halletmiş oldu.

Müstakbel Damat adlı sinema filmimiz vizyonda. 3 yıl önce çektik sinemaya girmek için bekledik. Dijitale satmadık. Türk sineması için aralık ayı çok kritik. Çakallarla Dans çok daha güçlü giriyor. Türk sineması seyircisini salonlara bekliyor. Serinin tamamına baktığınızda inanılmaz kehanetler var. Yerli Simpson'lardır Çakallarla Dans.

Moda'da eşimle beraber bir restoranımız var. Kendi restoranımızın ürünlerini kendi çiftliğimizde üretsek ne güzel olur dedik. Ve sonra kendi çiftliğimi kurdum. Toplamda 5 restoranımız var. Yapmak istediğimiz yemek satmak değil, sofra kurmak. Müdavim mekânları olsun diye hedefimiz vardı, başarmış olduk."







YONCA EVCİMİK

Fransa'da bana Türkiye'nin Andy Warhol'u dediler

"90'lar garip şekilde patladı. Bizim de işimize yaradı. NFT ile ne olduğunu öğrendiğimden beri çok ilgiliyim. İlk günden beri peşindeyim. Yıllardır dijitalle çok ilgileniyorum. Hologram VR projelerim de var. Gizem Çetin Göktekin ve Billur Ergun Cengiz diye iki sanatçı arkadaşımla yola çıktım. Benim NFT'lerim yapıldı. Bu işin içinde olmak belki bunu iyi yapıyor olmak, Louvre'de sergilemek çok önemliydi benim için. Dünyada da çok yeni bir sistem. Fransa'daki koca sergide dünyanın her yerinden insan vardı, tek Türk NFT bizdik. 7 eserimiz sergilendi. Türkiye'nin Andy Warhol'u gibi diyorlardı benim için. Mart ayı sonunda New York'a, seneye Miami'deki fuara katılacağım.

Arabeskin çok dinlendiği dönem Abone'yi yaptığımda da çok yenilikçi bulundu. Cep telefonu internet falan yoktu. Vizyonumun hep dışarı dönük olmasından kaynaklı. 30 sene önce o dönemde öyleydi bugün de böyle. Birçok şeyin ilkini yapmışım, single de ben getirdim. Müzikte dönüm noktasıydı. İçimde büyümeyen bir çocuk var. Yeni nesil Abone'yi, Çılgın Bediş'i biliyor."