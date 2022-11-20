Sette sesimiz hiç yükselmez beraber eğleniriz

BURCU BİNİCİ

"Dizi çok iyi gidiyor. Set de okul gibi. Işıl Yücesoy, Ebru Özkan gibi isimlerle çalışmak benim için büyük şans. Sırtımı dayayacağım çok isim var, o yüzden kendimi iyi hissediyorum. Işıl Hocam hiçbir şey söylemeden bir hareket yapıyor onu anlıyorsun, parmağıyla oynatıyor seni. 50 yıl var orada çünkü.

Bizim sette sesimiz hiç yükselmedi. Kimse karavanına çekilmez, hep birlikteyiz. Hatta Oktay Kaynarca Abi bana 'Sen niye insanları güldürüyorsun?' diye fırça atıyor. (Gülüyor) Türküleri çok seviyoruz. Oktay Abi Türklerin hikayesine kadar anlatıyor.

Sette Game of Thrones'un kurdu var. Atlar ceylanlar var. Oyuncu odasına bazen kurt giriyor. Dizide de kullanıyoruz.

Meral Okay sayesinde benim 7.5 saatte hayatım değişti. Set deneyimini bana o kazandırdı. Eğitimlerimi oyuncu koçluğumu yıllarca o üstlendi."







KEREM KUPACI

BİN 200 BÖLÜM DİZİDE OYNADIM

"Onur (Tan) Hoca rolü anlatırken tek kelimeyle 'Temizlikçisin' dedi. Ölüleri temizleyeceksin dediler. Ölü taşımak zor gerçekten.

Bizim zamanımızda teknoloji yoktu. Sosyal medyada takipçi arttırmak için hiç kaygım olmadı, hatta beni neden takip ediyorsunuz diye soruyorum, bende merak edilecek bir şey yok. Oralarda hiç yokum. Ben birebir diyalog içinde olmayı seviyorum.

Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu sanıyor beni insanlar. Perran Kutman ablayla aynı evde yaşadığımızı sandılar. Oynadığım diziler minimum 72 bölüm sürdü. Totalde bin 200 bölüm oynamışım. Yabancı bir sitede beni milyoner olarak haber yapmışlar. Oynadığım bölüm sayısıyla oranın kazancını çarpmışlar. Halbuki öyle bir para yok."







GONCAGÜL SUNAR

TV'DE KADINLAR İÇİN ROL ÇEŞİTLİLİĞİ YOK

"Anneme Yolculuk adlı yeni oyunumuz perde açtı. Uzun yıllardır birbirinden habersiz ve ayrı olan bir anneoğul hikayesini anlatıyor. Ufuk Cebeci yönetti. Oyunun şarkısını da ben yazıp söyledim. Ayrıca İpek Tuzcuoğlu'nun yazdığı şarkıyı seslendireceğim. TV'de kadınlar için rol çeşitliliği yok. Erkekler kadar şanslı değiliz. Ortalamanın üstünde farklı şey görünce hemen atlıyorum. Bu oyun da öyle. 29 Kasım'da Kadıköy'de daha sonra Hasanpaşa'da sabit mekanda oynayacağız."







BEGÜM OBİZ

SANAT MÜZİĞİ EĞİTİMİ ALDIM

"Yaklaşık 10 senedir sahneye çıkıyorum. Gözlem yaparak ilerledim. Daha sonra tek başıma yoluma devam etme kararı aldım. Mustafa Ceceli'nin aranjmanlarını yaptığı 2 single'ım çıktı. Sanat müziği eğitimi aldım. Usul adap etik değerler bize aşılandı. Beni 80 milyon dinlesin, sansasyonel bir haberim çıksın gibi şeylere ihtiyacım yok. Şarkı söyleyip yorumcu olarak anılmak istiyorum. Kadınlık auramın bile sahne enerjimin önüne geçmesini istemem. İnsanlar sunmak istediğim şey bu."