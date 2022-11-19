Açıldığı günden bu yana dünyanın önemli havalimanları arasına giren ve her gün binlerce kişiyi ağırlayan İGA İstanbul Havalimanı, bu kez sergilediği sanat eseriyle fark yaratacak. Türkiye'nin kültür sanatta da dünyaya açılan kapısı olma hedefiyle başlatılan İGART Sanat Projeleri Yarışması'nın kazananı daha önce açıklanmıştı. 221 proje arasından seçilen ve 1 milyon TL ödül kazanan Betül Kotil'e ait 'Saya'nın Sesi' adlı eser, dün Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla yapılan açılışla ziyaretçileriyle buluştu.







Türkiye'de ilk defa böylesine büyük bir kamusal alanda yapılan bir eser olma özelliği taşıyan 'Saya'nın Sesi', metro çıkış alanındaki Viyadük Altında ziyaretçilerini bekliyor. Büyük ve küçükbaş hayvanların hem korunup otlatıldığı, hem de geceleri uyuduğu kapalı alana Anadolu'da 'Saya' deniyor. Sanatçı Kotil, kırsaldan aldığı ilhamla tasarladığı eserinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen 1923 adet zil kullandı. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul havalimanında kırsaldan evrensele bir sanat eserinin sergileniyor olması tüm dünyaya da güçlü bir mesaj anlamı taşıyor.



VENEDİK'TE SERGİLENECEK ESER BELLİ OLDU

Dünyanın en önemli mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu'nda yer alacak projenin belirlenmesi amacıyla yapılan iki aşamalı açık çağrı sonuçlandı.







Açık çağrıya gelen toplam 24 proje arasından yapılan değerlendirme sonucunda, küratörlüğünü Sevince Bayrak ve Oral Göktaş'ın üstlendiği 'Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi' adlı proje, 20 Mayıs–26 Kasım 2023 tarihleri arasında ziyarete açılacak Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu'nda sergilenmek üzere seçildi. Proje, binalarla ilgili kanıksanmış imgeleri ve yaklaşımları sorgulamayı, geleceğe dair umut verecek önerileri ortaya çıkarmayı amaçlıyor.



BU OYUNLAR KORKUTACAK

GalataPerform'un düzenlediği Yeni Metin Festivali, bu yıl 26 Kasım- 4 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. 'Korku' temasıyla düzenlenecek festivalde yerli ve yabancı 15 oyun tiyatroseverlerle buluşacak. 2018'den beri Yeni Metin Festivali kapsamında o sene seçkide bulunan oyunlardan birine Senenin Oyunu Ödülü veriliyor. Bu seneki ödülün sahibi 'Bir Gün Eksik Bir Gün Fazla' oyunuyla Sena Işıldar oldu.







Işıldar, oyun okumasından sonra ödülünü alacak. Ayrıca festivalin bu seneki programında bulunan okuma ve projelerde Eyüp Emre Uçaray, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Yeşim Özsoy, Ahmet Sami Özbudak, Mert Öner gibi profesyonel isimler yer alıyor. Öte yandan tiyatrocu Yeşim Özsoy geçtiğimiz hafta Atina'da Yüzyılın Evi adlı oyununu sahneledi. Filistin ve Suriye'den pek çok sanatçının yer aldığı söyleşi ve atölyelere katılan Özsoy, "3 gün ülkeler üstü politika ve tiyatro konuşmak paha biçilmezdi" dedi.