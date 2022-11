Sinema sektörü kendi ayağına sıkıyor

A Para'da yayınlanan Biz Bize’de birbirinden ünlü konuklar ağırlandı. Sinan Özedincik ve Sonat Bahar’ın sunumuyla ekrana gelen programa Ahmet Kural, Bestemsu Özdemir ve İlker Aksum katıldı. Aksum, yayında yapımcılara seslendi: “İlk önce sinema salonlarını canlandıralım. Sektör kendi ayağına sıkıyor. Film gişede 2 milyon yaparsa iki katını kazanırsınız. Dijital o kazancı sağlamaz. Kimse kimseyi kandırmasın.”

A Para'da yayınlanan Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu Biz Bize programı bu hafta, 18 Kasım'da seyirciyle buluşacak iki sinema filminin oyuncularını ağırladı. Programın ilk bölümünde Müjdemi İsterim filmi oyuncuları Ahmet Kural, Bestemsu Özdemir ve İlker Aksum, ikinci bölümde de Barış Akarsu Merhaba filmi oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz ile Almila Ada yer aldı.



İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

BARIŞ'IN BABASIYLA YARIM SAAT AĞLADIK

"Bu proje gelmeden önce menajerime Barış Akarsu filmi çekilirse lütfen ben oynayayım dedim. Teklif gelince inanamadım. Anadolu Rock çok severim. Senaryoyu okurken bütün şarkıları bildiğimi gördüm, motivasyonumu arttırdı.

Bu benim ilk sinema filmim. Biyografi filmlerini izlemeyi çok severim. Barış gibi birini canlandırmaya çalışmak müthiş bir deneyimdi. 2 ay çalışma sürecim vardı. Şan dersleri aldım. Tüm şarkıları ben söyledim. Ses eğitimiyle tenora çıktım. Şarkı söylemek güzel ama odağım oyunculuk.

Görsel olarak makyaj çok az var. Dört dişim değişti. Olanların üstüne Barış'ın görsellerinden yola çıkılarak birebir aynı dişleri üretildi.







BENİ OĞLU YERİNE KOYDU

Amasra'da Barış Akarsu adına heykel ve park var. Herkese değmiş Barış. Bir sahne çekerken ilk gitarı öğreten hocası oradaydı. Amasra ikinci evimiz oldu.

Babasıyla ve annesiyle tanışmamız çok duygusal oldu. Ne yapacağımızı bilemedik. Uzun süre birbiriyle karşılaşmayan iki eski dost gibiydik ve birbirimize sarılıp yarım saat ağladık. Oğlu yerine koydu beni. Bana oğlum diyor ben ona babam diyorum. Ömür boyu görüşeceğim bir ailem oldu. Onlar da benim ailem artık.

Barış'ın hayatıyla bir paralellik kuruyorum. Barış kimseyi tanımadan İstanbul'a geldi. Ben de öyle.

27 yaşında evlendim. Sevgili olduğumuz dönem hayranlarımız bir şekilde Hande'ye karşı tavır aldılar. Hande'ye aşık olduktan bir sene sonra evlilik teklif ettim. Hande bana iyi geliyor. Sürekli destekliyor beni. Baba olmayı çok istiyorum."



ALMİLA ADA

BARIŞ'A DUYULAN SEVGİ BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI

"Filmi ilk başta Amasra'da daha sonra İstanbul'da çektik. Su gibi geçti. Çarşıda yürüdüğümüz her an herkes Ege'yi Barış sanıp sarılıyordu. Ona karşı sonsuz saygıyı görmek beni çok şaşırttı, çok özeldi.

Ben filme son dakika dahil oldum. Yaz sezonuna girdiğim bir dönemdi. Bu projenin yapılacağını bilmiyordum keşke güzel bir film yapsak beyazperdede kendimi izlesem demiştim. Takside okudum senaryoyu. 1 hafta sonra setteydim. Bu benim ilk sinema filmim, o yüzden çok heyecanlıyım.

Çok duygusal biriyim. Barış'ın ailesiyle tanıştığımızda da çok ağlarım diye düşünüyordum. Nitekim Selahattin Baba Barış'la anılarını anlatmaya başlayınca ben koptum. Beni teselli etmeye çalışıyordu.

Bale eğitimi aldım. Çocukluğumda başladım, Londra'da eğitimi tamamlayıp Avrupa'nın çeşitli yerlerinde balerin olarak çalıştım. İstanbul'a tatile geldiğimde birisinin yönlendirmesiyle oyunculuğu denedim. Aklımda yokken denemeye başladım ve çok sevdim. İlk günden beri art arda dizi yaptığım için tekrar baleye geri dönsem mi diye düşünmeme bile fırsat bulamadım. Şu an okul açtım. Baleye eğitmen olarak devam ediyorum."







AHMET KURAL

BENİM İÇİN HAYAL GİBİ BU FİLM

"Eğlenceli bir zaman geçirdik. Film 5 haftada İstanbul'da çekildi. İlk defa görülen mekan olmasına dikkat ettik. Ecem Erkek'le oynamayı çok istemiştim. Çok yeteneklisin inşallah bir gün oynarız demiştim, nasip oldu. İstanbul'a ilk geldiğimde İlker abi beni konservatuvar sınavlarına çalıştıracaktı. Onu istiyordum Benim için bir hayal gibi bu film.

Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlık mücadelesini anlatan bir dramda oynadım. Benim için manevi anlamda çok besleyici bir iş oldu.

Bir avukatla aynı evde yaşamak de çok iyi. Aile kurma yolunda ilerliyoruz. Çocuklarla aram da iyi. Kısmet bu işler."



İLKER AKSUM

DİJİTALLER GİŞENİN KARŞILIĞINI VEREMEZ

"Sinema salonları için iyi bir istatistik yok şu an. Bergen'den 8 ay sonra ilk defa milyonu geçen film biz olacağız. Filme güveniyoruz. Güçlü prodüksiyon güçlü iş, komik bir senaryo. Ekiple de iyi uyum sağladık.

Dijital platformlar bizim için velinimet, müthiş bir sektör oldu ama buradan yapımcılara yeniden sesleniyorum. İlk önce sinema salonlarını canlandıralım. 3 sene önce yılda 100 film yapıyorduk ve ortalama gişemiz 3.5 milyondu. Şimdi baktım 17 film girmiş ve ortalama gişe 400 bin. Pandemi bahanesi de kalmadı artık. Pandemi bitti. Bergen'e nasıl 5 milyon gitti. Sektör ayağına sıkıyor. Dijital daha fazla veriyor deniyor, 5 milyon gişe yap da bakalım aynı karşılığı verebiliyor mu? En son bir film yaptık, yapımcı 18 milyon lira harcadı. Dijital verecek mi o kadar parayı? Vermiyor, kimse kimseyi kandırmasın. Ama film gişede 2 milyon yaparsa iki katını kazanacak. Biz bu filmde 1 milyonu geçelim ikincisini yapacağız.

Gişesi garanti diyebileceğimiz üç dört film vardı hepsi dijitale verdi. Bir durun yapmayın ya. Mısır satıyorlar yarısını bize vermiyorlar diyorlar. Böyle gidersek eski coşku kalmayacak. Sinema biletleri şu an tiyatrodan daha ucuz. Artık bir an önce geri dönüş olması lazım.

Oyunculuk için eğitim şart değil. Şener Abi'yi, Adile Naşit'i, Kemal Sunal'ı ne yapacağız o zaman? Senaryodan anlamak için eğitim şart.

Savaş pilotu olmak istiyordum not ortalamasını tutturamadım. Babam da savaş pilotu, beni doğduktan 1 yıl sona görmüş.

Engin Günaydın, İpek Tuzcuoğlu, Timuçin Esen, Binnur Kaya, Olgun Şimşek, Devin Özgür Çınar'la uzun yıllar beraber yaşadık. Zor ama keyifli zamanlardı. Şebnem Ferah misafirliğe geldiğinde bir şey ikram edemedik hiçbir şeyimiz yoktu. İlk önce Olgun Şimşek para kazandı. Kim para kazanıyorsa ona çöküyorduk. Hiç kopmadık."



BESTEMSU ÖZDEMİR

İLK KEZ KOMEDİ FİLMİ YAPTIM

"Çok fazla canımızın sıkıldığı zor dönemler geçirdik. Artık gülmeye ihtiyacımız var. Hayatın koşturmasına bir tık ara verip nefes almak istiyorlarsa gelip izlesinler diyoruz. Gülmekten oynayamadığımız çok yer oldu.

İlk gün üçümüzün ilk sahnesiydi ve inanılmaz komiklerdi hiç oynayamadım. Çok inandığım içimin rahat olduğu bir film.

Tipolojimden dolayı dramlarda oynamıştım. Bu benim ilk komedi filmim. Komedide devam etmek isterim. 65 bölüm ağlayan biri olarak gözyaşı bitiyor bir süre sonra.

Sinemayı canlandırmamız lazım. Bizim gibi üç dört film daha girse canlanır zaten. Sinemada film izlemek büyük keyif, başka bir kültür bu. O kültürün geri gelmesi şart. Gişeye girdikten sonra kim alırsa alsın. Vizyona bir girsin önce.

Çocukken oyuncu olma hayalim yoktu. Mücevher tasarım okumak istiyordum. Moda tasarımı okudum. Bir kot markasının foto modeli olduktan sonra oyunculuk teklifi geldi. Çok sevdim. Çeşitlendirmeye çalışıyorum. Başka bir karaktere geçmek çok keyifli. Yeni bir koleksiyonum çıkacak.