1975'te Bill Gates ile birlikte Microsoft'u kuran Paul Allen'ın koleksiyonunun iki bölümünün satışı, rekorlara imza attı. 500 yıllık bir sanat tarihini içinde barındıran Paul Allen Koleksiyonu, önceki gün Christie's New York'ta gerçekleştirilen müzayedede toplamda 1 milyar 662 milyon 249 bin 500 dolarlık satışla tüm zamanların en değerli özel koleksiyonu oldu. Müzayedede sunulan 60 eserin tümü satılırken, beşi 100 milyon dolarlık eşiği aştı, 15 yapıtın her biri 20 milyon doları geçti. 19 ülkeden koleksiyonerlerin teklif verdiği yapıtların yüzde 50'sini Amerikalı alıcılar aldı.









Gelir, 2018'de vefat eden Allen'ın isteği doğrultusunda hayır kurumlarına bağışlanacak. Müzayedenin en yüksek rakamlı eseri Georges Seurat'ın küçük tuvali "Les Poseuses, Ensemble (Petite version)" (1888) oldu. Yapıt, 149,2 milyon dolara satılarak 100 milyon tahminini aştı. 100 milyonu aşan yapıtlar arasında Paul Gauguin'in 105.7 milyon dolara satılan "Maternité II" (1899) isimli eseri; Gustav Klimt'in 104.6 milyon dolara ulaşan "Birch Forest"ı; Vincent van Gogh'un 102 milyon dolarlık "Verger avec cyprés" isimli çalışması da yer aldı.



Ara Güler'in arşivinden: 'Bir Avuç Güzel İnsan'

Ara Güler'in erken yaşlarda başlayan edebiyat merakından yola çıkarak fotoğraflamaya başladığı Türkiye ve dünyanın önde gelen edebi figürlerine ait portreleri içeren 'Bir Avuç Güzel İnsan' adlı sergi, cuma günü Ara Güler Müzesi'nde ziyarete açılıyor. Ara Güler'in edebiyatçılarla kurduğu dostluklara ışık tutan sergide Nâzım Hikmet'in bugüne dek sergilenmemiş portreleri, karanlık oda baskılar, Ara Güler'in edebiyatçı dostlarıyla mektuplaşmaları gibi pek çok belge ile onlardan gelen ve evinin duvarlarını süsleyen sanat eserleri yer alıyor.









Sabahattin Eyüboğlu'nun Bronz Apartmanı'ndaki dairesinde, Fikret Adil'in evinde, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Narmanlı Han'daki atölyesinde, kurduğu dostlukları ve buluşmaları ölümsüzleştiren Ara Güler aynı zamanda James Baldwin, Arthur Miller gibi dünya edebiyatının da önemli isimlerinin de portresini çekmişti.



Kamera kullanan kadınları görmek güzel

En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu olmak üzere 3 dalda Oscar ödüllerine aday olan ve toplam 16 ödül kazanan 'In America' filminin İrlandalı yönetmeni Jim Sheridan, Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Esenler Film Günleri'ne katıldı. Açılış günü kendisine onur ödülü takdim edilen ünlü yönetmen, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki film gösteriminin ardından soruları yanıtladı.









Film günleriyle ilgili konuşma yapan Sheridan, "Çok ilgi çekici insanlarla tanışmak güzel. Özellikle kadınların bu kadar çok olması; kamera kullanan, çalışan ve film günlerini takip eden kadınlar görmek güzel ve cesaret verici" derken, koşturan çocuklarla karşılaşmanın da mutluluk verdiğini dile getirdi.



İki özel tiyatro mekanında Bellek Oyunları

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali, önümüzdeki hafta özel bir etkinliğe sahne olacak. Nedim Saban'ın kurucusu olduğu Tiyatrokare'nin üniversite öğrencileri ile birlikte geliştirdiği Bellek Oyunları projesi, bugüne kadar tiyatro dünyamızda akla gelen her sanatçının farklı anılar biriktirdiği Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu ve Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nu ele alıyor.









Kent belleğine katkıda bulunmak ve tiyatroda kuşaklararası iletişimi güçlendirmek için hayata geçirilen projede 8 kısa oyun sahnelenecek. 21 Kasım'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda 'Muhsin Ertuğrul Bellek Oyunları', 22 Kasım'da Ses Tiyatrosu'nda 'Ses 1885 Bellek Oyunları' seyirciyle buluşacak. Duayen tiyatroculara selam gönderecek olan bu projede katılımcılarla interaktif bir hafıza denemesi de yapılmış olacak.