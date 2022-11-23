Tiyatroda korsan yayın pes dedirtti

‘Biraz Eksik Yaz Gecesi Biraz Fazla Rüyası’ adlı oyunda bir seyircinin ayakkabılarını çıkarıp tripodla oyunu canlı olarak yayınlaması tiyatro topluluğunu isyan ettirdi. Oyunculardan Gülhan Kadim, ‘Artık bu densizlik son bulmalı’ derken, meslektaşları da kendisine destek verdi

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte sanatsal aktivitelerdeki seyir alışkanlığı da değişti. Hatırlarsınız, yakın zaman önce konser veren şarkıcılara telefon fırlatanlar, lazer tutanlar olmuştu. Bu tür olaylar artık neredeyse her tiyatro oyununda da yaşanmaya başladı. Tüm uyarılara, anonslara rağmen, oyun boyunca telefonuyla oynamaya devam eden, telefon ışığıyla sadece seyircileri değil oyuncuların da konsantrasyonunu bozan çok fazla seyirciyle karşılaştım. Ancak geçtiğimiz akşam yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti.

'Biraz Eksik Yaz Gecesi Biraz Fazla Rüyası' adlı oyunda bir seyirci ayakkabılarını çıkarıp koltuğunun altına yerleştirdiği tripodla oyunu canlı yayınlamaya başladı. Birinci perdeyi yayınlayan seyirci, ikinci perde öncesi durumu fark eden tiyatro ekibinin müdahalesiyle, önce ayakkabısını giydi sonra da yayını kapatıp tripodu kaldırdı. Bu olay sonrası topluluk durumu sosyal medya hesabından duyurmak mecburiyetinde kaldı.

Yaptıkları paylaşımda 'Sevgili normal seyirciler, çevrenizde gördüğünüz bu türde ayarsız insanları uyarmaktan çekinmeyin. Bu tür densizliklerden çok sıkıldık' diyerek seyircileri uygun şekilde oyun izlemeye davet etti.







TİYATRO ADABI KALMADI

Tiyatronun genel koordinatörü ve oyuncu Gülhan Kadim ile konuştum. Kadim, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, "Oyun sırasında telefon çalmasına, telefonların düşmesine, telefonla konuşulmasına, fotoğraf çekilmesine alıştık da böylesini daha önce görmemiştim. Bu nasıl bir densizlik hadsizliktir? Tuhaf olan da seyircilerin bunu hak olarak görmesi. Tiyatro izleme adabı diye bir şey var. Biz de bıktık, gerçekten oyun seyretmek için gelen duyarlı seyirci de... Bundan sonra uyarılarımızı daha sert şekilde yapacağız. Oyundan video paylaşmanın bir suç olduğunu ve telif hakları ihlaline girdiği unutulmamalı" ifadelerini kullandı.



ZERRİN HANIM OYUNU KESTİ

Sezonun dikkat çeken oyunlarından 'Istırap Korosu' ile birlikte Zerrin Tekindor'un rol aldığı tek kişilik ödüllü oyun Toz'un yazarı Murat Mahmutyazıcıoğlu da seyircinin saygısızlığından şikayetçi. Mahmutyazıcıoğlu "Tiyatro illüzyon yaratma sanatı. Sahnede bu illüzyonu doğru yaratabilmek için 3 ay deli gibi çalışıyoruz. Anonsla uyarmamıza rağmen ilk dakikada telefonun çalması bu illüzyonu bozuyor. Zerrin Hanım'ın birkaç kez oyunu yarıda kesip seyirciyi çekim yapılmasın diye uyardığını biliyorum. Tiyatrolar toplanıp ortak bir bildiri yayınlamalı ya da oyuna girerken telefonlar bir kutuda toplanmalı" diye konuştu.



'DEKOR O, ŞARJ EDEMEZSİN!'

'Süt Kardeşler' ve 'Hey Gidi Günler' adlı oyunlarıyla Türkiye'nin dört bir yanında sahneye çıkan oyuncu Behzat Uygur da yeni bir tiyatro seyircisi oluştuğunun altını çizdi. Uygur, "Bu olaylarla çok karşılıyoruz. Bizim oyun interaktif olduğu için, oyun sırasında bizi çekenleri gördüğümde 'Kamerayı bırak bizi canlı izle, anı yaşa' diye uyarıyorum. Bir keresinde telefonunun şarjı biten seyirci, dekor fişe şarj aletini takmaya çalışıyordu. Onu da uyardık, 'Dekor o, elektrik yok onda diye" dedi.