Yaşamı boyunca 143 sanat eseri çizen dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo, otoportreleriyle ünlüdür. Pablo Picasso'nun bile "Biz onun gibi insan yüzleri çizmeyi bilmiyoruz" dediği Kahlo, 55 tane otoportresiyle bu alanda öne çıkan sanatçılardan biri oldu.







Sebebini soranlara ise "Kendi portrelerimi yapıyorum, çünkü çoğu zaman yalnızım ve en iyi bildiğim insan da benim" diye cevap veren Kahlo, yine bir otoportresiyle gündeme geldi. Ünlü sanatçının 1933'te yaptığı ancak beğenmeyerek çöpe attığı 'Otoportre Çok Çirkin' adlı eseri New York'taki bir müzayede evinde düzenlenen açık artırmada 8,63 milyon dolara satıldı.







Frida'nın nadiren kullandığı fresk tekniği ile yaptığı ve 22,2 ile 27,3 santimetre boyutlarındaki otoportresi için satıştan önce 7 ila 10 milyon dolar arasında bir tahmini fiyat belirlendi ve eser 8,63 milyon dolara alıcı buldu. Frida'nın çöpe attığı eseri, Lucienne Bloch adlı bir arkadaşının ziyaret sırasında bulduğu ve gizlice alarak müzayedede sattığı öğrenildi.



PARAYA HAYIR DİYEBİLİR MİSİNİZ?

Genel Sanat Yönetmenliğini Süha Uygur'un üstlendiği Uygur Sanat'ın yeni oyunu 'Paraya Hayır' şu sıralar sahnelenen en eğlenceli oyunlardan biri. Nejat Uygur, Romina Özipekçi, Giray Ayla ve Tara Tokel'in rol aldığı komedi oyunu, lotodan çıkan büyük ikramiyeyi almak istemeyen Richard'ın (Giray Ayla) mutluluk arayışını sorguluyor. Mutluluğu parayla bulamayacağına inanıp loto biletini fırlatan Richard, "Para sizi olmadığınız birisi haline dönüştürür. Zenginlik başa bela. Hayatımda hiçbir şey değişsin istemiyorum" diyerek parayı almayacağına eşini (Tara Tokel), annesini (Romina Özipekçi) ve en yakın arkadaşını (Nejat Uygur) ikna etmeye çalışıyor.







Bahsi geçen miktar 162 milyon lira. Mottosu, 'Sevgi ve huzurun yerini kaç milyon lira alabilir ki?' olan Richard'ın kaderini merak ediyorsanız oyunu izlemelisiniz. Oyun sonrası ise kendinizi 162 milyon bana çıksa ne yapardım diye hayal kurarken bulabilirsiniz. Bu arada yaklaşık 80 dakika süren oyunda tempo hiç düşmüyor. Oyunun komedi yükü Nejat Uygur'da... Eminim, merhum usta, kendisiyle aynı adı taşıyan torununu izleyebilseydi gurur duyardı.



CARMEN OPERASI, BİR KEZ DAHA NEFES KESTİ

Dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen, bestesi Fransız besteci Georges Bizet'ye ait olan 'Carmen Operası' önceki akşam bir kez daha seyircilerle buluştu.







Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından, Fransızca seslendirilen 4 perdelik eser, gecenin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu 'Carmen Operası'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Zdravko Lazarov yönetti. Barbora Hitay'ın Carmen rolü ile sahnede olduğu gecede, Don Jose rolüne Serkan Bodur hayat verdi.