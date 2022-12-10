Merhum fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in edebiyat merakından yola çıkarak fotoğraflamaya başladığı, Türkiye ve dünyanın önde gelen edebi figürlerine ait portreleri içeren 'Bir Avuç Güzel İnsan' başlıklı sergiyi Ara Güler Müzesi'nde gezme imkânı buldum.







Daha lise yıllarında edebiyat dünyasına girebilmek için okulu kıran biriymiş Güler ve bu yüzden 21 yaşında liseden mezun olabilmiş. Ancak amacına ve hayaline ulaşmış. Kendisini edebiyatçılara sevdirmiş. Öyle ki, Güler'in evi yazarlar için buluşma noktası haline gelmiş. İşte bu dostlukların yansıdığı, Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan Edip Cansever'e, Arthur Miller'dan Tenesse Williams'a kadar yerli ve yabancı 150'den fazla edebiyatçının portrelerinin yer aldığı sergi, insanı adeta geçmişe götürüyor.







Serginin en enteresan karelerinden biri Arzu Tramvayı'nın yazarı Tenessa Williams'a ait. Williams'ın İstanbul'a geldiğini duyan Güler, ünlü edebiyatçıyla bir şekilde tanışır. Muhabbeti öyle ilerletir ki, gecenin bir körü onu Çemberlitaş Hamamı'na götürüp peştemalla poz verdirir. İkilinin hamam pozu, en az Yaşar Kemal'in Paris'te James Baldwin'le çekilen pozu kadar ilginç.







Sergide Güler'in edebi kişiliğini de keşfetmek mümkün. Nitekim Güler'in 'Garip Bir Yılbaşı Gecesi' adlı bir tiyatro oyunu yazdığını, bunu öyküye çevirerek yarışmaya katıldığını bu sergi sayesinde öğrendim. Güler'in "Onlar benim dünyamı kuran insanlardır" dediği edebiyatçıların başka bir yönünü de gösteren sergi, özellikle edebiyatseverler için büyük bir deneyim sunuyor.



Sivaslılar izlerse gişe rekoru kırar

Oyuncu Alper Saldıran ile Algı Eke'nin başrolünü paylaştığı 'Sil Baştan Kaynanam' filmi dün gösterime girdi. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın, yönetmenliğini Raşit Çelikezer'in üstlendiği filmin çekimleri Sivas'ta 2 ay sürmüş.







Gelin kaynana çatışmasının Sivas'ta yaşanan versiyonu olan komedi filminde 2 bin Sivaslı da rol almış. Daha önce Düğün Dernek filmlerine ev sahipliği yapan Sivas, doğal güzelliklerinin sergilendiği bu filmde adeta oyunculardan rol çalmış.







Malum, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı Sivas'ın nüfusunu aştı. İstanbul'da 767 bin Sivaslı'nın yaşadığı dikkate alınırsa sadece İstanbul'daki Sivaslılar filme gitse, bu sezon gişe rekorunu kıracağı düşünülebilir. Bakalım pandemiyle birlikte kan kaybeden, geçen hafta Çakallarla Dans 6 ile ivme kazanan sinema sektörüne Sivaslı dokunuşu olacak mı?



Sınırları zorlayan bir oyun

Oyuncu Kenan Ece ile Ecem Uzun'u aynı sahnede buluşturan, 'Sınırlar' adlı oyunu, geçtiğimiz hafta prömiyerinde izleme imkanı buldum. Tam anlamıyla nevrim döndü. Üniversitede profesörlüğe atanmak üzere olan Can'ın dersinden kalan Ecrin, yardım istemek için gittiği hocasının odasından çıktıktan sonra tacize uğradığını iddia ediyor ve Can'ın okuldan atılması için dilekçe yazıyor. İşler ondan sonra çığırından çıkıyor.







Seyirci olarak gözümüzün önünde cereyan eden olayların Ecrin tarafından yanlış yorumlanıp aktarılması 'bu kadar da olmaz artık' dedirtiyor. Ancak olayları Ecrin'den dinleyince de sanki ona hak vermek gerek diye düşünüyorsunuz. 'Hangi tarafı tutarsanız tutun, yanlış taraftasınız' diyor oyun... Öğretmen öğrenci arasındaki güç dengelerinin sürekli değişmesi yüzünden pinpon topuna dönüyorsunuz.







Bir Can'a hak veriyorsunuz bir Ecrin'e... İki oyuncunun da ikna edici performans sergilediği oyun 'Susma Bitsin' ve 'me too' gibi toplumsal hareketlere de gönderme yapıyor. Kayhan Berkin rejisiyle sahnelenen oyunu kaçırmayın.



AKM'de Ahmet Kaya şarkıları yükselecek

1984 ve 2000 yılları arasında çıkardığı 22 albümle müzik tarihimize 'özgün müzik' kavramını getiren Ahmet Kaya, vefatının 22. yılında AKM'de düzenlenecek bir konserle anılıyor.







Kaya'nın 'Kum Gibi', 'Hani Benim Gençliğim', 'Mahur' gibi dillere pelesenk olmuş şarkıları, İstanbul Devlet Modern Folk Müziği tarafından seslendirileceği, 'Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya' konseri 13 Aralık'ta gerçekleşecek. Sevingül Bahadır, Cihan Okan, Jülide Karan ve Enver Merallı en sevilen Ahmet Kaya eserlerini yorumlayacak.