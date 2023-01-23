Akıncı kadim Türk geleneğinden gelen bizden bir karakter!

HARUN CAN



■ Küçükken hep hayalini kurardım. Bana teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Bu iş bir yol açacak.

■ Türk tarihinde Akıncı birlikleri vardır. Akıncı, bu gelenek üzerinden tasarlanmış bir karakter. İyi ve kötünün savaşı anlatılıyor. Akıncı, kadim Türk geleneğinden gelen gerçekçi biri... Bir süper kahramanın yaralanmıyor ya da kusursuz olması değil, aksine bizden biri olması bir şekilde özdeşleşebileceğiniz insani özellikleri olması çok cazip geldi bana. Hep bunu savundum. Süper kahramanların da kusurları olmalıdır. Mesaj kaygısı gütmeden eğlenceli bir iş olsun istedik.

■ İyi bir film için gerekli şeyler vardır. Oyuncunun iyi bir yeteneğe, yönetmenin sinema bilgisine, seslendirme yapanın da çok iyi bir Türkçe'ye sahip olması gerekir. Bunlar birleştiğinde ortaya iyi bir sonuç çıkar.







■ Profesyonel anlamda da bana alan tanınan bir iş oldu. Ekibin uyumu da çok önemli.

■ Ömrüm boyunca çocuk işi yaptım. Çocuklar için yapılan işler çok daha zordur. Çocukların izleyeceği bir karakterin eline silah veremezsiniz. Ben mesela yaklaşık 30 yıldır çocukla ilgili işlerde savaş, dövüş gibi kelimeleri kullanmadım. Kullanmam.









DEMİR DEMİRKAN



BABA OLMASAYDIM BU PROJEDE ZORLANIRDIM



Türkiye'nin ilk süper kahraman çizgi dizisinin müziklerini yapmak bana kısmet oldu. Hep bu topraklara ait bir kahraman neden yok diye düşünüyorduk. Çocukları büyütürken yabancı kahramanların filmlerine gidiyorduk. Şimdi elimizde artık çok güçlü bir iş var. Ön çalışması çok sağlam yapılmış bir iş. Yapımcı yönetmen Ammar Gündüz ve ekibine güvendiğim için gözüm kapalı girdim. Daha önce film ve dizi müziği yaptım ama ilk defa çizgi film müziği deneyimim oldu. Animasyonda çok renkli karakterler var. Gerçekliğin ötesine geçebildiğin için o serbestlik müziklere de yansıyor.







Hayatım boyunca çocukla hiç ilgim olmadı. Baba olduktan sonra anladım. Onun dünyası bana güzel gelmeye başladı. Mesela 6.5 yaşında bir oğlum olmasaydı burada zorlanırdım . Çünkü hep yetişkin dünyasına ait bir şeyler yapmışsın, bir dönem geliyor çocuk dünyasına girmeye çalışıyorsun. Bir dönem oğluma şarkılar yapmıştım.

6.5 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Bu projenin müziklerini de orada yaptım. Alışmam 5 yılımı aldı ama aşırı düzen ve sakinlik bazen sıkıyor. Öyle olunca hemen Türkiye'ye konserler yapmaya geliyorum. Stres fazla gelmeye başladığı zaman geri gidiyorum. Böyle bir denge kurdum şimdilik.

Teoman, "Emeklilik kariyeri yapıyorum" demiş. Geçen gün kahvaltı yapıyorduk. "55 yaşından sonra sahilde oturup denize bakan adamlar olmayacağız değil mi? Bu fikri kapatalım" dedik. İnsanı yaşatan durma hayali değil, devam etme hayalidir.



BEGÜM ŞENGÜL



İLK KEZ SESLENDİRME YAPTIM



Ben bu projede Cezeri karakterini seslendiriyorum. Karakteri hiç görmüyoruz, ses olarak duyuyoruz. Aslında müzisyenim. Müzik öğretmenliği okuyorum. Normalde Harun'la hep vokal üzerine çalıştık. Bana bu projeden bahsettiğinde yine vokal çalışma yapacağımızı sanıyordum. Bu projede seni denemek istiyorum dedi, ben daha önce hiç seslendirme yapmamıştım. O yüzden kendime seslendirme sanatçısı desem ayıp olur. Cezeri çok sıradan konuşan, uzun cümleler kuran biriydi. Harun, Cezeri yapay zekâ gibi konuşsa nasıl olur dedi ve bir anda karakterin sesini bulmuş olduk. Çok eğlenceli bir iş çıktı ortaya. Çalışma sürecinde normal hayatta da uzun bir süre Cezeri gibi konuştuğum oldu.