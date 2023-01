‘Kuruluş Osman’da ‘İsmihan Sultan’ı oynayan Deniz Barut: Entrikacı karakterlerin haklı yanlarını bulmak beni motive eder

‘Kuruluş Osman’da ‘İsmihan Sultan’ı oynayan Deniz Barut, “İsmihan sinsi, entrikacı ve karanlık yönleri olan bir kadın. Bana çok uzak bir karakter olduğu için onu çok sevdim” diyerek ekledi: “Her zaman oynadığım karakterlerin haklılığını bulur ve savunurum. Tüm motivasyonumu da bu haklılık üzerine kurarım”

Atv dizisi 'Kuruluş Osman'da İsmihan Sultan'ı canlandıran oyuncu Deniz Barut'la konuştuk... Daha önce yine Bozdağ Film yapımı 'Destan'da rol alan oyuncu, yine bir dönem işinde yer almanın heyecanını yaşıyor. "Üst üste dönem projesinde performans göstermek gibi bir şansa sahibim" diyen Barut, hem karakterini hem diziyi anlatırken başarının tesadüf olmadığının altını çizdi.

■ Bozdağ Yapım imzalı yine bir dönem işinde, yine tarihi bir karakterle izleyici karşısına çıkıyorsunuz. Sevdiniz mi dönem işlerini?

Tarih ve yaşanmışlıklar merakımdan ötürü ülkemizde ve dünyada yapılan dönem işlerini ilgiyle takip ediyorum.

Üst üste iki projedir de dönem işinde performans göstermek gibi bir şansa sahibim.

Yaşanmış, bireyi, toplumu etkilemiş, değiştirmiş, dönüştürmüş, atadan-dededen bilgiler aktaran bir hikâyenin içinde, yoğun, gerçek ve üzerine çalışılması keyifli karakterleri canlandırmak heyecan verici. Fiziki şartları diğer işlere nazaran zor da olsa ben halimden memnunum.

■ 'Kuruluş Osman'ın çok izlenmesini neye bağlıyorsunuz?

Doğdukları büyüdükleri toprakların tarihini izlemek, anlamak, her hafta hayatına kendinden bir şeyler dahil etmek seyirciyi çok cezbediyor diye düşünüyorum. Sadece dönem işlerinde değil günümüz işlerinin hikayelerinde de bu böyle değil midir? İzleyici kendinden ne bulacak?

Onu ne heyecanlandıracak? Elbette yadsınamayacak senaryo ve kamera önü ve arkası performans kalitesi, en önemli başarı sebeplerinden biri.

■ Her projede üstüne koyarak ilerlemeyi başarıyorsunuz. İsmihan Sultan'ın kariyerinizdeki yeri ne?

Böyle düşünmeniz beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Amacım da bu, hep daha iyiye doğru yürümek. İsmihan Sultan'ı bana olan karakter uzaklığı ve benzememesi sebebiyle çok sevdim. İsmihan sinsi, entrikacı ve karanlık ama ben her zaman oynadığım karakterlerin bir haklılığını bulur ve savunurum. Tüm motivasyonumu da bu haklılık üzerine kurarım. Benden bu kadar uzak bir karakterle empati kurmak, haklılıklarını bulmak, savunmak, hissetmek ve yansıtmaya çalışmak çok lezzetli bir süreç. Tadını çıkarıyorum. Çok seviyorum.







İNSANDAN BESLENİYORUM



■ Seyircinin nefretini kazanmak da bir başarı, rolünüzü inandırıcı oynadığınızı gösterir. Bu tür yorumlara yaklaşımınız nasıl?

Elbette şahsıma yapılan yorumlar olmadığının farkındayım. Performansı yorumladıklarını, övgü ya da yergilerini buna yönelik yaptıklarını biliyorum yani bu keyifli oyuna bizimle birlikte dahil oluyorlar. İşimizi onlar için yapıyoruz. Onların beğenisine sunuyoruz.

Benimle bir olup sürece bu denli dahil olmaları heyecan verici.

Onlara hak veriyorum.

Gün geçtikçe yorumları fenalaşıyor farkındayım.

Doğru duyguları geçirdiğimi görmek sevindirici.

Kim bilir, bir noktada benim gibi hak vereni de çıkar. İşte tam da bu kısmı keyifli. Bu bir oyun ve sadece ekip olarak değil, seyirciyle de birlikte oynuyoruz. Bu sebeple tadına doyulmaz, doyumu tarifsiz bir iş yapıyoruz.

■ Bu tarihi karakter için nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz?

Ben okuduklarımdan, izlediklerimden, sokaktan, insandan beslenirim. Dönemler farklı olsa da insanoğlunun hırsları, zaafları, istekleri hep aynı. Bu projede ise döneme ait bilgimi güncellemek, dönemin ve hikayenin ruhunu yakalamak da bana fayda sağladı.

■ Günümüzle kıyasladığınızda o günün şartlarında o dönemin kadınlarının daha güçlü olduğunu söyleyebilir miyiz sizce?

Daha fazla söz sahibi olduklarını kesinlikle söyleyebilirim.

■ Nasıl geçti 2022 sizin için? 2023 beklentileriniz nedir?

2022 çok yoğun ama beklentileri karşılayan şahsen mutlu olduğum bir yıldı. 2023 içinse hiç mütevazı olmak niyetinde değilim. Gelsin katlanarak iyi hissettirecek, şükrettirecek her şey.









SET EKİBİMİZ DİSİPLİNLİ VE ÜRETİME SAYGILISAYGILI



■ 'Destan', Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden önce 8. yüzyılda geçen bir hikâyeydi. Yaklaşık 500 yıllık atlayışla 'Kuruluş Osman'a dahil oldunuz. Kolay adapte oldunuz mu?

Devam eden, kabul görmüş projelere dahil olmak hep zordur. Ancak çok sıkı, detaylı ve sistemli çalışılmış, yazılmış bir hikayeyle, her şarta kafa yormuş, ekip oyununu çok iyi bilen bir üretici ve teknik kadroyla yolculuk halindeyseniz işiniz zor olmuyor. Sizin vesilenizle hikayenin oluşumundan aktarımına kamera önünde ve arkasında ter döken tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. 'Kuruluş Osman'da sette son derece disiplinli, üretime saygı gösteren, yaptığı işe inanan, yabancılaşmamış, projeye sahip çıkan, gözlerindeki alevi yitirmemiş bir ekip var, yani başarı tesadüf değil. Yaptığı işi hep yeren öyle çok insan var ki... Bunun tam tersi bir ekipte olmak bana iyi geldi.



OKUMADAN GEÇEN BİR HAYAT ASLA DÜŞÜNEMİYORUM



Sosyal medyanızda İsmet Özel şiiri paylaştığınızı gördüm. Osman Sınav, "İsmet Özel şiiri bilmeyene rol vermem" demişti...

Çok değerli hocam Osman Sınav ne kadar haklı. Kendisiyle çalışma fırsatını zamanında kıyısından kaçırmıştım. Biliyorsunuz şimdilerde oyuncunun edebiyat, sanat, hayat bileni değil, bol takipçili olanı makbul. Zaman içinde bu yoksunluğun hepimize ciddi zararlar vereceğini düşünüyorum. Farklı disiplinlerde edindiğim bilgiler, okumak, izlemek, dinlemek, sonsuz bir doyum. Okumadan geçen bir hayat düşünemiyorum bile. Hayatıma, Deniz'e, mesleğime, hele de bir karakteri oluşturma sürecine olumlu katkısı tartışmasız. Bir şiirin bir dizesinden, bir romandaki bir karakterin herhangi bir sözünden, bakışından, duruşundan, bir şarkıdan ve hatta bir melodiden bile çıkarabilirsiniz karakterinizin ana duygusunu... Edebiyatın ve daha doğrusu sanatın ne denli önemli olduğunu vurgulamak için söylüyorum bunu.









KADININ GÜCÜNÜ KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ



■ Tarihteki güçlü kadın rollerini oynamak size ne hissettiriyor?

Bunu güçlü kadın değil de kadının gücünün vurgulandığı roller olarak değiştirelim. Çünkü her kadın dün de güçlüydü, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Görmek, kabul etmek, hakkını teslim etmek, bu gücü tanımak ise medeniyetin olmazsa olmazı ama maalesef günümüzde kanayan yara. Kadının güçlü, sağlam, yapıcı ve birleştirici duruşunu, hayatta, sanatta, siyasette, ticarette, sokakta gururla temsil etmek, korumak kadın-erkek ayrımı olmadan hepimizin hem bugün hem yarın için görevi.