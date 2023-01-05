Deneyimli yönetmen Semih Kaplanoğlu imzalı 'Bağlılık Hasan' filminin dünyadaki yankıları devam ediyor. Umut Karadağ'ın başrolünde yer aldığı film, geçtiğimiz ağustos ayında Fransa'da, sonbaharda da İspanya'da gösterime girmiş ve sinema yazarlarından övgü toplamıştı. 20'den fazla ülkede, çok sayıda uluslararası festivalde görücüye çıkan ödüllü film, İspanyol ve Fransız sinema yazarları tarafından 2022'nin en iyi 10 filmi arasında gösterildi. Sinehane ve Kaplan Film ortak yapımı filmin 2022 dünya listelerine girdiğini sosyal medya hesabından duyuran Kaplanoğlu'na dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları geldi.







Filmde geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan'ın, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkmasını konu edinmesi, gösterildiği her ülkede insanları ortak paydada buluşturmayı başarmıştı. Bu yüzden filmin bu başarısı tesadüf değil. Ancak Semih Hoca'nın bundan sonra işi çok daha zor. Çünkü çıtayı o kadar yükseğe taşıdı ki, şimdi ondan daha da iyisini bekliyor seyirci. Dolayısıyla ben de bir sonraki filmini çok merak ediyorum.



ÖLÜMÜN KIYISINDAN BEYAZPERDEYE

Dünyada örneği çok olsa da ülkemizde bir köpeğin başrolde olduğu sinema filmi pek yok. En son Murat Şeker'in yönettiği 2013 yapımı Arkadaşım Max isimli filmde Border Collie cinsi bir köpek rol almıştı. Şu sıralar vizyonda olan 'Dikkat Köpek Var' adlı sinema filminin başrolünde ise bir pitbull var. Adı Bal. Hikayesi ise tam filmlik.







Bal, yaklaşık 3 yıl önce ormanda ölmek üzereyken bulunuyor. Hemen müdahale ediliyor, ağır yaralı ama yaşama tutunuyor. İyileştikçe koku yeteneğinin çok gelişmiş olduğu fark ediliyor ve gerekli eğitimlere tabi tutuluyor. Bütün aşamaları başarıyla geçip arama kurtarma köpeği oluyor, sonra da film yıldızı. Filmin yapımcısı ve başrolü Nusret Toplar'ın dijital medyadan sinemaya taşıdığı proje, çocuklara hayvan sevgisi aşılamayı, sokak hayvanlarına farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Köpek dövüşlerinin de altının çizildiği filmde hayvanlara yapılan şiddete tepki gösteriliyor. Bir hafta sürecek kampanya dâhilinde filmi izleyen seyirci sayısı kadar sokak hayvanlarına bağış yapılacağını da belirteyim.



AİLE MİRASINA SAHİP ÇIKTI

Önce dizi ve tiyatro oyuncusu olarak tanıdığım oyuncu Cengiz Şahin, şu sıralar 'Kuruluş Osman' dizisiyle ekrana gelen Hakan Yılmaz ile birlikte yapım şirketi kurarak kendi işinin başına geçmişti. İzleyenleri gülme krizine sokan komedi oyunu 'Yetersiz Bakiye' ile 3.5 senede 500'den fazla kez sahnelenen 'Ölün Bizi Ayıran Dek' oyunlarını sahneye koyan Şahin, Edis, Berkay, Göksel gibi isimlerin konser organizasyonlarını da yürütmeye devam ediyor. Pandemi sonrası oyunculuktan biraz uzaklaşan Şahin, şimdi de aile şirketini devralarak işletmecilik yapmaya başladı.







1967'de amcasının kurduğu esnaf lokantasının başına gecen Şahin, artık yeni projelerini burada üretiyor. Geçtiğimiz günlerde Asmalımescit'te lokantasında ziyaret ettiğim Şahin, aile komedileri yapmaya devam edeceğini söyledi. Aile mirasına sahip çıkan Şahin'in yine merkezine aile komedileri alan işler yapacak olması beni şaşırtmadı. Dolayısıyla bu mekândan lezzetli işler çıkacağından eminim.



İLK KİTABINI YAYINLADI

Gazeteci-Yazar Ferah Uzundurukan'ın ilk kitabı 'Sözler de Kırılır' okuyucuyla buluştu. Birçok mecrada kaleme aldığı makaleleri ve röportajlarıyla bilinen Uzundurukan, Sahi Kitap etiketiyle çıkan ilk kitabını mucizem olarak tanımlıyor.







"Hayat beni incitmiş olsa da, güzelliklerine sığınıp mucizelerin varlığına inanırım. İşte bu kitap da benim mucizem" diyen Uzundurukan, kitabında öfke, aşk, sevgi, nefret, kibir ve mutluluk gibi duygulara dair hissettiklerini kaleme aldı.