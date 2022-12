Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndaki (İzBBŞT) usulsüz oyuncu seçmeleriyle ilgili yaşanan mağduriyeti gündeme getirmiştim. Sınava alınan öğrencilerin oyunculuk becerilerinin değerlendirilmediği, zaten konservatuvar mezunu olan oyunculardan yine şarkı ve dans performansı istendiği, mülakattaki adayların yüzüne bile bakılmadığı şeklindeki iddiaları yazmıştım. Adaletsiz sınav sistemi sebebiyle daha ilk turdan elenen oyuncular, yeterli değerlendirme yapılmadığı sınavın objektif ve hukuka uygun bir şekilde sonuçlandırılmadığı gerekçesiyle mahkemeye itirazda bulunmuştu.







Mahkeme; Cenk Verdi, Can Esendal, Müzeyyen Durgun, Özge Yıldırım ve Tayfun Cingiler'in açtığı davayı kabul etti ve bu beş oyuncunun başarısız sayılma işlemleri iptal oldu.







Oyuncular Sendikası, kararın sektör için emsal teşkil ettiğini belirtti. Ortak bir bildiri yayınlayan oyuncular da şimdi haklı olarak mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. Oyunculardan Can Esendal, "Mahkeme sınavda hukuksuzluk, usulsüzlük yapıldığını kabul etti. Bu haksızlığın giderilmesini bekliyoruz" dedi.







Mağdurlardan Özge Yıldırım da, "İzBBŞT sınavının usulsüz oluşuna dair beş ayrı davamız kazanıldı" diye duyuru yaparken, kamuoyunun sessiz kalışından yakındı. Yıldırım, ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın açmış olduğu sınavın sonucunu 9 aydır açıklamadığını ve büyük bir belirsizlik olduğu iddiasını ortaya attı.

Bakalım, süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek hep birlikte göreceğiz.



'AMADEUS' HAYRAN BIRAKIYOR

18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını anlatan 'Amadeus' adlı oyun için çok övgü duymuştum. Oyun, Afife Tiyatro Ödülleri'nde Haldun Dormen Özel Ödülü başta olmak üzere pek çok ödüle layık görülerek, sektörde örnek bir iş olduğunu kanıtladı. Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu prodüksiyonu olan oyun, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz'in eklendiği yeni kadrosuyla merakımı iyice arttırmıştı. Ben de oyunu nihayet geçtiğimiz akşam 88. temsilinde izleme imkânı buldum. Salon yine tıklım tıklımdı ve oyun, 2.5 saat sonunda ayakta alkışlandı. Dilan Çiçek Deniz hiç ilk kez sahneye çıkıyor gibi değildi, Tansu Biçer de her zamanki başarılı performanslarına bir yenisini daha eklemiş. Yeni ikili, deneyimli oyuncu Selçuk Yöntem'e başarıyla ayak uydurmuşlar.







Işıl Kasapoğlu rejisi, Nalan Alaylı imzalı kostümleri, Hakan Dündar imzalı dekorlarıyla beğeni kazanan oyun; 70 kişilik kadrosuyla da iddiasını ortaya koyuyor. 70 kişilik ekiple 4 sezon boyunca tiyatro yapmak tam bir cesaret işi. Bu açıdan tiyatro topluluğu adına Sadri Alışık'ı tebrik ve takdir ediyorum. Babası Kerem Alışık'tan aldığı bayrağı gayet iyi taşıyor ve genlerindeki mirası çok iyi temsil ediyor. Çolpan Anne, Sadri Baba yaşasaydı, eminim torunuyla da çok büyük gurur duyardı. Ayrıca prodüksiyon tiyatrosu olarak ciddi maliyetli işlere imza atmaya devam eden ekip, yeni sezona 'Küheylan'ı hazırlıyor. Kerem Alışık'la Hatice Aslan'ın rol aldığı oyunu şimdiden merak etmeye başladım.



ANKARA KEÇİSİNDEN KOSTÜMLERİ ANTARKTİKALILAR GİYECEK

Çalışmalarını yakından takip ettiğim, uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, bu kez öğretim görevlisi olduğu üniversitede ''Yüzde 100 doğal, yüzde 100 yerli' mottosuyla bir dokuma atölyesi ve show room'u açtı.









Aynı zamanda Bilişim Vadisi Giyilebilir Teknolojiler Merkezi danışmanı olan sanatçının Ankara keçisinden yapılan özel kostümlerini Antarktikalılar için ürettiğini öğrendim. Dolayısıyla Antarktikalılar, buzul soğuğundan Ankara keçisinin koruyucu tiftiğinden üretilen kostümlerle korunacak. Helal olsun Fırat, ülkemizi Antarktikalarda da temsil ettiğin için...