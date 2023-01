Türkiye son birkaç gündür Mozart çalan kurye Muharrem Can İncir'in yeteneğini konuşuyor. 'Kaybolan ne yetenekler var' deyip kendisine fırsat vermek için pek çok kişinin birbiriyle yarıştığını okumuşsunuzdur. Bu yeteneğe sahip çıkacağını söyleyen isimlerden biri de dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay'dı. Onay önceki akşamki konserinde İncir'i sahneye çıkardı. İncir de Yurima'nın 'senin içinde nehirler akar' sözlerinin yer aldığı bestesi 'River Flows in You'yu başarıyla çaldı ve ayakta alkışlandı. Bunlar tabii ki görmek istediğimiz hareketler. İncir umarım hayallerini gerçekleştirir.







İki günde gelişen bu olaylardan sonra kuryelere bakışımızın değiştiğini de söylemem lazım. Hatta Onay da sosyal medyasından 'Her gördüğüm kuryeye acaba Mozart çalıyor mudur diye bakıyorum' diye paylaşım yaparak konuyu çok güzel özetledi. Ancak, madalyonun bir de öbür yüzü var. Küçük yaşlardan beri bu işin eğitimini alan, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmiş pırıl pırıl gençleri görmezden gelmemek lazım.







Örneğin 13 yaşındaki Türk piyanist İlyun Bürkev'in, geçtiğimiz gün Jeune Chopin Uluslararası Piyano Yarışmasında dereceye girdiğinden kaç kişinin haberi var? Birincilik ödülünün verilmediği yarışmada kendi kategorisinde üçüncülük alarak büyük başarı elde eden Burkev, ülkemizi gururlandıran onlarca genç yetenekten sadece biri.

Onay'ın veliahtı olarak görülen bu genç piyanist girmesi oldukça zor olan Mozart'ın okulu denilen Mozarteum University of Salzburg Pre-College'e birincilikle girmeyi başarmıştı. Umarım bir gün Bürkev'in başarıları da kamuoyunda geniş yer tutar.



Aşureyle cazın buluştuğu kitap

Son dönemde elimden düşürmediğim bir kitap var: 'Bir Porsiyon Sanat'. Fatma Berber ile Sümeyra Gümrah Teltik'in büyük titizlikle hazırlamış olduğu kitabı, altını çize çize okuyorum desem yeridir. İki arkadaş kafa kafaya vermiş, adından anlaşılacağı üzere mutfakla sanat dünyasını masaya yatırmış.

Sanat eserlerinin, sanatçıların fotoğraflarıyla desteklendiği 414 sayfalık kitapta Cem Mansur, Okay Temiz, Ümit Ünal, Semih Kaplanoğlu gibi alanında uzman kişilerle yapılan röportajlar üzerinden müziğin, edebiyatın, resmin, sinemanın mutfakla olan ilgisi irdeleniyor.







Örneğin sırf yemek merakı sebebiyle müziği bırakıp aşçı olan, bademe, turşuya, kuru üzüme besteler yapan dönemin en ünlü bestecisi Rossini'nin, literatüre giren Tournedos Rossini adlı tarifini de bu kitapta bulabilirsiniz... Kısaca aşureyle cazı, menemen ile Kral Lear'ı, sufleyle kalp kırıklıklarını aynı sofrada eriten kitap, boğazına düşkün her sanatseverin kütüphanesinde olmayı hak ediyor.



Julyet'in Yolculuğu İzlanda'dan başladı

Atv dizisi Kardeşlerim'deki rolüyle hayran kitlesini genişleten Fadik Sevin Atasoy, pandemide sokağa çıkma yasakları varken 'Jülyet'in Yolculuğu' adlı bir kısa film yazıp yönetmişti. Hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destek Kurulu'ndan destek kazanmıştı.







40 santimlik bir porselen bebek metaforundan hareketle kadınların hikayesini anlatan film, dünya prömiyerini İzlanda'da yaptı. Reykjavik Kadın Filmleri Festivali'nde görücüye çıkan Julyet'in yolculuğu belli ki uzun olacak.



İllüstrasyon örnekleri Çukurova'da

Çukurova bölgesini her ay farklı sanatçıları ve eserleri buluşturan birg aleri, adını illüstrasyonun kökeni anlamına gelen 'LUSTRUM' adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. 20 sanatçının illüstrasyon örneklerinin yer aldığı sergi 21 Ocak'a kadar sürecek.