2014 yılında Musul'daki rehine krizini hatırlıyor musunuz? 11 Haziran'da DAEŞ militanları, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nu ele geçirmiş, Başkon-Başkonsolos Öztürk Yılmaz'la birlikte 49 kişiyi rehin solos almışlardı. Bugün tam filmlik bir hikaye de-dediğimiz olayı, o günlerde endişeyle takip edi-diğimiz ediyorduk.







Nihayetinde MİT'in operasyonuyla yorduk. uzun süren kriz başarıyla sonlandı ve rehine-rehineler ülkemize sağ salim ulaştı. İşte bu ler kurtar-kurtarma operasyonunuma operasyonunu anlatan film, şu sıralar '49''49' adıyla vizyonda. Yapımcılığını Mehmet Canpolat'ın üstlendiği filmde, Kerem Alı-Alışık şık operasyonu yöneten MİT başkanını canlandırıyor.







Filmdecanlandırıyor. Filmde İsmail Hacıoğlu, Doğukan PolatDoğukan Polat ve Hande Doğandemir kahramanları oynarken, hikayenin kötüle-kötülerini rini Sinan Tuzcu veve Hasan Küçükçetin canlandırıyor. Özellikle bu ikili, kötü adam portresini başarıyla çiziyor. Hakan İnan'ın yönettiği film aksiyon anlamında izleyiciyi doyuruyor. Zaman zaman gözleri yaşartan sahnelerin olduğu filmin müziklerinde de Fahir Atakoğlu imzası var. 'İnsanı yaşat ki devlet de yaşasındevlet yaşasın' düsturuyla çekilen bu ' kahramanlık hikâyesini kaçırmayın.









KENDİLERİNİ GENÇ YAZARLAR VE OYUNCULARA ADADILAR

OYUNCU yazar ve çevirmen Ayşe Erbulak kurduğu kitabeviyle genç yazarlara ve oyunculara desteğini sürdürüyor. Hayat arkadaşı oyuncu Özden Özgürdal ile birlikte kendisini genç oyuncu ve yazarlar yetiştirmeye adayan Erbulak, geçtiğimiz gün bir kitap şenliği düzenledi. 30'dan fazla yazar, kitapseverlere kitaplarını imzalarken, babası Altan Erbulak'ın portresinin önünde poz veren Erbulak'ın gururu yüzüne yansıyordu. Öte yandan çift, alanında uzman isimlerin de yer aldığı bir ekiple, yazarlık ve oyunculuk atölyeleri düzenlemeye devam ediyor.









NASREDDİN HOCA'DA BULUŞTULAR

Semaver Kumpanya yaklaşık 20 yıldır kukla tiyatrosu geleneğini Nasreddin Hoca oyunuyla sürdürüyor. Çocuklara, kuklalarla Nasreddin Hoca hikâyelerinin anlatıldığı oyuna oyuncu Taner Ölmez de dâhil oldu.. Yönetmen Işıl Kasapoğlu önderliğinde sahneye konan kukla oyununda Ölmez anlatıcı rolünde. Tiyatronun her şeyi Serkan Keskin ise Nasreddin Hoca'yı canlandırıyor. Barabar adlı müzik grubunda birlikte sahne alan ikiliyi bu kez tiyatro sahnesinde buluşturan kukla oyunu büyük ilgi görüyor. Oyunun biletleri kısa sürede tükeniyor, gitmek isterseniz elinizi çabuk tutun, benden söylemesi.







DİNOZORLAR GELİYOR

Sömestirde ne yapsak diye düşünenlere küçük bir öneri. Çok fazla etkinlik, atölye müzikal, sergi, müze alternatifi var. Ancak Türkiye'ye ilk defa gelen bir etkinlik de oldukça cazip. Adı da 'Dinosaur World Live'. İngiltere kökenli interaktif gösteri 31 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında Uniq'de olacak. Malum, yeni nesil çocuklar dinozor tutkunu. İşte tam da onlar için bir etkinlik.