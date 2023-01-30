Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı'nın 'Rumuz Goncagül' oyunu, yıllardır çeşitli topluluklar tarafından sahneye taşındı, pek çok diziye ve sinema filmine ilham oldu. 70'li yılların sonlarında değişen sosyal yapının ve ekonomik hayatın etkisiyle adını, varlığını ve çaresizliğini çözmeye çalışan kadınların sıkışmışlığını anlatan oyun, şimdi de İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından Zafer Algöz rejisiyle sahneleniyor. Salona girer girmez bir fasıl heyetiyle karşılanıyorsunuz. Şarkılar eşliğinde yerimi bulmaya çalışırken sahnenin yanlarına karşılıklı konan sandalyeler, evlilik programlarında kısmetini arayan kişileri aklıma getirdi.







Malum, oyunda Gülsün karakteri de annesi İnsaf Hanım'la birlikte Goncagül rumuzuyla gazetelere yazdığı mektuplarla kısmetini bulmaya çalışıyor. Acaba klasik oyuna böyle yeni bir yorum getirilmiş olabilir mi diye düşünerek evlilik programlarıyla bağlantı kurdum bir an. Ancak oyun başlayınca öyle olmadığını anladım. Nitekim, yönetmen Algöz, Üsküdar Tekel Sahnesi'nin dar sahnesinde tüm oyunculara alan açmak için böyle bir formül bulmuş. Oyunda anne İnsaf Hanım'ı oynayan Dilek Güven'le kızı Gülsün'e hayat veren Eylem Yıldız, anne-kız olarak çok iyi uyum sağlamış.

Yazarının çağdaş bir orta oyunu olarak tanımladığı, bir nevi evlilik kurumu eleştirisi yaptığı oyun, Timur Selçuk imzalı müzikleriyle fark yaratıyor. 'Rumuz Goncagül', Devlet Tiyatroları'nın sıkıcı oyunlar sahnelediğini düşünenlerin izlemesi gereken bir oyun. Gülmek isteyenlere tavsiye ederim.



AŞIK VEYSEL TÜRKÜLERİYLE ANILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2023 yılı Aşık Veysel yılı olarak açıklanmıştı. Bu kapsamda hayata geçen etkinliklerden birine saz üstadı Ümit Yılmaz imza atacak. 'Seyr-i Ahenk' albümüyle dikkat çeken Yılmaz, şef Turan Sağer yönetimindeki Senfonik Anadolu Orkestrası eşliğinde kültür mirasımızın köşe taşlarından biri olan Aşık Veysel'in unutulmaz türkülerini seslendirecek.







Yılmaz'ın eşi Seda Düzyol'un sanat yönetmenliğini üstlendiği konserde sanatçı Gülay da sahne alacak. Usta oyuncu Yetkin Dikinciler'in de anlatımıyla renk katacağı konser, 7 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda sahnelenecek.



'LA BOHEME' OPERASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Dünyanın en sevilen operaları arasında yer alan Puccini'nin 'La Boheme'i bu kez İstanbul Devlet Opera ve Balesi yorumuyla seyircilerle buluşacak. 19. yüzyılda Paris'teki bohem hayatın dramatik bir aşk hikâyesi çerçevesinde anlatıldığı eser, 4 Şubat'ta AKM'de perde açacak.







Evin Atik'in sahneye koyduğu operanın hazırlıkları sürüyor. İtalyanca seslendirilecek olan operada, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetecek. Opera, 9 ve 25 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.