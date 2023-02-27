Deprem sebebiyle ara verilen kültür sanat faaliyetleri deprem bölgesine yardım için yapılıyor. Bilet gelirlerini depremzedelere bağışlamak için perde açan tiyatrolar dışında yine aynı amaç uğruna konserler de yavaş yavaş düzenlenmeye başladı. Devlet sanatçısı, ünlü piyanist Gülsin Onay da önceki akşam İngiltere'de deprem mağdurları yararına konser verdi. Onay, "6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz canlarımız için yaklaşık 3 haftalık matem sürecinin ardından, UNICEF'e yardım amacıyla fon toplamak üzere Cambridge, Girton College'deki güzel Stanley Kütüphanesi'nde bir hayır resitali için sahneye geri dönmek bir ayrıcalıktı. Salon tamamen doluydu ve amacımız için muhteşem bir meblağ topladık" diye açıklama yaptı.







Piyano resitalinde toplanan yardımlar, UNICEF Türkiye Milli Komitesi'ne bağışlanacak. Bu bağışlar çocuklara acil psikososyal destek sağlanması, ana su istasyonları ve hizmetleri ile sağlık ve beslenme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, çocuklar için kışlık giysi, battaniye, aile ve seyahat hijyen kitlerinin dağıtılmasında kullanılacak.

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ANKARAGÜCÜ FİLMİ VİZYON İÇİN GÜN SAYIYOR



Türkiye'nin köklü kulüplerinden MKE Ankaragücü Kulübü'nün, kuruluş hikâyesinin sinema filmi olacağını yazmıştım. 1910 tarihli kulübün ilk ismi olan İmalatı Harbiye Dönemi'nden başlayan hikâyesini konu alan 'Tek Yürek Ankaragücü-İmalatı Harbiye Ruhuyla' adlı filmin vizyon tarihi de açıklandı. Çekimler boyunca Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın desteğini esirgemediği film, 10 Mart'ta gösterime girecek.







Kuruluş hikâyesini, tek hayali Ankaragücü'nde oynamak olan çocuğun hikâyesiyle birleştiren film, 'Bir Can Bir Vatan' sloganıyla vizyon için gün sayıyor. Esat Deniz Abdaloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği, Serdar Çetinkaya'nın yönettiği filmin başrollerini ise Turgay Tanülkü, Sitare Akbaş ve İnanç Konukçu paylaşıyor.

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HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN



Depremden en çok çocuklar etkilendi malum. Onların yaşadığı travmaları atlatmalarını sağlamak için Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ilk günden beri sahada çocuklara oyunlar sahneliyor.







Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları 'Eni'nin Kalbi' adlı çocuk oyunuyla çadır kentleri dolaşmaya devam ediyor. Çocuklar için bir destek de Animasyon Film Yapımcıları Derneği'nden geldi. Dernek temsilcileri deprem bölgesindeki çocuklara 15 bin oyuncak dağıttı.

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8 YAŞINDA ÖDÜL KAZANDI FESTİVAL TARİHİNE GEÇTİ



Ülkemizde yaşanan deprem felaketini görmezden geldiği için tepki çeken Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Nicolas Philibert'in Paris'te Seine Nehri üzerinde yüzen bir psikiyatri kliniğinde yaşananların anlattığı 'Sur l'Adamant' adlı belgeselin Altın Ayı ödülüne layık görüldüğü festivalde tarihi bir ödül de verildi. Geçtiğimiz yıl Meltem Kaplan'ın aldığı 'En İyi Başrol Oyuncu' dalında verilen Gümüş Ayı ödülünü bu yıl 8 yaşındaki İspanyol oyuncu Sofia Otero'nun kazanması dünyada büyük yankı uyandırdı.







İspanyol yönetmen Estibaliz Urresola Solaguren'in '20.000 Arı Türü' adlı ilk uzun metrajlı filmindeki performansıyla ödül kazanan Sofia, ödülü kazanan en genç oyuncu olarak festival tarihine de adını yazdırdı. Sahnede gözyaşlarını tutamayan küçük kız "Hayatımı oyunculuğa adamak istiyorum" dedi. Yolun açık olsun küçük kız...