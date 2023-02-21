15 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyoruz. Acımız büyük telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşadık. Ancak görüyoruz, deprem yaralarını sarmak için devlet millet el ele varıyla yoğuyla çalışmaya devam ediyor. Umut hep var. Var olmaya da devam edecek. Bunun duygu dolu bir örneği geçtiğimiz gün Antakya'da yaşandı.







Depremde zarar görmüş okulun müzik sınıfında piyano çalan müzik öğretmeni Ozan Can Alkaya hepimizi duygulandırdı. Depremin şiddetiyle duvarının bir tarafı yerle bir olan, kırık sıralar arasında sınıfa giren öğretmenin piyano çalması akıllara Piyanist filmini getirdi. Ancak yaşanan hüzün filmden bir sahne değil sahiciydi ne yazık ki. Piyanonun başına geçerek Fransız besteci Erik Satie'nin en bilinen 'Gnossienne 1' adlı eserini çalan öğretmen; yeni piyanistleri yetiştireceği bu enkaz halindeki sınıfta, acı veren ruh halini notalara döktü, felakete karşı isyanını haykırarak hepimizin sesi oldu. Bu kısa dinletisi ses getiren öğretmenim, inşallah en kısa zamanda öğrencilerine kavuşur, onlara neşeli parçalar çalarsın...



İKONİK KÖPEK HEYKELİ TUZLA BUZ OLDU

Yurt dışında bir sanat galerisinde yaşan olay dünya sanat piyasasının bir numaralı gündemi oldu. Olay, çağdaş sanat fuarı Art Wynwood'un sadece özel davetlileri ağırladığı açılış gecesinde meydana geldi. Yaşlı bir kadın koleksiyoner, yaşayan en pahalı sanatçı ünvanına sahip Jeff Koons'un eserlerinin sergilendiği galeriyi gezerken, eserlerden birini düşürdü.







Kadının balon sanıp yokladığı ve bu yüzden yere düşüp tuzla buz olan eser Koons'un ikonik Köpek Balonlarından biriydi ve değeri 42 bin dolardı. 800 bin bin lira değerindeki eserin parçalarının, personel tarafından faraşlarla süpürülmesi başta performans sanıldı ancak, olay ne yazık ki gerçekti ve galeride hayat kısa süreliğine durdu. Galeri sorumlusu, eserin sigorta kapsamında olduğunu söylese de bu durum, Koons'un ikonik eserlerinin sayısının bir eksildiği gerçeğini değiştirmiyor.



SİNEMADA DEPREM HÜZNÜ

Türkiye'yi sarsan asrın felaketi sebebiyle sanatsal faaliyetlerin hemen hepsi durdu. Tiyatrolar perdelerini depremzedeler için açmaya başlarken, çoğu konser faaliyeti de ertelendi. Sinema sektöründe de durum farklı değil.







Vizyona girmesi planlanan çoğu film ertelenirken iki haftada sadece 4 yeni film seyirciyle buluştu. Onlardan biri ise 3 dalda Oscar'a aday gösterilen 'Balina' adlı film. Filmin başrolünde yer alan, rolü için 270 kiloya kadar çıkan Brendan Fraser, Oscar'ın 'En İyi Oyuncu' kategorisindeki en iddialı aday. Ülkemizde 10 Şubat'ta gösterime giren film ancak 12 bin izleyiciye ulaşabildi. Fraser'in performansını merak edenler için film hâlâ vizyonda...



KÜHEYLAN VE AMADEUS DEPREMZEDELER İÇİN...

Yaraları sarmaya başladığımız bugünlerde tiyatro toplulukları da yeni oyun takvimlerini açıklamaya başladılar. Örneğin Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahneye konan 'Küheylan', bu akşam ve yarın Zincirlikuyu'daki performans sanatları merkezinde sahnelenecek.







Kerem Alışık'ın, Emir Özden, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Hatice Aslan ile aynı sahneyi paylaştığı bu iki oyun ile 26 Şubat'ta sahnelenecek 'Amadeus' oyunun bilet satışından elde edilen gelir depremzede çocuk ve gençlerin eğitimine ayrıldı.