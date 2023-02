İGA İstanbul Havalimanı sadece ağırladığı veya yolcu ettiği rekor yolcu sayısıyla değil, kültür sanat faaliyetleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, ilki yapılan İGART Sanat Projeleri Yarışması'nda 'Saya'nın Sesi' isimli eseriyle Betül Kotil birinci olmuş ve 1 milyon lira para ödülünü almaya hak kazanmıştı. Türkiye'de kültür sanat alanında bugüne kadar verilen en büyük ödül ise bu yıl ikiye katlandı. İGART aynı yarışmanın ikincisi için başvuruları açtı ve büyük ödül de 2 milyon lira olarak belirlendi.







İlk yarışmaya 221 katılım olmuştu, bu yıl katılımın daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü birinci seçilecek eser ve sanatçı, günde ortalama 300 bin yolcuya hizmet veren uluslararası öneme sahip bir havalimanında yerli ve yabancı milyonlarca kişiyle bir anda buluşmuş olacak. Bu da genç sanatçılar için kaçırılmayacak bir fırsat. Ayrıca ikinci aşama değerlendirmeye kalan proje sahiplerine 50 bin lira katılım bedelinin de ödeneceğini öğrendim. Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın öncülüğünde alanında uzman 9 kişilik bir ekibin seçeceği eser, 20 Haziran'da açıklanacak.







AMADEUS FİLMİNİN MÜZİKLERİ MEST ETTİ

Sekiz Oscar ödüllü efsanevi 'Amadeus' filminin dünyaca ünlü topluluğu Academy of Saint Martin in the Fields önceki gün CSO Ada Ankara dinleyicilerinin karşısına çıktı. Müzik direktörlüğünü ünlü kemancı Joshua Bell'in yaptığı İngiltere'nin ve dünyanın en sevilen oda orkestralarından olan topluluk, birbirinden güzel eserlerden oluşan bir program ile Ankaralı dinleyicileri mest etti. Londra Senfoni Orkestrası'nın birinci kemancısı Roman Simovic'in de yer aldığı orkestra film müziklerinin yanı sıra Çaykovski, Piazzolla ve Strauss'un çok sevilen eserleri de seslendirdi. Keşke İstanbul'a da gelse...







UÇAN FRANSIZ'DAN YER ÇEKİMİNE MEYDAN OKUYAN SERGİ

Milyonlarca insan tarafından izlenen video ve fotoğraflarıyla, 'Uçan Fransız' olarak anılan Fransız sanatçı Mathieu Forget, 'Yolculuğa davet #4" adlı sergisiyle Türk sanatseverlerin karşısına çıktı. Dans, performans, fotoğraf, kamera ve dijital estetik alanlarında çalışan çok yönlü sanatçı, Türkiye'ye geldi.







Bedenini, sadece bir mimariyi, bir manzarayı, bir ufku izletmek, hayran bırakmak için harekete geçiren sanatçının önceki gün açılan sergisi aynı zamanda sema performansı ile ney dinletisini bir araya getirdi. Sanatseverler için farklı bir deneyim sunan sanatçının eserleri, 27 Şubat'a kadar Ortaköy Kethüda Hamamı'nda görülebilir. İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'ya, Bodrum'a, Kapadokya'ya uzanan bu dijital etkinlik sanatseverleri yer çekimine meydan okumaya davet ediyor.







MONTE CARLO BALESİ NEFES KESTİ

Yönetmen ve koreograf Jean- Christophe Maillot'un Shakespeare'in zamana meydan okuyan eserini yeniden yorumladığı ve 50 dansçıdan oluşan kadrosu ile sahnelenen 'Romeo & Juliet' önceki akşam Zincirlikuyu'daki bir performans sanatları merkezinde seyirciye buluştu. Kökleri 1909 yılında atılan ve tüm dünyada bale sanatına yeni bir anlam katarak çığır açan Ballets Russes Topluluğu'na dayanan ve klasik balenin dünya çapındaki en iyi temsilcilerinden biri olarak nitelendirilen Monte Carlo Balesi'ni izleyenler arasında şarkıcı Mabel Matiz de vardı. Malum son günlerde hepimiz Matiz'in 'Antidepresan' şarkısının farklı yorumlarına maruz kalmıştık. Bale gösterisi sonrası kendisine bu konu sorulan Matiz, 'Şarkılar herkes içindir' diyerek konuyu kapatmış. Ama bence herkes her şarkıyı söylememeli.