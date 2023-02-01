Geçtiğimiz akşam Fatih Koyunoğlu ile eşi Ayça Koyunoğlu'nun birlikte kurdukları Tiyatro Hayali'nin ilk oyunu 'Aşk Hikayen Düşmüş'ü izledim. Emrah Eren'in yönettiği oyun, bir kadınla bir erkeğin ruh eşlerini arama yolculuğuna davet ediyor izleyiciyi. Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı kötü bir metine denk gelmedim. En son Gomidas adlı oyunuyla Afife Tiyatro Ödülleri'nden Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nü alan yazar, yine bu oyunda da seyirciyi muhteşem bir aşk hikâyesine ortak ediyor.







Merve Yörük imzalı bol oyuncaklı dekor ve kostümler oyuna çok büyük katkı sağlamış. Fantastik öğelerle bezenmiş bu cümbüşlü dünyada dekor ve kostümler adeta üçüncü oyuncu olmuş. Koyunoğlu çiftinin samimi performansı da eklenince büyülü bir aşk hikâyesine tanık oluyorsunuz. Temposu hiç düşmeyen oyunda Koyunoğlu çifti hepsi ayrı hikaye olabilecek ondan fazla karaktere bürünüyor. Parmak kuklalarını da oynatarak, karakterden karaktere hızlıca geçişi o kadar doğal yapıyorlar ki, martı ve vapur sesini bile onlar çıkarıyor. Güzel yazılmış, iyi oynanmış çok da iyi sahnelenmiş oyundan çıkarken Rana Alagöz şarkısını söylemeye devam edebilirsiniz...



KARI-KOCA SAHNEDE USTALARIN İZİNDE

Sahnede devleşen Koyunoğlu çiftini izlerken aklıma tiyatro dünyasının karıkoca çiftleri geldi. Yıldız Kenter-Şükran Güngör, Metin Serezli-Nevra Serezli, Ferhan Şensoy- Derya Baykal, Levent Kırca- Oya Başar, Nejat Uygur-Necla Uygur, Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü gibi ustalar, yıllarca aynı sahnede el ele birlikte selam verdiler seyircilere, sonra evlerine döndüler.







Hepsine selam olsun. Bugün de Koyunoğlu çifti gibi hem iş ortaklığını hem de evliliklerini sürdüren ustaların yolunda yürüyen birkaç isim var. Örneğin, Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan çifti 'Güldüren Cazibe' adlı oyunlarıyla güldürmeye, yeni evli çift Damla Cercisoğlu ve Orçun Kaptan da 'Seven Ne Yapmaz' adlı oyunla seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Evlilikleri de oyunları da uzun ömürlü olsun.



RADYO YILLARINA YOLCULUK

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları kapsamında önceki akşam İş Sanat sahnesinde çok nitelikli bir konser vardı. İstanbul Radyosu'nun ilk yayınlarında yer alan besteler, tangolar ve Cumhuriyet döneminin Türk müziği eserleri 'Şarkıların Cumhuriyeti' başlıklı konserde ünlü sanatçı Dilek Türkan tarafından seslendirildi.







Konserin repertuvarı, radyo yayınlarıyla birlikte tek sesli müzikten çok sesliliğe geçişin yaşandığı yılların temsilcilerinden Udi Şekip Memduh Bey ile eşi İrfan Hanım ve radyodaki müzik yayınlarında piyano çalan Cemal Reşit Rey'in programlarından yola çıkılarak hazırlandı. Türkan yaklaşık iki saat süren konserde seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Öte yandan İş Sanat 8 Şubat'ta Grammy ödüllü Estonyalı orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası'nı ağırlayacak. Orkestra 21. yüzyılın yaşayan en önemli bestecilerinden Arvo Pärt'ın eserlerini seslendirecek.



GÖRME ENGELLİ PİYANİSTE ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ

Doğuştan görme engelli Ekrem Özcan Yılmaz, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Akrabalarının yardımıyla alınan piyanosuyla çalışıp Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanan Yılmaz memleketi Adana'da düzenlenen







4. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması'nda üstün başarı belgesi ödülüne layık görüldü. Yılmaz, tören sonrası hayran olduğu Gülsin Onay'la da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.