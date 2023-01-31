Geçtiğimiz yıl, pandeminin etkilerini sildiğimiz, kültür-sanat etkinlikleri anlamında doyuma ulaştığımız bir sene olmuştu. Görünen o ki 2023 geçtiğimiz yılı da geride bırakacak, sanatsal anlamda daha yoğun bir yıl olacak. İstanbul sahneleri bu yıl da birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanıyor. Rocktan caza, piyano virtüözünden gitar virtüözüne kadar dünyaca ünlü sanatçılar turne programlarına İstanbul'u da ekleyerek Türk hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor.







Örneğin, daha önce Antalya ve İstanbul'da çeşitli festivaller kapsamında sahne alan ve Türk müzisyenlerin yakından tanıdığı piyano efsanesi Richard Clayderman, yeniden İstanbul'a geliyor. Ünlü piyanist, 5 Mart'ta Maslak'taki gösteri merkezinde sahne alacak. Mayıs 2018'de ilk defa Türk hayranlarıyla buluşan progresif rock grubu Camel, 50. kariyer yılı için çıktığı özel turnesine İstanbul'u da ekledi. Türk hayranlarının izdihamını unutamayan topluluk, 27 Mayıs'ta bir kez daha konser verecek.







Bu yıl kariyerlerinin 20. yılını kutlayan Hollandalı senfonik metal grubu Epica, 28 Ekim'de metal fırtınası estirecek. Geçtiğimiz yıl haziran ayında yine Küçükçiftlik'teki konseri hâlâ hatırlanan grup, Simone Simons'un vokali, metal ve orkestrayı, koroyu ve oryantal enstrümanları bir araya getiren şarkıları ve sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.







Grammy tarihine damgasını vuran rock müziğin en önemli gitar virtüözlerinden dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Steve Vai de 18 Nisan'da Ankara'da, 19 Nisan'da İstanbul'da sahnede olacak.

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DEDE OLMAK UĞURLU GELDİ



Deneyimli oyuncu Volkan Severcan şu sıralar çifte heyecanı bir arada yaşıyor. Severcan, 10 Aralık'ta kızı Melis'in dünyaya getirdiği Masal bebek sayesinde, dedelik unvanını kazanmıştı. 56 yaşında dede olmanın sevincini yaşayan Severcan, bir yandan da kariyerine ara vermeden devam ediyor. Halen 'Vişne Bahçesi' ve 'Aşkın Muzip Oyunları' adlı iki tiyatro oyunuyla sahneye çıkan Severcan, bir yandan da dizi çekimlerine koşturuyordu. Severcan şimdi de Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan 'Damdaki Kemancı' oyununun rejisini üstleniyor.







Provaları tüm hızla devam eden oyunun afişini görünce tebrik etmek için Severcan'ı aradım. "Dede olmak uğurlu geldi galiba" dediğim de yüzünde güller açtığını hissettim. "Anne baba olmak çok güzel ama dede olmak dünyanın en güzel şeyi. Allah sana da nasip etsin" diyen Severcan, müzikalin 21 Şubat'ta Mersin'de perde açacağını açıkladı. Daha önce Keşanlı Ali Destanı ve Avenue Q gibi müzikalleri yöneten, Devlet Opera ve Balesi çatısı altında ilk kez oyun sahneye koyacak olan Severcan'ın bu işi de layığıyla yapacağına şüphem yok. Kült eserin Severcan yorumunu çok merak ediyorum. "Müzikal seyretmek için Londra'ya, Broadway'e değil, Mersin'e bekliyoruz" diyen Severcan'ı bu vesileyle tebrik ediyorum. Masal bebeğin de ömrü sağlıklı ve uzun olsun.

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CARMEN YENİDEN AKM'DE SAHNELENDİ



Fransız besteci Georges Bizet'nin 4 perdelik opera eseri 'Carmen', 15 yıl aradan sonra geçtiğimiz ekimde Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenmişti. Opera severlerin yakından bildiği eser, büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.







İspanya'nın Sevilla şehrinde tütün fabrikasında işçi olarak çalışan ve güzelliğiyle herkesin aklını başından alan çingene kızı Carmen'in hikâyesinin anlatıldığı eser, önceki akşam İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından yeniden sahnelendi. Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu dört perdelik operada başrolleri paylaşan mezzosoprano Nesrin Gönüldağ (Carmen) ve tenor Ali Murat Erengül (Don Jose) performanslarıyla yine büyük alkış aldı.

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KÜHEYLAN'A YOĞUN İLGİ



Kerem Alışık'ın Martin Dysart rolüyle seyirci karşısına çıkacağı 'Küheylan' adlı oyuna seyircilerin yoğun ilgi göstermesi ekibi sevindirdi.







10 Şubat'ta perde açacak oyunun yeni tarihleri de açıklandı. Hatice Aslan, Emir Özden, Devrim Nas gibi isimlerin rol aldığı oyun 21 ve 22 Şubat'ta da sahnelenecek.