Kültür ve Turizm Bakanlığı, küresel salgın sürecinde kapılarını uzun süre kapatmak zorunda kalan sinema salonu işletmecilerine, Yerli Film Gösterim Desteği verecek. Bakanlık, sinema sektörünün yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi amacıyla 2023 yılı için başvuru yapılan tüm illerdeki 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek verileceğini duyurdu.





Sinema salonları yılın ilk ayını yoğun geçirirken toplam seyirci sayısı 2022'nin aynı dönemine göre ilk 4 haftada yüzde 10 artış gösterdi. 2023 yılının şu ana kadar en çok izlenen filmi, 2 milyonu aşan seyirci sayısıyla bakanlık destekli 'Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa' olurken, onu 'Avatar: Suyun Yolu' ve 'Kutsal Damacana 4' filmleri takip etti.







Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi 2023 yılında da devam ediyor. Proje ile 81 ilimizdeki ortaöğretim öğrencilerine, bulundukları illerde yer alan sinema salonlarında ücretsiz film gösterimi yapılarak sinema kültürü yaygınlaştırılırken, doluluk oranı düşük olan ilk seansların kullanımı ile sinema salonlarına da maddi katkı sağlanıyor.







PORTEKİZ'DEN DAVET

Serpil Altın'ın ilk uzun metrajlı filmi 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121' Portekiz'de düzenlenen 43. Uluslararası Fantasporto Film Festivali'nin bu yılki kapanış filmi olacak. Filmin 4 Mart'ta Avrupa prömiyeri yapılacak. Yapım; daha önce 16. Porto Riko Lusca Fantastik Film Festivali, 31. ABD St. Louis Uluslararası Film Festivali, 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde de gösterilmişti. Senaryosunu Korhan Uğur ve Serpil Altın'ın yazdığı, başrollerini ise Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sukeyna Kılıç'ın paylaştığı film, gelecekte yeryüzünün yaşanılmaz hale gelmesini anlatıyor.







ANTİK FİGÜRLER

Çağdaş Türk resminin genç kuşak temsilcisi Orhan Çelik'in 'Antik Figürler' isimli solo sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Çelik, Roma dönemine ait Amos Antik Kenti'nden etkilenerek resmettiği figürleriyle sanatseverleri çizginin sonsuzluğuna uzanan duygu, düşünce, hayal ve gerçeklerin ekseninde bir yolculuğa çıkarıyor.







SON SÜNGERCİNİN FİLMİ

Bodrum'un son süngercisi Aksona Mehmet'in hayatı film oldu. Derin maviliklerin isimsiz kahramanları anısına çekilen Aksona ile Mavinin Büyüsü'nde filmi Caddebostan'da bir kültür merkezinde sanatseverlerle buluşacak. 8 Şubat'ta saat 13.30'daki gösterim öncesi bir söyleşi de gerçekleşecek.







ŞİMDİ GALA VAKTİ

Tim Crouch'un yazdığı, Öner Erkan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu 'Şimdi' isimli tiyatro oyununun galası yapıldı. Erdem Şenocak, Levent Kazak, Melikşah Altuntaş ve Nezaket Erden rol aldığı oyunun galasına ünlü isimler katıldı. "Bakmayı seçtiğimiz ya da seçmediğimiz her şeyden ne kadar sorumluyuz?" sorusuna cevap arıyor.