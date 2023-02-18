'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler hepimizi derinden yaraladı. Acımız ve kaybımız büyük. Allah tekrar aynı acıyı yaşatmasın. Bu acıdan ders alıp en kısa sürede toparlanacağımızı umuyorum. Önceki gün tüm televizyon kanallarının yaptığı ortak yayındaki dayanışma ruhu da bize gelecek adına umut verdi. Geçmişten ders alarak devlet ve millet olarak birlik beraberlik ruhuyla bu zorluğun da üstesinden geleceğimize inancım tam. Öte yandan hayat devam ediyor...







Bu zor süreçte depremzedeler için yardım toplayan, bizzat bölgeye gidip yardım eden sanatçılardan dizisi olanlar setlere, oyunu olanlar da sahnelere dönmeye başladı. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi yetişkin oyunlarını tüm bölgelerinde 1 Mart'a kadar erteledi ancak, çocuk oyunları sahnelenmeye devam ediyor. Örneğin İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu 'Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam' bugün ve yarın AKM'de sahnelenecek.







Bazı özel tiyatrolar da bilet gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere perdelerini açmaya karar verdi. Mesela, depremzedeler için hemen yardım toplama merkezine dönüşen DasDas, pazartesiden itibaren ay sonuna kadar oynayacağı Deli Bayramı, Şimdi, Dünya Yerinden Oynar ve Şener Şen'in başrolünde yer aldığı Zengin Mutfağı gibi oyunları depremzedeler yararına sahneleyeceğini açıkladı. 11 oyunun bilet satışlarından elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesine gidecek. Ayrıca, Ahmet Sami Özbudak'ın yazıp yönettiği, Fehmi Karaarslan'ın tek kişilik muhteşem performansıyla ayakta alkışlandığı ödüllü oyun 'Gomidas' da yarın perde açıyor. Yolcu Tiyatro, oyunun sezon sonuna kadar depremzedelerle dayanışmak için sahneleneceğini duyurdu. Bu zor dönemde kim elini taşın altına koyuyorsa hepsinden Allah razı olsun, alkışları çok olsun.







DEVLET TİYATROLARI ÇOCUKLARA MORAL VERİYOR

Deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da deprem bölgesindeki sahneleri denetlemeye devam ediyor. DT'nin bölge tiyatroları hakkında bilgi almak için kendisini aradığımda Kurt, Malatya'da çocuklarla bir aradaydı. İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından 'Masal Yolu' oyunu çocuklar için sahneleniyordu. "Büyük bir felaket yaşadık. Ancak el birliğiyle bunun da üstesinden geleceğiz. Devletimiz milletimiz var olsun. Özellikle çocuklarımıza moral vermek için Masal Yolu oyunumuzu sahneledik.







Bu süreçte Kamyon Tiyatrosu'yla bölgede oyunları çocuklarla buluşturmaya devam edeceğiz" diyen Kurt, bölgedeki sahnelerin durumuyla ilgili de bilgi verdi. İlk günden beri kurum olarak organize olup deprem bölgelerine yardım gönderdiklerini söyleyen Kurt, "Diyarbakır ve Gaziantep sahnemizde herhangi bir sorun yok ancak Malatya sahnesi biraz hasar almış. Burayı yeniden eski haline getirmek için çalışmalara başladık. Sırada Kahramanmaraş ve Elazığ var" dedi.







İDOB SANATÇILARINDAN BATTANİYE YARIŞI

Günlerdir herkes depremzedeler için bir şeyler yapabilmenin bir nebze fayda sağlayabilmenin derdinde. Yardım için birbiriyle yarışan kurumları, kişileri gördükçe insanın gözleri doluyor. En son İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçılarının deprem bölgesindeki vatandaşlar için battaniye ürettiklerini gördüm. Başarılı tenor Efe Kışlalı, İDOB sanatçılarının battaniye üretim sürecini paylaştı ve battaniyeleri en kısa zamanda bölgeye ulaştıracaklarını belirtti. Elleriniz dert görmesin.