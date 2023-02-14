‘Devlet tüm gücüyle yaraları sarıyor’

Sinan Akçıl deprem bölgesinde geçirdiği üç günü anlattı: “Mehmetçik, polis ve AFAD el ele mücadele ediyor. Yemek ve giyecekle ilgili bir sıkıntı kalmamış. Devlet tüm gücüyle sahada, insanların yaralarını sarıyor. Gördüklerim karşısında devletime inancım daha da arttı”

Şarkıcı Sinan Akçıl, asrın felaketini yaşadığımız deprem sonrası depremzedelere moral olmak, onlara yardım etmek için önce Hatay'a ardından İskenderun ve Osmaniye'ye gitti. Osmaniye'de öğrenci yurtlarını denetleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile bir araya gelen Akçıl, deprem bölgesinde geçirdiği üç günle ilgili izlenimlerini GÜNAYDIN'a şöyle aktardı:







"Öncelikle tabii ki ülkeme baş sağlığı diliyorum. Yaraları çok kısa sürede saracağımıza inanıyorum. Depremin 3. gününden itibaren oradaydım. Hatay'dan başladık, sonra Kırıkhan'a, oradan İskenderun ve Osmaniye'ye geçtikten sonra Adana'ya geldim. Buradan da İstanbul'a döneceğim. Tabii ki çok hüzünlü anlar yaşadık. Özellikle Hatay Antakya'da. Birçok kurtarma operasyonuna şahit oldum.









Ülkemin bu zor süreçte nasıl kenetlendiğini görmek umut vericiydi." Mehmetçik, polis ve AFAD'ın el ele canla başla mücadele ettiğini belirten Akçıl, şöyle devam etti: "Enkazdan bir kişiyi çıkardıklarında yaşanan duygu yoğunluğuna, askerin polisin kurtarma ekiplerinin birbirlerine sarılarak ağladıkları ana şahit oldum. Dünyanın neresinde olursa olsun çok zor başa çıkılacak bir durum. Bunu görerek ve bilerek davranmak, yorum yapmak gerekiyor. Gidip kendi gözlerimle gördüm ki herkes elinden gelenin 10 kat fazlasını yapıyor."







'Bölgede yemek ve kıyafet sorunu kalmadı'

Deprem bölgesinde şu an yemek sorununun kalmadığını gözlemlediğini belirten Akçıl, şöyle konuştu: "O kadar kısa sürede organize olundu ki, yemek ve giyecekle ilgili bir sıkıntı kalmadığını söyleyebilirim. Hatta yemek ve kıyafet göndermeyin diye bir anons yapıldı. Artık daha çok çadır ve seyyar tuvaletlere ihtiyaç var.







Gençlik ve Spor Bakanımızla bir araya geldiğimizde, yurtların da açıldığını öğrendim. Bu da çok sevindirici bir gelişme. Devlet tüm gücüyle sahada, insanların yaralarını sarmaya çalışıyor. Gördüğüm konuştuğum insanlar da devletin yanlarında olduğunu biliyor ve Allah razı olsun diyor. O yüzden dünyanın en büyük dayanışmalarından birini hızla gösteren ülkeme olan inancım ve bağlılığım daha da perçinlendi."



