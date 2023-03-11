Deprem bölgesindeki depremzedeler için ciddi bir yardım paketini açıklayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bu kez Avrupa Birliği desteğiyle, kültür, diyalog ve destek programları içeren büyük bir projeye başlıyor.







Üç yıl sürecek proje kapsamında kültür-sanat odaklı STK'larla yerel yönetimlerin birlikte üretecekleri projelere 1,3 milyon Euro hibe desteği sağlanacağını açıklayan İKSV, bir yandan da film festivali için hazırlıklarını sürdürüyor. 7-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 42. İstanbul Film Festivali, Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor.







Bu yıl restore edilip sinemaseverlerin beğenisine sunulacak film, Metin Erksan'ın senaryosunu yazıp yönettiği, 1976 yapımı 'İntikam Meleği-Kadın Hamlet'. Shakespeare'in 'Olmak ya da Olmamak' repliğiyle hatırlanan unutulmaz eserinden uyarlanan filmde Hamlet rolünü Fatma Girik üstleniyor. Film bu anlamda geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden usta sanatçıya da saygı duruşu niteliği taşıyor.



DEPREM MAĞDURU ÇOCUKLAR DA KONSERİ İZLEDİ

Hepimiz depremden çok etkilendik ancak bölgede yaşayan insanların acısının yanında bizimkisi üzüntümüz hafif kalır. Özellikle depremzede çocukların psikolojisini yeniden toparlamak adına duyarlı davranmaya çalışan sanat kurumları, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.









zmir Devlet Senfoni Orkestrası şefi Tolga Taviş ile keman sanatçısı Gündüz Öğüt de senfonik müziği çocuklara tanıtmak amacıyla bir müzikli masal konserine imza attılar. İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahnelenen 'Büyülü Orkestra' adlı müzikli masalı izleyenler arasında depremlerden etkilenerek İzmir ve Manisa'ya gelen ailelerin çocukları da vardı. Çocukların gözlerine yansıyan neşe ve heyecan görülmeye değerdi. Elinize sağlık şefim.



KARI-KOCA AYNI OYUNDA

Engin Hepileri'nin kurucusu olduğu Tiyatro İN, "Anne" adlı oyunundan sonra yeni bir oyun daha sahneye koyuyor. Hepileri'nin yönetmenliğini ve dekor tasarımını üstlendiği 'Kim Bu Ben' adlı oyunda oyuncu eşi Beyza Şekerci de rol alıyor. Onur Ünsal ve Neslihan Arslan'ın da kadrosunda yer aldığı oyunun müziklerinde ise ünlü şarkıcı







Kenan Doğulu imzası var. Aynı zamanda bir veri analisti olan Rose Leilani'nin yazdığı oyun, küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizminin şifreleriyle uğraşan, aşk dolu kriminal bir gerilimi anlatıyor. 16 Mart'ta perdelerini açacak olan oyunun bu sezon gelirinin tamamı da depremzedelere bağışlanacak. 2 perde olarak planlanan oyunu çok merak ediyorum.



KUBRİCK SERGİSİ UZATILDI

Başyapıtların yaratıcısı olarak sinema tarihinde çığır açmış olan sinema dehası Stanley Kubrick hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı retrospektif sergisi, İstanbul Sinema Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor.







Kubrick'in (1928-1999) tüm çalışmalarına kronolojik bir bakış sunan sergi, 900 parça ürünü, yönetmenin 16 filmini kronolojik bir sunumla ziyaretçilerle buluşturuyor. Sanatseverlerin yoğun talebi üzerine sergi 2 Nisan'a dek uzatıldı. Ayrıca sergiyle eş zamanlı olarak da Atlas 1948 Sineması'nda da Kubrick'in kült film gösterimleri devam ediyor.